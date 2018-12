உலகத்துக்கு `மேகன் மார்க்லே', இந்தியாவுக்கு `பிரியா வாரியர்' - கூகுளின் டாப் தேடல்கள் 2018

How to என்பது தொடர்பான தேடலில் வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி ஸ்டிக்கர்களை அனுப்புவது என்றுதான் பலரும் தேடியிருக்கிறார்கள். இரண்டாவதாக ஆதாரை மொபைல் எண்ணுடன் எப்படி இணைப்பது எனப் பலர் தேடியிருக்கிறார்கள்.

கூகுள் நிறுவனம் ஒவ்வொரு வருடத்தின் இறுதியிலும் அவ்வருடம் முழுவதும் இணையத்தில் மக்கள் எதைத் தேடியிருக்கிறார்கள் என்பதை வெளியிட்டு வருகிறது. அதில் நாடு வாரியாகவும், உலகம் முழுவதிலும் என வெவ்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் அந்த வருடத்தில் அதிகம் தேடப்பட்ட பத்து விஷயங்கள் அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெறும். இன்னும் சில நாள்களில் இந்த வருடம் முடிவடையப் போகிறது. எனவே இந்த வருடத்திற்கானப் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது கூகுள். இந்த வருடம் மக்கள் எதை இணையத்தில் தேடி தீர்த்திருக்கிறார்கள். இதோ கூகுளின் ட்ரெண்ட் ரிப்போர்ட்...

கால்பந்துக்கு இந்தியாவில் இவ்வளவு ரசிகர்களா?

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரையில் ஒட்டு மொத்தமாகப் பார்க்கும் போது FIFA World Cup 2018 என்பதே அதிகம் தேடப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதுக்குமான தேடலிலும் இதற்குத்தான் முதலிடம். இது மட்டுமன்றி வேறு சில பிரிவுகளிலும் இதுவே முதலிடம் பிடித்திருக்கிறது. உலகில் விளையாட்டு என்று வந்து விட்டால் கால்பந்துக்குத்தான் அதிக ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இந்தத் தேடல் முடிவுகள் நிரூபித்திருக்கின்றன. இந்த முறை உலகக் கோப்பையை பிரான்ஸ் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. பட்டியலில் உள்ள பத்து விஷயங்களில் முக்கால்வாசி விளையாட்டு தொடர்பானவைதாம். Live score என்ற தேடல் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. மூன்றாவதாக IPL 2018 இருக்கிறது. நான்காவதாக Karnataka election results என்ற தேடலும், ஐந்தாவது இடத்தை Baal Veer -ம் பிடித்திருக்கின்றன. இது தவிர Bigg Boss மற்றும் Robot 2.0 போன்றவையும் இந்தப் பட்டியலில் இடம் பிடித்திருக்கின்றன.

2.0-தான் நம்பர் ஒன்

திரைப்படம் தொடர்பான தேடல்களைப் பட்டியலிட்டால் அதில் முதலிடம் பிடிப்பது Robot 2.0 - தான். அதிக பட்ஜெட், ரஜினிகாந்த், அக்‌ஷய் குமார் என இரண்டு பெரிய நடிகர்கள், ஷங்கரின் இயக்கம் என மிகப் பெரிய அளவில் இந்தப் படம் எதிர்பார்ப்பைக் கிளப்பியிருந்தது. எனவே படம் வெளியான அன்றும் அடுத்த சில நாள்களும் இந்தப் படம் பற்றி மக்கள் இணையத்தில் அதிகமாகத் தேடியிருக்கிறார்கள். அதற்கடுத்ததாக டைகர் ஷெரப் மற்றும் திஷா பதானி நடிப்பில் வெளியான Baaghi 2 இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்திருக்கிறது. மூன்றாவது இடத்தை சல்மான்கானின் Race 3 படம் பிடித்திருக்கிறது. Deadpool 2, Avengers Infinity War மற்றும் Black Panther என மூன்று ஹாலிவுட் திரைப்படங்களும் இந்தப் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருக்கின்றன.

இதை எப்படிப் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க கூகுள்

How to என்பது தொடர்பான தேடலில் வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி ஸ்டிக்கர்களை அனுப்புவது என்றுதான் பலரும் தேடியிருக்கிறார்கள். இரண்டாவதாக ஆதாரை மொபைல் எண்ணுடன் எப்படி இணைப்பது எனப் பலர் தேடியிருக்கிறார்கள். மார்ச் மாதம் இந்தத் தேடல் அதிக அளவில் இருந்திருக்கிறது. பின்னர் ஜூலை மாதம் திடீரென அதிகரித்த இந்தத் தேடல் அதன் பின்னர் குறைந்திருக்கிறது. மூன்றாவதாக How to make rangoli என்ற தேடல் இடம் பிடித்திருக்கிறது. அதற்கடுத்ததாக மொபைல் நம்பரை எப்படி போர்ட் செய்வது என்ற தேடலும், ஐந்தாவதாக பிட்காயினில் எப்படி முதலீடு செய்வது என்பது தொடர்பான தேடலும் இருக்கிறது. இந்தப் பட்டியலில் சற்று வித்தியாசமாக இருப்பது ஏழாவது இடத்தில் இருப்பதுதான். முகத்திலிருந்து ஹோலி பொடி கலரை எப்படி அகற்றுவது என்று பலர் தேடியிருக்கிறார்கள்.

