திடீரென தென்பட்ட பறக்கும் தட்டுகள்... விமானிகள் பார்த்தது உண்மைதானா?

அதை அவர் "It was like Mach 2" என்று விவரித்தார். இது கேட்கும் ஒலியின் வேகத்தை விட இரு மடங்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.