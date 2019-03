மிக்கி மவுஸ் டு டிஸ்னிலேண்ட்… வால்ட் டிஸ்னியின் சுவாரஸ்ய பயணம்! | A story of Walt Disney to create Disneyland

மிக்கி மவுஸ் டு டிஸ்னிலேண்ட்… வால்ட் டிஸ்னியின் சுவாரஸ்ய பயணம்!

சிண்ட்ரெல்லா, ஸ்டார் வார்ஸ், டாய் ஸ்டோரி, பீட்டர்பேன், Frozen, கார்ஸ், Pirates of the Caribbean and Haunted Mansion போன்ற பெயர்களைக் கேட்டாலே, அதில் வாழ்ந்திருக்கும் கதாபாத்திரங்கள்தாம் நம் நினைவுக்கு வரும். சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவராலும் ரசிக்கக்கூடிய வகையில் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தையும் செதுக்கியிருப்பார்கள். கார்ட்டூன் மற்றும் அனிமேஷன் உலகில் பல புதிய பரிமாணங்களைப் படைத்து, இன்று `உலகின் மிகவும் மகிழ்ச்சியான இடம்' எனக் கருதப்படும் உலகின் நம்பர் 1 பொழுதுபோக்குப் பூங்காவை அமைத்த வால்ட் டிஸ்னி கடந்து வந்த பாதைகள், நிச்சயம் பலருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன்தான். இவரின் படைப்பில் உருவான மிக்கி மவுஸ் மீட்டிங் முதல் டிஸ்னி லேண்ட் விசிட் வரை ஒரு சிறிய பயணம் போகலாமா!

வால்ட் டிஸ்னி:

1901-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 5-ம் தேதி, சிகாகோவில் பிறந்த வால்ட் டிஸ்னிக்குச் சிறுவயதிலிருந்தே ஓவியம் வரைவதென்றால் அவ்வளவு ஆனந்தம். குடும்பச் சூழ்நிலை காரணமாக சிறு வயதிலேயே தன் தந்தையுடன் சேர்ந்து செய்தித்தாள் டெலிவரி செய்யும் வேலையை சிலகாலம் செய்துவந்தார். இது அவரின் பள்ளி வாழ்க்கையை மிகவும் பாதித்தது. இந்தப் பயணத்தின்போது அவர் அனுபவித்த துன்பங்களும் அனுபவங்களும், பின்னாளில் வெற்றிப் பாதையை அமைத்துக்கொடுத்திருக்கின்றன என்று பலமுறை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் டிஸ்னி.

பிறகு, தொலைதூரக் கல்வி மூலம் கார்ட்டூன் பயின்று, மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக்கொடுக்கத் தொடங்கினார் டிஸ்னி. செய்தித்தாள்களில் `கார்ட்டூனிஸ்ட்' பணிக்காக, பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்ட டிஸ்னிக்கு, தோல்வியே பரிசாய்க் கிடைத்தது. காரணம், முதலாம் உலகப்போர் காலகட்டம் அது. இந்நிலையில், அமெரிக்கச் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநராக சிலகாலம் வேலைசெய்தார். பிறகு, ஆர்ட் ஸ்டுடியோ ஒன்றில் வர்ணனையாளராகப் பணிக்குச் சேர்ந்தார். இங்குதான் டிஸ்னியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த அபிஐவெர்க்ஸைச் சந்தித்தார்.

அனிமேட்டெட் கார்ட்டூன்:

