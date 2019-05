செவிலியர்கள் முதல் கல்வியாளர்கள் வரை... பெண்களின் பிங்க் காலர் பணிகள்! | From Nursing to educators all about pink collar jobs

செவிலியர்கள் முதல் கல்வியாளர்கள் வரை... பெண்களின் பிங்க் காலர் பணிகள்!

வரலாற்றில் ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம், திடமான நிலை, நீண்டகால வளர்ச்சி முதலியவற்றில் பெண்களின் ஈடுபாடு அதிகளவில் இருந்ததற்கான சான்றுகள் ஏராளமாக உள்ளன. இரண்டாம் உலகப்போரின்போது களத்தில் இருக்கும் ஆண்களுக்கு மற்ற வேலைகளிலிருந்து ஓய்வுகொடுக்க, பெண்கள் பல வேலைகளைச் செய்யத் தொடங்கினர். சமையல் கலை மட்டுமே பெண்களுக்கானது என்றிருந்த காலகட்டத்தில், செவிலியர், விமானம் மற்றும் இதர வாகனங்களைப் பழுதுபார்ப்பது, வாகனங்கள் ஓட்டுவது, கப்பல்களை உருவாக்குவது போன்ற பணிகளைச் செய்ய தொடங்கினார்கள். இன்று எண்ணிலடங்கா பல சாதனைகளைப் பெண்கள் செய்துகொண்டிருந்தாலும், தொழிலாளர் சங்கம் பாலினம் சார்ந்தே பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் சில வேலைகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருந்தாலும், சில பணிகள் ஆண்கள் அல்லது பெண்களின் ஆதிக்கம் அதிகமுள்ளதாகவே தெரிகின்றன. பெண்களின் ஆதிக்கம் அதிகம் இருக்கும் `பிங்க் காலர்' வேலைகள் பற்றி இந்தக் கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.



கல்வியாளர்கள்:

கிண்டர்கார்டன் முதல் கல்லூரி வரை ஏராளமான கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன. இதில் ஆசிரியர்களாகப் பணிபுரிபவர்களில் பெண்களே அதிகம். அமெரிக்கக் கல்வித் துறை தகவலின்படி, கல்வியாளர்களில் சுமார் 76 சதவிகிதம் பேர் பெண்கள்தான் இருக்கின்றனர் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதற்கு முதன்மைக் காரணம், மற்ற வேலைகளோடு ஒப்பிடுகையில் இதில் பணிச்சுமைகள் குறைவு என்பதுதான். மேலும், இந்த வேலையில் ஆண்களுக்குப் போதிய ஊதியம் கிடைக்காது என்பதும் அடங்கும்.

குழந்தைப் பராமரிப்பு சேவைகள்:

கணவன்-மனைவி இருவரும் வேலைக்குச் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலையில், குழந்தைகளைக் கவனித்துக்கொள்வது என்பது இந்தக் காலத்துப் பெற்றோர்களுக்கு மிகப்பெரிய சவால். அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கள் நாடுவது குழந்தைப் பராமரிப்பு மையங்களைத்தான். இங்கு உள்ள குழந்தைகளைக் குளிக்கவைப்பது முதல் தூங்கவைப்பது வரை அனைத்து பணிவிடைகளையும் செய்வது பெரும்பாலானோர் பெண்களே. சுமார் 94 சதவிகிதப் பெண்கள் இந்தத் துறையில் உள்ளனர்.



வேலைவாய்ப்பு சேவைகள்:

2016-ம் ஆண்டு, The U.S. Bureau of Labor Statistics வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கையில், `மனிதவளத் துறையில் சுமார் 72 சதவிகிதப் பெண்கள் மேலாளர் பதவியில் இருக்கின்றனர்' எனப் பதிவாகியுள்ளது. இது, 2017-ல் 86 சதவிகிதமாக உயர்ந்துள்ளது. பெண்களின் ஆதிக்கம் இந்தத் துறையில் அதிகம் என்றாலும், பெண்களைவிட ஆண்களுக்கே அதிக ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டும் இருக்கிறது.

செவிலியர்கள்:

அன்று முதல் இன்று வரை பெண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் துறைகளில் முதன்மையாய் இருப்பது செவிலியர்களே. இதில், 92.3 சதவிகிதச் செவிலியர்கள் பெண்கள் என U.S. Census Bureau வெளியிட்டுள்ளது. நோயாளிகளை அன்போடு கவனித்துக்கொள்வது, அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவது, மருத்துவர்களின் மேற்பார்வையில் சிகிச்சையளிப்பது என, பொறுமை அதிகம் தேவையான துறை இது. என்னதான் பெண்கள் இதில் முதன்மையானவர்கள் என்றாலும், இதிலும் ஆண் செவிலியர்களுக்கே அதிக ஊதியம்.



மக்கள் தொடர்பாளர்:

மக்கள் தொடர்பாளர்களில் 63 சதவிகிதம் பெண்கள் என்றாலும், நிர்வாக நிலையில் இருக்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு. உலகளவில் இந்தத் துறையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பெண்களால் நிரப்பப்பட்டாலும், முப்பது நிறுவனங்களில் சுமார் 78 சதவிகித தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள், ஆண்களே.

மேலும், மருந்து உற்பத்தி நிலையங்கள் (54.6%), வரவேற்பாளர்கள் (55%), கணக்காளர்கள் (60%), சமூக ஆர்வலர்கள் (82%), கால்நடை மருத்துவர்கள் (55%) போன்றோரில் பெண்களின் எண்ணிக்கையே அதிகம் இருக்கிறது என ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும், குறிப்பிடப்பட்ட அத்தனை துறைகளிலும் எண்ணிக்கை அளவில் மட்டுமே பெண்களின் வளர்ச்சி இருக்கிறதே தவிர, ஊதியம் மற்றும் பதவி இடைவெளி என்னவோ குறைந்தபாடில்லை. பெண்களின் சராசரி வருடாந்திர வருமானம் சுமார் 20 சதவிகிதம் ஆண்களுக்குக் குறைவாகவே உள்ளது. குறைவான ஊதியம் வழங்கும் பணியை பெண்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்கிற பிம்பம் இருக்கிறது. ஆனால், பெண்கள் ஆதிக்கம் அதிகம் இருக்கும் பணிகள் இன்றும் குறைவாக மதிப்பிடப்படுகிறது என்பதுதான் நிதர்சனம்.