ஆளுமைகள்

Personalities எனப்படும் ஆளுமைகள் தொடர்பான தேடலில் முதலிடம் பிடித்திருப்பது மலையாள நடிகை பிரியா பிரகாஷ் வாரியர்தான். `ஒரு அடார் லவ்' படத்தின் பாடல் ஒன்றில் இவர் லேசாகக் கண்ணை சிமிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது பாடல் வீடியோ. யார்ரா இந்தப் பொண்ணுனு இந்தியாவே கூகுள் முழுக்கத் தேடியது, அதன் காரணமாக இந்த வருடம் தேடப்பட்ட ஆளுமைகளில் முதலிடம் பிடித்திருக்கிறார். இவருக்கு அடுத்து இரண்டாவதாக தேடப்பட்டவர் நடிகை பிரியங்கா சோப்ராவின் கணவர் நிக் ஜோனஸ்தான். பிரியங்காவ விட பத்து வயசு சின்ன பையனாமேனு தகவல் பரவ நிக் ஜோனஸை இணையத்தில் தேடிக் கண்டுபிடித்தார்கள் இந்தியர்கள். மூன்றாவது இடத்தில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட சப்னா சௌத்ரி இருக்கிறார். நான்காவது இடம் பிரியங்கா சோப்ராவுக்கு. இந்தப் பட்டியலில் நிக் ஜோனஸ் தவிர வேறொருவரும் இருக்கிறார் அவர் மேகன் மார்க்லே. இங்கிலாந்தின் இளவரசியான இவர் இந்தியாவில் தேடப்பட்ட ஆளுமைகளில் எட்டாவது இடத்தைப் பிடித்திருக்கிறார். உலக அளவில் என்று பார்க்கும் போது அதிகம் தேடப்பட்ட மக்களில் முதலிடம் மேகன் மார்க்லேக்குத்தான்.

கூகுள்...இதுக்கு விளக்கம் தேவை !

What is என்பது தொடர்பான தேடல் பிரிவில் section 377 என்றால் என்ன என்பதே அதிகளவில் தேடப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிய அன்றும் அதற்கு சில நாள்கள் முன்னும் அதன் பின்னர் சில நாள்களும் இதை மக்கள் அதிகமாக கூகுளில் தேடியிருக்கிறார்கள். அதற்கடுத்ததாக சிரியாவில் என்ன நடக்கிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்வதில் ஆர்வமாக இருந்திருக்கிறார்கள். மேலும் கிகி சேலஞ், பால் டேம்பரிங், மீடூ தொடர்பான தேடல்களும் இந்தப் பட்டியலில் உள்ளன.

ஸ்டேடுக்கே ஒப்பி யூனிட்டி

செய்திகள் தொடர்பான தேடலில் முதலிடம் பிடித்திருப்பது FIFA World Cup 2018 தான். இரண்டாவதாகக் கர்நாடகத் தேர்தலும், மூன்றாவதாக பிரியங்கா சோப்ராவின் திருமணம் தொடர்பான செய்திகளையும்தான் மக்கள் தேடியிருக்கிறார்கள். நான்காவதாக `ஸ்டேடுக்கே ஒப்பி யூனிட்டி' புகழ் சர்தார் வல்லபாய் படேல் சிலை தொடர்பான செய்திகள் அதிகளவில் தேடப்பட்டுள்ளன. மேலும் நிதிநிலை அறிக்கை, section 377, தீபிகா படுகோன் திருமணம், சோனம் கபூர் திருமணம் போன்றவையும் இந்தப் பட்டியலில் உண்டு.

பக்கத்துல என்ன இருக்கு ?

Near me என்ற தேடல் பிரிவில் mobile stores near me என்பதே முதலிடம் பிடித்திருக்கிறது. சூப்பர் மார்கெட் பற்றிய தேடல் இரண்டாவதாகவும், மூன்றாவதாக Gas stations near me என்பதும் இருக்கிறது. நான்காவதாக Cashpoint near me மற்றும் ஐந்தாவதாக Car dealers near me என்ற தேடலும் இடம் பிடித்திருக்கிறது.

விளையாட்டு நிகழ்வுகள்

இதிலும் முதலிடம் FIFA World Cup 2018 தான். இரண்டாவது இடம் IPL 2018, மூன்றாவதாக Asia Cup 2018 , நான்காவதாக Asian Games 2018 மற்றும் ஐந்தாவது இடத்தை Winter Olympics-ம் பிடித்திருக்கின்றன.

பாடல்கள்

இந்தப் பட்டியலில் தமிழ்ப் பாடல்கள் எதுவுமே இடம் பெறவில்லை. ஜான் ஆப்ரகாம் நடிப்பில் வெளியான சத்யமேவ ஜெயதே படத்தில் இடம்பெற்ற Dilbar என்ற ரீமேக் பாடல் முதலிடம் பிடித்திருக்கிறது. மேலும் உலக அளவில் பிரபலமான Despacito பாடலும் இதில் இடம் பெற்றிருக்கிறது.