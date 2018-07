கார்களின் காதலன்... ஃபியட்டின் ரட்சகன்... குட்பை செர்ஜியோ மார்க்கியோனி!

ஆ ட்டோமொபைல் ஆர்வலர்களின் இன்ஸ்பிரேஷன் பட்டியலில், என்ஸோ ஃபெராரி, ஃபெரூஷியோ லம்போர்கினி, ஹென்ரி ஃபோர்டு, மசிமோ டம்புரினி போன்றவர்கள் மட்டுமே அதிகம் பேசப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால், நம் வரலாற்று புத்தகங்களால் மறைக்கப்பட்ட ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் நேற்று இந்த உலகத்தைவிட்டு மறைந்துவிட்டார். நம்மில் பலருக்கு அவரைப் பற்றித் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. ஃபியட்-கிரைஸ்லர் ஆட்டோமோபைலின் முன்னாள் இயக்குநர் செர்ஜியோ மார்க்கியோனிதான் அவர்.

செர்ஜியோ மார்க்கியோனி, ஒரு சுவாரஸ்யமான மனிதர். அவர் வாழ்க்கையில் அவர் முன் நின்றதெல்லாம் வேகம், சவால், பயணம், ஃபெராரி, ஃபியட். 1952-ல் இத்தாலியில் பிறந்தார் மார்க்கியோனி. இவரைப் பார்த்தால் ஹாலிவுட் ஃபேமிலி டிராமாவில் வரும் தாத்தாக்கள் ஞாபகத்துக்கு வருவார்கள். காரணம் இவரை கோட் சூட்டில் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. எப்போதுமே கறுப்பு ஸ்வெட்டர், கேஸுவல் பேன்ட்டுடன் இருப்பார். டிரெஸ்ஸிங் கேஷுவலாக இருக்குமே தவிர, வேலையில் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்ட். வேலை என்று வந்துவிட்டால் ரிசல்ட் மட்டுமே இவர் குறிக்கோள். ஆனால், இவர் எதிர்பார்க்கும் ரிசல்ட் எது என்றுதான் யாராலும் கணிக்க முடியாது.

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1022163277550428160

ஒரு வருடத்தில் 700 கோடி டாலருக்கும் மேலான நஷ்டத்தில் சென்றுகொண்டிருந்த ஃபியட் நிறுவனத்தை மார்க்கியோனி கையில் எடுத்துக்கொண்டார். எந்த ஒரு ஆட்டோமொபைல் நிறுவனமும் இப்படி ஒரு நஷ்டத்தைச் சந்தித்து மீண்டதாக அதுவரை வரலாறு இல்லை. ஆனால், செர்ஜியோ வந்த 2 ஆண்டுகளில் 800 கோடி டாலர் வருமானம் பார்க்க ஆரம்பித்தது ஃபியட். தற்போது ஃபியட் நிறுவனம் செலவுகள் போக 450 கோடி டாலர் லாபம் பார்க்கிறது.

செர்ஜியோ, வேகமாக முடிவெடுக்கக்கூடியவர். இவர் தலைமையின் கீழ் ஒரு கார் ஸ்கெட்ச் போர்டிலிருந்து விற்பனைக்கு வருவதற்கு அதிகபட்சம் ஒன்றரை ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆகும். ஃபியட் நிறுவனத்துக்கு இவர் இயக்குநர் ஆனவுடன் ஃபியட் தொழிலாளர்களில் 1,000 தொழிலாளர்களை வேலையைவிட்டு நிறுத்தினார். பதவி பாரபட்சமே இல்லை. மேல்நிலையிலிருந்து கடைநிலை வரை எல்லா வேலைகளையும் மாற்றினார். பல அடுக்குகளாக இருந்த ஃபியட்டின் நிர்வாகத்தைப் பிரித்தெடுத்து எல்லோருக்குமே முடிவெடுக்கும் சுதந்திரத்தைக் கொடுத்தார். சிபாரிசில் வேலையே தெரியாமல் கம்பெனியில் இருந்தவர்களை ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாகத் தூக்கிவிட்டு, அந்த இடங்களில் திறமை அடிப்படையில் இளைஞர்களை நியமித்தார். செர்ஜியோ ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடியவர். தனக்குக் கீழ் வேலைசெய்பவர்களும் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புபவர். ஆனால், மோசமான விளைவுகளைப் பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டார். சில ஆயிரம் பேரை வேலையைவிட்டு நிறுத்தினாலும், பல லட்சம் தொழிலாளர்களை, அவர்களின் குடும்பங்களைக் காப்பாற்றியும் இருக்கிறார்.

Sergio Marchionne, who passed away today, was one of the most brilliant & successful car executives since the days of the legendary Henry Ford. It was a great honor for me to get to know Sergio as POTUS, he loved the car industry, and fought hard for it. He will be truly missed!