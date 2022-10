``உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தவறு என்று வாதம் செய்வது அவமதிப்பாகாது” - முன்னாள் நீதிபதி ஏ.கே ராஜன்

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஏ.கே ராஜனின் “Constitution of India Is Not What Is it “ என்ற புத்தக வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. ஏ.கே ராஜன் முன்னாள் நீதிபதி மட்டுமல்லாமல் நீட் தேர்வினால் ஏற்படும் சவால்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யும் கமிட்டியின் தலைவரும் ஆவார். இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன், உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி துரைசாமி ராஜு, உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் ரவிவர்மகுமார், உயர் நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் தியாகராஜன், திராவிடர் கழக தலைவர் வீரமணி ஆகியோர் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினர்.