நீண்ட நாள் ஆகியும் தன் உழைப்புக்கான மதிப்பு சரியாகக் கிடைக்காததால், வேலையை விட்டுவிட்டு, தன் சகோதரர் ராயுடன் இணைந்து சிறியளவில் Laugh-O-Gram எனும் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார் டிஸ்னி. இவர்களோடு ஐவெர்க்ஸும் இணைந்தார். செகண்ட்-ஹேண்ட் கேமரா வாங்கி, சுமார் ஒன்றரை நிமிட அனிமேட்டெட் விளம்பரங்களைத் தயாரித்து, உள்ளூர் திரையரங்கங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கத் தொடங்கினர். பிறகு, ஆலீஸ் இன் தி வொண்டர்லேண்ட் (Alice in the wonderland) கதையை மையமாக வைத்து, அனிமேஷன் கதாபாத்திரத்தோடு உண்மை கதாபாத்திரத்தை இணைத்து, `ஆலீஸ் இன் தி கார்ட்டூன் லேண்ட்' (Alice in the cartoon land) என்ற 7 நிமிட கேலிச்சித்திரத்தை உருவாக்கினர்.

இந்தப் புதுமையான முயற்சி, அவர்களின் வளர்ச்சிக்குக் கைகொடுக்கவில்லை. மனம் தளராத டிஸ்னி பார்ட்னர்ஸ், `ஆஸ்வல்ட் தி லக்கி ராபிட்' (Oswald the lucky rabbit) என்ற வேறொரு கார்ட்டூனை உருவாக்கினர். இந்தப் படம் வெற்றிபெற்றிருந்தாலும், படத்துக்கான உரிமையை வேறொருவர் வாங்கிக்கொண்டு ஏமாற்றிவிட்டார். இப்படி அதீத எதிர்பார்ப்புகளும் ஏமாற்றங்களுமே டிஸ்னியின் வளர்ச்சிக்கு மாபெரும் படிக்கட்டுகளாய் அமைந்தன.

மிக்கி மவுஸ்!

1927-ம் ஆண்டு, Motion Picture-களில் ஒலிகளை இணைக்கும் முயற்சியில் திரைத்துறை ஈடுபட்டிருந்த சமயம், டிஸ்னி மற்றும் ஐவெர்க்ஸும் மகிழ்ச்சியான சுண்டெலி கதாபாத்திரம் ஒன்றை உருவாக்குவதில் பிஸியாக இருந்தனர். அந்த எலிக்கு `மார்டிமர் மவுஸ்' (Mortimer Mouse) எனப் பெயரும் சூட்டினர். முதலில் மார்டிமர் மவுஸை வைத்து, `Plane Crazy மற்றும் Gallopin’, `Gaucho' எனப் படங்களை உருவாக்கினர். ஆனால், பிரபல பாடகர் அல் ஜான்சனை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட `The Jazz Singer' எனும் ஒலியுடன்கூடிய அனிமேட்டெட் படம், டிஸ்னியின் மனதை மாற்றியது.

1928-ம் ஆண்டு, இசை, குரல் என கார்ட்டூன் படத்துக்கு வேறுபட்ட தோற்றத்தைக் கொடுத்து, `Steamboat Willie' எனும் அனிமேட்டெட் கார்ட்டூன் படத்தை வெளியிட்டனர். அந்த ஆண்டின் சென்சேஷனல் ஹிட் படமாய் அது அமைந்தது. அதில் நடித்திருக்கும் குறும்புக்கார சுண்டெலிக்கு மாபெரும் ரசிகர் பட்டாளமே உருவானது. ஆனால், அதன் பெயர் மார்டிமர் மவுஸ் அல்ல. டிஸ்னியின் மனைவிக்கு மார்டிமர் மவுஸ் பெயர் பிடிக்காததால், `மிக்கி மவுஸ்' என்று அவர் கூறிய பெயரேயே அந்த எலிக்கு வைத்துவிட்டார் டிஸ்னி. மற்றவை அனைத்தும் வரலாறு பாஸ்!

