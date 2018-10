ஐஸ்மேன்... மைக்கேல் ஷூமேக்கரை துரத்தியவன்... இன்று தெறிக்கவிடுகிறான்!

அமெரிக்காவில் ஹாமில்டன் ஜெயிப்பார் என்று எல்லோருமே எதிர்பார்த்திருந்த வேலையில் 5 ஆண்டுகள் கழித்து ஹாமில்டனுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார் ராய்க்கோனன்.

ஆ ஸ்டின் சர்க்யூட்டில் ரேஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 7 ஆண்டுகளில், தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் ஹாமில்டன் போடியம் ஏறினார். இது ஹாமில்டன் கோட்டை என எல்லோருமே நினைத்திருந்த ஆஸ்டின் சர்க்யூட்டில், ஃபெராரியை உறுமிக்காட்டியிருக்கிறார் கிமி ராய்க்கோனன். ஃபெராரியை விட்டு விலகும் நேரத்திலும் ஃபெராரிக்கு வெற்றியைக் கொடுத்து, `என் ரேஸிங் கரியர் இன்னும் முடியவில்லை' என உணர்த்தியிருக்கிறான் இந்த ஐஸ்மேன்.

5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வெற்றிபெற்றிருக்கும் ராய்க்கோனன், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் செபஸ்டின் வெட்டலைத் தவிர்த்து போடியம் ஏறும் முதல் ஃபெராரி ரேஸர். 39 வயதில் ரேஸை முதலில் முடிப்பதெல்லாம் சாதாரண விஷயமல்ல. லூயிஜி ஃபகியோலி-க்குப் பிறகு போடியம் ஏறும் வயதான ரேஸர் ராய்க்கோனன்தான். மைக்கில் ஷூமேக்கரால்கூட 37 வயதுக்குப் பிறகு ரேஸில் ஜெயிக்க முடியவில்லை.

ஃபார்முலா-1 கார்கள் மாறிவிட்டன. அதன் தலைவர் பர்னி எக்கோல்ஸ்டன் ஓய்வுபெற்றுவிட்டார். மைக்கேல் ஷூமேக்கர் இப்போது டிராக்கில் இல்லை. 21 வயதிலேயே 15-ம் இடத்தில் ரேஸை ஆரம்பித்து 2-ம் இடத்தில் முடிக்கும் அளவுக்கு திறமையான ரேஸர்கள் வந்துவிட்டார்கள். 1000 ஹார்ஸ்பவர் காரில் பவர் பூஸ்ட் போட்டுப் பறக்கிறார்கள் ரேஸர்கள். ஆனால், 18 ஆண்டுகளாக ஒரு விஷயம் மட்டும் இன்னும் மாறவேயில்லை. ஆமாம்... கிமி ராய்க்கோனன் `தி ஐஸ்மேன்' மட்டுமே இன்னமும் ஃபார்முலா-1 ரேஸில் ரசிக்கவைக்கிறார்.

மைக்கேல் ஷூமேக்கர் காலத்தில் ரேஸ் ஓட்ட ஆரம்பித்தவர், லூயிஸ் ஹாமில்டன் காலம் வரை சவால்விட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். 39 வயதான கிமிக்கு, ஓய்வுபெறும் எண்ணமே இல்லை. கார் ரேஸ் உலகின் உச்சபட்சம் ஃபார்முலா-1. இந்த ரேஸில் கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகள் எப்படி ஒருவரால் வெற்றிகரமாக இயங்க முடிகிறது, இவரை வாங்க முன்னணி அணிகள் ஏன் இவ்வளவு போட்டிபோடுகின்றன, இவரை ஏன் ரசிகர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள், உண்மையில் இந்த கிமி ராய்க்கோனன் யார்?

21 வயதில் ஃபார்முலா-1 ரேஸர்!

2000-ம் ஆண்டு சாபரில் டெஸ்ட் ரேஸராகக் களமிறங்கினார் ராய்க்கோனன். அதுவரை கார்ட் ரேஸில் கார் ஓட்டியவர் கிமி. ஆனால், அங்கு ஒரு சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில்கூட வென்றதில்லை. ``எந்த நம்பிக்கையில் ராய்க்கோனனைத் தேர்ந்தெடுத்தீர்கள்?’’ என்று டீமின் உரிமையாளர் பீட்டர் சாபரிடம் நிருபர்கள் கேட்டபோது ``ராய்க்கோனன், ஒரு விசித்திரமானவன்” என்று மட்டும் சொன்னாராம். ஆமாம்... அந்த விசித்திரம்தான் இன்றுவரை ஃபார்முலா-1 ரேஸில் தொடர்கிறது.

