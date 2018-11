"8 டைமண்ட் சீட்டில் இதைக் கவனித்திருக்கிறீர்களா"- ட்விட்டர் கேள்வியால் வெளிப்பட்ட ஆச்சர்யம் !

சீட்டாட்டம் என்பது பல்வேறு எண்களையும், குறியீடுகளைக் கொண்ட கார்டுகளை வைத்து ஆடும் ஒரு விளையாட்டு. ஆட்டத்தின் வகைகள் வேறுபட்டாலும் உலகம் முழுவதிலும் ஒரே விதமான கார்டுகளே இந்த விளையாட்டில் பயன்படுத்தப்படும். உலகம் முழுக்க பிரபலமான இதை விளையாடாதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது. அப்படி விளையாடாதவர்கள் கூட சீட்டுகளைப் பார்த்திருப்பார்கள். சீட்டாட்டம் பொழுது போக்காகவும், பணம் வைத்து சூதாட்டமாகவும் ஆடப்படுவதுண்டு. ஆனால் இந்தச் சீட்டுகளில் யாருமே கவனித்திருக்காத ஒன்றைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறார் ஒருவர். Plink என்ற ட்விட்டர் கணக்கில் இருந்து ஒருவர் " 8 டைமண்ட் என்ற சீட்டின் நடுவில் மறைந்துள்ள மற்றொரு 8 - ஐப் பார்த்த போது உங்களுக்கு என்ன வயது ? " என்பதை ஒரு கேள்வியாக பதிவு செய்திருந்தார்.

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds?