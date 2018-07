2.5 ஏக்கர், 4 தெரு, 97 வீடு, சோலார் மின்சாரம்... ஆச்சர்யப்படுத்தும் ஒரு தீவு!

" Travel is a Divinely Drug, Leaves you with a heavenly Hug" - ஆனந்த விகடனில் மாணவப் பத்திரிகையாளராக தொடங்கியது ஊடகப் பயணம். மூன்றாண்டு காலம் புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியில் பணி. அதைத் தொடர்ந்து, இரண்டு வருடங்கள் தொடர் பயணங்கள். தற்போது, ஆனந்த விகடனில் சீனியர் ரிப்போர்ட்டராக பணி. பயணிக்க கால்களும், பயணிக்கும் கதைகளை எழுத கைகளும் தொடர்ந்து முட்டி மோதிக் கொண்டிருக்கின்றன.Know more...