டெஸ்ட் ரேஸரின் வேகம் மிரட்டலாக இருக்க, அடுத்த ஆண்டே ஃபார்முலா-1 ரேஸர் ஆனார் கிமி ராய்க்கோனன். 2001-ம் ஆண்டின் பரபரப்பு நாயகன் ராய்க்கோனன்தான். ஃபார்முலா-1 ரேஸுக்குப் புதுமுகம்தான். ஆனால், ஜாம்பவான் மைக்கேல் ஷூமேக்கரைத் துரத்துத் துரத்தெனத் துரத்தினார் கிமி. இவரின் வேகம் பிரமிக்கவைக்க, அடுத்த ஆண்டே ஃபெராரிக்கு சவால்விடக்கூடிய அணியான மெக்லாரன், கிமி ராய்க்கோனனைத் தத்தெடுத்துக்கொண்டது. ராய்க்கோனனின் ரேஸிங் ஸ்டைலே வித்தியாசமாக இருக்கும். பொதுவாக, ரேஸ் தொடங்குவதற்கு முன்னர் ரேஸர்கள் காரின் பர்ஃபாமென்ஸைப் பற்றி ட்யூனர்களுடன் பேசிக்கொண்டும், வியூகங்கள் குறித்து அலசிக்கொண்டும் பரபரப்பாக இருப்பார்கள். ஆனால், கிமியிடம் எந்தப் பரபரப்பும் படபடப்பும் இருக்காது. ரேஸ் தொடங்குவதற்கு முன் கிமி ராய்க்கோனன் ஐஸ்க்ரீம் சாப்பிடுவார், சின்னத் தூக்கம் போடுவார். கேஷுவலாக வந்து அலான்சோவையும் ஷூமேக்கரையும் துரத்துவார், போடியம் ஏறுவார். டாப் 10-ல் ரேஸை முடிப்பார். ஆமாம்... பல காலமாகவே இவன் இப்படித்தான்!

ஐஸ்மேன்!

2005-ம் ஆண்டு ஜப்பான் ரேஸ், கிமி ராய்க்கோனனுக்கு `ஐஸ்மேன்' என்ற பட்டத்தை வாங்கிகொடுத்தது. தகுதிச்சுற்றின்போது மழையால் வேகம் கிடைக்காமல் பின்தங்கியதால், ரேஸில் 17-வது இடத்தில் ஆரம்பித்தார் ராய்க்கோனன். மெக்லாரன் அப்போதுதான் புதிய MP4-19B காரைக் களமிறக்கியிருந்தது. பழக்கம் இல்லாத புது காரில் ரேஸ் ஆரம்பித்தது. முதலில் எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்காமல் நிதானமாக ஓட்டிவந்த கிமி, லேப்புகள் கடக்கக் கடக்க, ஒவ்வொருவராக முந்த ஆரம்பித்தார். மைக்கேல் ஷூமேக்கர், டேவிட் கோல்ட்ஹார்ட், ஜென்சன் பட்டன், மார்க் வெப்பர், ஃபெர்னான்டோ அலான்சோ, ஜியான்கார்லோ ஃபிஸிகெல்லா என ரேஸின் சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுகள் அத்தனை பேரையும் முந்தி முதல் இடம் பிடித்தார் கிமி ராய்க்கோனன். அந்த ஆண்டு 112 புள்ளிகளுடன் டிரைவர் சாம்பியன்ஷிப்பில் இரண்டாம் இடம். இதுமட்டுமல்ல, ஃபார்முலா 1-ன் உச்சபட்ச விருதான `டிரைவர் ஆஃப் தி இயர்’ விருதும் இவரைத் தேடிவந்தது.

ஃபெராரி அசத்தல்!

2007-ம் ஆண்டு கிமியை அழைக்கிறது ஃபெராரி. மெக்லாரனில் இருந்து ஃபெராரிக்கு ஆர்வத்தோடு ஓடுகிறார். ஃபெராரி காரில் ஏறி ஓட்ட ஆரம்பித்த முதல் ரேஸிலேயே முதல் இடம். ஆனால் ஃபெராரிக்கு செம சவால் கொடுத்தது மெக்லாரன் மெர்சிடிஸ். அலான்சோ, ஹாமில்ட்டன் என இரண்டு மெக்லாரன் ரேஸர்களும் போட்டிபோட்டுக்கொண்டு ஓட்டினார்கள். மெக்லாரனா, ஃபெராரியா... வெல்லப்போவது யார் என பெரிய யுத்தமே நடந்தது. மெக்லாரன் ரேஸர்களைவிடப் புள்ளிப்பட்டியலில் பின்னால் இருந்தவர், அந்த ஆண்டு கடைசியாக நடந்த சீனா-பிரேசில் ரேஸ்களில் வெற்றிபெற்று, வெறும் 1 புள்ளி வித்தியாசத்தில் முதல் இடம் பிடித்து சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றார். ராய்க்கோனனுக்கு உலகம் முழுக்க ரசிகர்கள் குவிய ஆரம்பித்தது அப்போதுதான்.

