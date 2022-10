“இன்று மரப்பாச்சி விளையாட்டும் இல்லை... மரக்குதிரைகளும் இல்லை!”

‘‘அவசியமாக தமிழுக்குச் செய்தேயாக வேண்டிய மொழிபெயர்ப்புகள் என்று இளம் தலைமுறைக்கு எவற்றையெல்லாம் அடையாளம் காட்டுவீர்கள்?"



‘‘ஏராளமானவை உண்டு. உடனடியாக என் நினைவுக்கு வரும் சில புத்தகங்களின் பெயர்களைச் சொல்கிறேன். லியோ தல்ஸ்தோய் எழுதிய The Kingdom of God Is Within You, சிவராம காரந்த் வாழ்க்கை வரலாறான Ten faces of a crazy mind, ஹெலன் கெல்லர் தன்வரலாறான The Story of My Life, ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் எழுதிய நாவல் Ulysses, ஹார்ப்பர் லீ எழுதிய நாவல் To Kill a Mockingbird, சார்லஸ் டிக்கன்ஸன் எழுதிய நாவல் BLEAK HOUSE, தன்வரலாற்று நூலான The Autobiography Of Benvenuto Cellini, ஜார்ஜ் எலியட் எழுதிய நாவல் Middlemarch.’’