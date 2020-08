அமெரிக்கா : `ராபர்ட், நான் உன்னை மிகவும் நேசிக்கிறேன்!’ - சகோதரர் மரணத்தால் கலங்கும் ட்ரம்ப்

ராபர்ட் ட்ரம்ப் மரணம் தொடர்பாக அதிபர் ட்ரம்ப், ``எனது அருமை சகோதரர் ராபர்ட் நிம்மதியுடன் காலமானார் என்பதை மிகவும் வருத்தத்துடன் பகிந்துகொள்கிறேன். அவர் எனக்கு சகோதரர் மட்டுமல்ல. ஒரு சிறந்த நண்பரும்கூட. அவரைப் பிரிந்ததில் மிகுந்த வருத்தமடைகிறேன். ஆனால், நாங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம். அவரைப் பர்றிய நினைவுகள் என்னுடைய இதயத்தில் எப்போதும் நிலைத்திருக்கும். ராபர்ட், நான் உன்னை மிகவும் நேசிக்கிறேன். உனது ஆன்மா சாந்தியடையட்டும்” என்று உருக்கமாக கூறியுள்ளார். அதிபர் ட்ரம்ப்புக்கு ராபர்ட் மிகவும் நெருக்கமானவராக இருந்துவந்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ட்ரம்ப்பின் இளமைப் பருவம், வளர்ந்த சூழல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அவரது உறவினர் மேரி ட்ரம்ப் எழுதிய `Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' என்ற புத்தகம் வெளியாவதற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததும் ராபர்ட்தான்.