கூல் ரேஸர்!

கூலான டிரைவர் என்றால், உண்மையிலேயே அது கிமி ராய்க்கோனன்தான். எந்த அளவுக்கு கூல் என்றால், கார் தீப்பிடித்து எரிந்துகொண்டிருக்கும்போதும் தொடர்ந்து ரேஸ் ஓட்டி முடிக்கும் அளவுக்கு கூல். அந்தச் சம்பவம் 2009-ம் ஆண்டு பிரேசில் சர்க்யூட்டில் நடந்தது. பிட் ஸ்டாப்பில் இருந்து கிளம்பும்போது மெக்லாரனின் கோல்வகெய்ன் காரில் மாட்டியிருந்த எரிபொருள் பைப்பை நீக்கவில்லை. கார் கிளம்பியதும் எரிபொருள் வெளியேறி அது ராய்க்கோனனின் காரை குளிப்பாட்ட நொடிப்பொழுதில் ஃபெராரி தீப்பற்றி எரியும். ஆனால், எந்தப் பதற்றமும் இல்லாமல் தீயை மறந்துவிட்டு ரேஸைத் தொடர்ந்தார். அன்று 6-ம் இடத்தில் ரேஸை முடித்திருப்பார் கிமி.

ரேஸ் டு ராலி!

2009-ம் ஆண்டு ஃபார்முலா-1 ரேஸிலிருந்து விலகி வேர்ல்டு ராலி சாம்பியன்ஷிப்புக்குப் போனார் கிமி. ஆனால், வெற்றிக்குப் பதிலாக மோசமான விபத்துகள் மட்டுமே கிடைத்தன. 2012-ம் ஆண்டு மீண்டும் ஃபார்முலா-1 ரேஸுக்குள் நுழைந்தவரை எடுத்துக்கொண்டது லோட்டஸ் அணி. 2012 அபுதாபி ரேஸ் ஃபார்முலா 1 வரலாற்றில் படபடப்பான ரேஸ்களில் ஒன்று. 4-ம் இடத்தில் இருந்து ரேஸை ஆரம்பிப்பார் ராய்க்கோனன். ரேஸ் ஆரம்பித்ததுமே வரிசையாக பல விபத்துகள் அரங்கேறும். அத்தனை களேபரங்களுக்கு இடையிலும் ராய்க்கோனன் முன்னிலையில் இருப்பார். பின்னால் அலோன்சோவிடமிருந்து பயங்கர பிரெஷர் வரும். அலான்சோவைச் சமாளிக்க, லோட்டஸ் இன்ஜினீயர் மைக்கில் இன்ஸ்ட்ரக்‌ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிக்க ``Leave me alone, I know what I am doing” என்று ராய்க்கோனன் பதற்றமே இல்லாமல் சொல்வார். கடைசிவரை செம கூலாக ரேஸ் ஓட்டி, அலான்சோவுக்கு கொஞ்சமும் இடம்கொடுக்காமல் வெற்றிபெற்றார் கிமி ராய்க்கோனன். இன்றுவரை அபுதாபியின் பெஸ்ட் ரேஸ் இதுதான்.

உலகின் வேகமான ரேஸர்!

கடந்த செப்டம்பர் 1-ம் தேதி வரை யுவன் பாப்லோ மோன்டோயாவைவிட வேகமான கார் ரேஸர் யாருமே இல்லை. இத்தாலியின் மான்ஸோ ரேஸ் ட்ராக்கில் மணிக்கு 262.24 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரேஸ் ஓட்டியதுதான் சாதனை. ஆனால், அந்தச் சாதனையை இப்போது முறியடித்துவிட்டார் கிமி ராய்க்கோனன். தற்போது இவரின் 263.58 கிலோமீட்டர் வேகம்தான் அதிகபட்ச வேகம். இந்த ஆண்டோடு ஃபெராரியில் கிமியின் ரேஸ் முடியலாம். ஆனால், கிமி ராய்க்கோனன் இன்னும் முடிந்துவிடவில்லை.

சாதனைகள் தொடரும்!