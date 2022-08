வங்கியைவிட கூடுதல் லாபம்... கைகொடுக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு!

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு ஏன் சிறந்தது?

மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யும்போது என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

நிதி மேலாண்மை, முதலீட்டைப் பிரித்து மேற்கொள்ளுதல், சிறு முதலீட்டுத் தொகை, குறைவான முதலீட்டுச் செலவு, வரிச் சலுகை எனப் பல நன்மைகளை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு மூலம் ஒருவர் பெற முடியும்.

1. நிதி மேலாண்மை: நிபுணத்துவம் கொண்ட நிதி மேலாளர்கள் மூலம் கடன் பத்திரங்கள் மற்றும் நிறுவனப் பங்குகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு முதலீடு செய்யப்படுகிறது.

2. முதலீட்டைப் பிரித்து மேற்கொள்ளுதல்: முதலீட்டில் ரிஸ்க்கை குறைக்கும் ஒருவகையான முதலீட்டு உத்தி, முதலீட்டைப் பிரித்து மேற்கொள்ளுதல் (Diversification) ஆகும். ஒரு திட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால், அதன் முதலீட்டுத் தன்மைக்கேற்ப சுமார் 20-25 கடன் பத்திரங்கள் அல்லது 25-50 பங்குகளில் முதலீடு பிரித்து செய்யப்பட்டிருக்கும். இதில் ஒன்றிரண்டு சரியாகச் செயல்படவில்லை என்றாலும் முதலீட்டாளர்களுக்குப் பெரிதாக வருமான இழப்பு இருக்காது.

3. குறைவான முதலீட்டுத் தொகை: மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய சிறிய தொகை போதும். ரூ.100, ரூ.500, ரூ.1,000 இருந்தாலே முதலீட்டை ஆரம்பித்துவிடலாம் என ஏற்கெனவே பார்த்தோம். இந்தக் குறைந்தபட்ச தொகை நிறுவனத்துக்கு நிறுவனம், திட்டத்துக்கு திட்டம் மாறுபடும்.

4. வரிச் சலுகை & வருமான வரி அனுகூலம்: மியூச்சுவல் ஃபண்டில் உள்ள வரி சேமிப்பு ஃபண்ட் ஆன இ.எல்.எஸ்.எஸ்ஸில் (ELSS - Equity-Linked Savings Scheme), செய்யப்படும் முதலீட்டுக்கு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு நிதி ஆண்டில் ரூ.1.5 லட்சம் வரைக்கும் வருமான வரிச் சலுகை கிடைக்கும். இதில் குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ.500 என்பதால் அனைவரும் முதலீடு செய்து வரிச் சலுகை பெற முடியும். இருக்கிற வருமான வரி சேமிப்பு திட்டங்களிலே இதுதான் குறைவான லாக் இன் பிரீயட் (Lock-in period) கொண்டதாகும்; மூன்று ஆண்டுகள் மட்டுமே. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்துக்கு மற்ற முதலீட்டுத் திட்டங்களைவிட குறைவான வரி கட்டினால் போதும்.

5. எளிதில் பணமாக்குதல்: மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் யூனிட்களை பங்குச் சந்தை (டீமேட் மூலம் முதலீடு செய்திருந்தால்) அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் மூலம் விற்று பணமாக்க முடியும். ஃபண்டின் முதலீட்டுத் தன்மையைப் பொறுத்து உடனடியாக, 1,2,3 வணிக தினங்களுக்குள் வங்கிக் கணக்குக்குப் பணம் வந்து சேர்ந்துவிடும். மேலும், பணத் தேவைக்கேற்ப யூனிட்களை விற்றுக்கொள்ளும் வசதி இருக்கிறது. அதாவது, உங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கில் ரூ. 1 லட்சம் இருக்கிறது, ரூ.10,000 தேவை என்றால் அதற்கு இணையான யூனிட்களை மட்டும் விற்றால் போதும்.

6. அதிக வருமானம்: மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை பொறுத்தவரையில் அது கடன் ஃபண்டாக இருந்தாலும் பங்குச் சந்தை சார்ந்த ஃபண்டாக இருந்தாலும் மற்ற முதலீடுகளை விட அதிக வருமானத்தை எதிர்பார்க்கலாம். காரணம், அதில் இருக்கும் வரி அனுகூலம் மற்றும் நிதி மேலாளர்களின் நிதி நிர்வாகம் ஆகும்.

7. ஒழுங்குமுறை & முதலீட்டாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு: மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையை இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் என்கிற செபி (SEBI - The Securities and Exchange Board of India) அமைப்பு கண்காணித்து வருகிறது. செபியின் பல்வேறு விதிமுறைகளை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். இந்த ஒழுங்குமுறை முதலீட்டாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாக்கிறது. மேலும், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையின் முன்னேற்றத்துக்கு இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பான ஆஃம்பி (AMFI - The Association of Mutual Funds in India) செயலாற்றி வருகிறது.