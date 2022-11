சில தீர்ப்புகள்... சில எண்ணங்கள்... - 3 - பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம்... எல்லை எதுவரை?

நீதிபதியாகப் பதவியேற்றதற்கு அடுத்த ஆண்டே டெல்லிக்கு ஒரு பயிற்சிக் கருத்தரங்குக்குச் சென்றேன். சாக்ஷி என்ற என்.ஜி.ஓ நடத்திய அந்தக் கருத்தரங்கில், பெண்கள் தொடர்பான வழக்குகளில் சமத்துவத்துடன் தீர்ப்பளிப்பது எப்படி என்பது குறித்து பல விஷயங்களைக் கற்றுக்கொண்டேன். அங்கே நான் தெரிந்துகொண்ட மிக முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று `சீடா'.



பெண்களுக்கு எதிரான சமூக, அரசியல் அமைப்புகளில் உள்ள பாகுபாட்டை நீக்கி, பாலின சமத்துவத்தோடு அவர்களை எல்லா தளங்களிலும் பங்கேற்கச் செய்வதற்கான மாநாடுதான் சீடா (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW). ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சர்வதேச மாநாடான இதில் இந்தியாவும் கையெழுத் திட்டிருக்கிறது.