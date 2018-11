எத்தனை ஸ்டார்கள் இருந்தால் க்ராஷ் டெஸ்ட்டில் கார்கள் பாஸ்?!

"க் ராஷ் டெஸ்ட்டில் 4 ஸ்டார்!", "க்ராஷ் டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆகவில்லை!", "2019-ம் ஆண்டு முதல் எல்லா கார்களுக்கும் க்ராஷ் டெஸ்ட்!" எனப் பல தலைப்புகளில் செய்திகளைப் பார்த்திருப்பீர்கள். மின்சாரச் சாதனங்களுக்கு ஸ்டார் கொடுப்பதுபோல க்ராஷ் டெஸ்ட் என்றால் கார்களின் பாதுகாப்புக்குக் கொடுக்கப்படுவதே ஸ்டார். அதிக ஸ்டார்கொண்ட கார்கள் அதிக பாதுகாப்பானவை; 0 ஸ்டார் வாகனங்கள் பாதுகாப்பில் தோல்வியடைந்தவை என்ற பொதுக்கருத்து உண்டு. இது உண்மையல்ல. நம்முடைய கார் பாதுகாப்பானதுதானா எனத் தெரிந்துகொள்ள, முதலில் நமக்கு க்ராஷ் டெஸ்ட் பற்றித் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

Global NCAP என்றால் என்ன?

`கார்களில் செல்வது பாதுகாப்பானதுதானா?' எனக் கேள்வி எழுந்தபோது, முதன்முதலில் 1978-ம் ஆண்டில் அமெரிக்காதான் `New Car Assessment Program' (NCAP) என்ற க்ராஷ் டெஸ்ட்டை அறிமுகப்படுத்தியது. US-NCAP போல மற்ற நாடுகளும் Australasian NCAP, Japan NCAP, Euro NCAP, China NCAP, Korean NCAP, ASEAN NCAP, Latin NCAP என அதே முறையைச் சில மாற்றங்களோடு கொண்டுவந்தன. இதில் Global NCAP என்பது, இங்கிலாந்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு தனியார் தொண்டு நிறுவனம். இந்த நிறுவனம், 2011-ம் ஆண்டிலிருந்து மற்ற NCAP டெஸ்ட்டுகளை ஒருங்கிணைப்பதையும், க்ராஷ் டெஸ்ட் பற்றிய விழிப்புஉணர்வை ஏற்படுத்துவதையும் வேலையாகச் செய்துவருகிறது.

Global NCAP, எப்படி க்ராஷ் டெஸ்ட் செய்கிறது?

ஒவ்வொரு NCAP புரோகிராமிலும் ஒவ்வொருவிதமான க்ராஷ் டெஸ்ட் நடத்தப்படுகிறது. அதனால், எல்லாமே ஒரே ரிசல்ட்டைத் தருவதில்லை. Global NCAP சோதனையில் 4 ஸ்டார் வாங்கி ஒரு கார், Euro NCAP சோதனையில் குறைவான ஸ்டார் வாங்குவதில் ஆச்சர்யமில்லை. காரணம், Euro NCAP-ல் ஒரு காரின் முன்பகுதி, பக்கவாட்டுப்பகுதி, முன்பக்கத்தின் நேரடியாக காரில் மோதும்போது ஏற்படும் தாக்கம், பக்கவாட்டில் சுவரில் மோதும்போது ஏற்படும் தாக்கம் போன்றவை கணக்கில்கொள்ளப்படும். இதுவே Global NCAP சோதனையில், இரண்டு கார்கள் ஒரே வேகத்தில் மோதும்போது கார்கள் பாதுகாப்பானதாக இருக்கின்றனவா என்று மட்டுமே சோதனை செய்யப்படுகிறது. 64 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு காரை 40 சதவிகிதம் ஆஃப்செட்டாக மோதவிடுவார்கள்.

எத்தனை ஸ்டார் எடுத்தால், டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆனதாக அர்த்தம்?

க்ராஷ் டெஸ்ட்டில் பாஸ், ஃபெயில் என்றெல்லாம் இல்லை. ஒரு கார் விபத்துக்குள்ளாகும்போது, அதில் உள்ளவர்களின் பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதையே இது சொல்கிறது. சோதனை செய்யப்படும் கார் பாதுகாப்பானதா? அதை விற்பனை செய்யலாமா என்பதை அந்தந்த நாட்டு அரசாங்கமே முடிவுசெய்கிறது. NCAP மூலம் சோதனை செய்யப்படும் கார்கள், பெரியவர்கள் பாதுகாப்பு, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு என இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 1 முதல் 5 ஸ்டார் வழங்கப்படுகிறது.

பெரியவர்கள் பாதுகாப்பைப் பொறுத்தவரை இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்குகள் விபத்துக்குள்ளான டம்மி டிரைவரின் தலை, கழுத்து, மார்பு, மூட்டு, தொடை மற்றும் இடுப்புப் பகுதிகளில் ஏற்படும் காயங்களைவைத்து 17 பாயின்ட்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன. சீட்-பெல்ட் ரிமைண்டர், 4 சேனல் ஏபிஎஸ் பிரேக் போன்றவை இருந்தால் கூடுதல் பாயின்ட்டுகள் கிடைக்கும்.

குழந்தைகள் பாதுகாப்பைப் பொறுத்தவரை 49 பாயின்ட்டுகள் உண்டு. 18 மாதக் குழந்தைக்கான டம்மியையும், 3 வயதுக் குழந்தைக்கான டம்மியையும் சோதித்து இந்த பாயின்ட்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன. குழந்தைகளுக்கான சீட்-பெல்ட், ஐசோஃபிக்ஸ் மவுன்ட்டுகள் போன்றவை இருந்தால், அதற்குக் கூடுதல் மதிப்பெண். Global NCAP பொறுத்தவரை, ஒரு கார் ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கவேண்டும் என்றால் அதில் நிச்சயம் டிரைவர் ஏர்பேக் அவசியம். இல்லையென்றால், தரமான காராகவே இருந்தாலும் அதற்கு `0' ஸ்டார்தான்.

