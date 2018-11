ராயல் என்ஃபீல்டின் தீபாவளி பரிசு...மிலான் மோட்டார்ஷோவை அசத்திய KX கான்செப்ட்!

உலகின் மிகப்பெரிய மோட்டார் சைக்கில் கண்காட்சியான மிலான் மோட்டார் ஷோ-வில் ராயல் என்ஃபீல்டு தனது புதிய KX கான்செப்ட் பைக்கை காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பு ட்விட்டரில் இந்த பைக்கின் டீசர் படத்தை வெளியிட்டிருந்தது இந்நிறுவனம். இது பாப்பர் பைக்காக இருக்கலாம் என்று முடிவு செய்திருந்த நிலையில் தற்போது இந்த கான்செப்ட்டை இத்தாலியில் காட்சிப்படுத்தி அசத்தியுள்ளார்கள்.

KX கான்சப்ட் பைக் V-Twin இன்ஜினுடன் பாப்பர் ஸ்டைலில் உள்ளது. இன்ஜின் மற்றும் பைக்கை பற்றிய எந்தத் தொழில்நுட்ப தகவல்களையும் இந்த பைக் கொடுக்கவில்லை. இதில் 838சிசி V-Twin இன்ஜின் லிக்விட் கூல்டு தொழில்நுட்பத்துடன் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. கடந்த ஆண்டு தனது வரலாற்றுப் பக்கங்களில் இருந்து இன்டர்செப்டார், கான்டினென்டல் GT பைக்குகளை கொண்டுவந்தது போல இப்போது KX கான்செப்ட்டையும் தனது வரலாற்றில் இருந்தே கொண்டுவந்துள்ளார்கள்.

1936-ம் ஆண்டு வெளியான ராயல் என்ஃபீல்டின் KX 1140 பைக்கை அடிப்படையாகக் கொண்டே இந்த பைக்கை உருவாக்கியுள்ளார்கள். 1,140சிசி ஆயில் கூல்டு V-Twin இன்ஜினுடன் இதை ஆடம்பர பைக் என்று சொல்லி விற்பனை செய்தார்கள். பைக்கின் அடிப்படை தோற்றமும், நிறமும், girder ஃபோர்க் சஸ்பென்ஷன் டிசைனும் பழைய மாடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டாலும் இதில் LED லைட், டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கன்சோல், ஒரு பக்கம் மட்டும் இணைப்பு கொண்ட cantilever சீட், ட்வின் டிஸ்க் பிரேக்குகள், அலாய் வீல் என மாடர்ன் அம்சங்களையும் கொடுத்துள்ளார்கள்.

A homage to the 1140 V-Twin #RoyalEnfield KX from the 1930s. The KX Concept just debuted at #EICMA2018. Let us know what you think about this concept in your comments below.#RidePure #PureMotorcycling pic.twitter.com/hmuycKcVE5