மிக்கியின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, டொனால்டு டக், Goofy போன்ற கதாபாத்திரங்களையும் உருவாக்கினர். ஐவெர்க்ஸ் தலைமையில் பல க்ரியேட்டிவ் இளைஞர்களைக்கொண்டு, புதுமையான படைப்புகளைத் தொடர்ந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தது டிஸ்னியின் கூட்டணி. இந்த சூப்பர்டூப்பர் கார்ட்டூன் கதாபாத்திர வடிவங்களை கைக்கடிகாரம், பொம்மைகள், ஆடைகள் போன்றவற்றில் பொருத்தி, உலகளவில் இவர்களைப் பிரபலமாக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார் டிஸ்னியின் சகோதரர் ராய். இதைத் தொடர்ந்து 1937-ம் ஆண்டு, முழுநீளத் திரைப்படம் ஒன்றை எடுக்க திட்டம் தீட்டிய டிஸ்னி, `Snow White and the Seven Dwarfs' எனும் Fairy tale கதையைப் படமாகவும் எடுத்தார். இதன்மூலம் `குறும்படம் வரை மட்டுமே அனிமேஷன்' என்றிருந்த கோட்பாட்டைத் தகர்த்தினார் டிஸ்னி.

டிஸ்னிலேண்ட்:

`வாழ்க்கையில ஒருமுறையாவது இந்த இடத்துக்குப் போயிட்டு வந்துடணும்ப்பா!' என்ற பட்டியலில் நிச்சயம் `டிஸ்னி லேண்டுக்கு' இடமுண்டு. `சந்தோஷ பூமி' என்று பலராலும் கருதப்படும் இந்த இடம், டிஸ்னியின் நீண்ட நாள் கனவு. திரைப்படங்களில் மட்டுமே பார்த்து ரசிக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்களை நேரிலும் காணவேண்டும் என்ற குழந்தைகளின் கனவே டிஸ்னி லேண்ட் தொடங்குவதற்குக் காரணமாய் இருந்தது. அதன் முதல்கட்ட முயற்சியாக, தனது ஸ்டுடியோ பக்கத்திலேயே உருவ கார்ட்டூன் பொம்மைகளைக் கண்காட்சிக்கு வைத்தார். பிறகு, குழந்தைகள் தங்களின் பெற்றோருடன் இந்த கார்ட்டூன் கதாபாத்திரங்களோடு நேரத்தைச் செலவிட தனி உலகத்தையே உருவாக்க எண்ணினார். இதற்காக ஃபைனான்ஷியர், இன்ஷூரன்ஸ் எனக் கடன்கள் வாங்கினார். தன் சொந்தவீட்டை விற்று, டிஸ்னி லேண்டை உருவாக்க ஆரம்பித்தார்.

கார்ட்டூன்களில் பார்க்கப்படும் கற்பனை இடம், கதாபாத்திரங்கள் என அத்தனையும் ஓரிடத்தில் தத்ரூபமாக அமைக்க எண்ணி, ஓயாமல் உழைத்தார். தடைகள் பல வந்தபோதும் தன்னம்பிக்கை இழக்காத டிஸ்னி, 1955-ம் ஆண்டு ஜூலை 17-ம் தேதி இந்த மாபெரும் பொழுதுபோக்குப் பூங்காவைத் திறந்தார். சுமார் 15,000 பேர் வருவார்கள் எனக் கணக்கிடப்பட்ட முதல் நாளே, 30,000 பேர் வந்து பூங்காவை நிரப்பினர். 90 மில்லியன் மக்கள் வீட்டில் இருந்தபடி நேரலையில் பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர். நுழைவு டிக்கெட் ஒரு டாலரிலிருந்து இன்று பாஸ்போர்ட் சிஸ்டம் பின்பற்றும் வரை வளர்ச்சியடைந்திருக்கிறது. Forbes பட்டியலில், 2018-ம் ஆண்டின் டாப் பிராண்டுகளில் டிஸ்னி லேண்ட் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறது.

கார்ட்டூன் மற்றும் அனிமேஷன் தொழில்நுட்பத்தில் பல புதிய மாற்றங்களைப் படைத்ததில் என்றைக்கும் நீங்கா இடம் டிஸ்னிக்கு உண்டு. குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, `டிஸ்னி லேண்ட்' எனும் பிரமாண்ட செயற்கை கார்ட்டூன் உலகத்தை நிறுவிய வால்ட் டிஸ்னி, 1966-ம் ஆண்டு மரணமடைந்தார்.