திருமணத்தைத் தீர்மானிக்க நாள் கணிக்கும் அமெரிக்க ஆய்வு!

ஒரு நபரைத் திருமணம் செய்துகொள்ளலாமா என்பதைத் தீர்மானிக்க அவருடன் கிட்டத்தட்ட 172 நாள்கள் பழகினாலே போதுமாம். இப்படிச் சொல்லியிருப்பது அமெரிக்க ஆய்வு முடிவு ஒன்று. `Proceeding of the National Academy of Science' என்ற அமைப்பு 2,000 பேர்களிடம் நடத்திய ஆய்வின் முடிவில்தான் இந்தத் தகவலைச் சொல்லியிருக்கிறது. `திருமணம் என்பது ஆயிரங்காலத்துப் பயிர்' என்கிற கருத்தின் மீதான நம்பிக்கையும் முழுதாக விலகவில்லை. அதேநேரம் திருமண முறிவுகளும் பிரேக் அப்களும் அதிகமாகிவிட்ட நம் சமூகத்தில் வெறும் 172 நாள்கள் பழகியோ அல்லது காதலித்தோ, ஒரு வாழ்க்கைத்துணையைத் தேர்ந்தெடுத்துவிட முடியுமா? என்பது குறித்து, மனநல நிபுணர் அசோகனிடம் கேட்டோம்.

``ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை, உண்மைத்தன்மையை, இயல்பைக் குறிப்பிட்ட நாள்களுக்குள் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. பல வருடங்கள் காதலித்தாலும், அந்தத் தருணங்களில் தன் உருவத்தை மட்டுமல்ல, இயல்பையும் அழகாக மட்டுமே காட்டிக்கொள்வது மனித இயல்பு. புகைப்படம் எடுக்கும்போது அப்பாவித்தனமாக முகத்தை வைத்துக்கொள்ள முயல்வது போன்ற உளவியல்தான், இதற்கும் பொருந்தும். இது ஆண், பெண் இருவருக்குமே பொதுவானது. திருமணத்துக்குப் பிறகு வருகிற குழந்தை வளர்ப்பு, ஆரோக்கியக் குறைபாடு, பொருளாதார சிக்கல்கள் போன்ற பிரச்னைகளின்போதுதான் ஒருவருடைய உண்மையான முகமே தெரிய வரும். தவிர, மனிதர்கள் அடுத்து என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கே தெரியாத ரகசியம். மனநல ஆலோசகர்களான எங்களாலும் ஒரு மனித இயல்பு இந்த நேரத்தில், இப்படிச் செய்யும் என்பதை வரையறுத்துச் சொல்ல முடியாது.

இந்த ஆய்வு முடிவைப் பொறுத்தவரையில் நான் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல விரும்புவது, மேல் நாட்டவர்களுடைய திருமணங்களில் பிசினஸ் பார்ட்னர் என்பது போன்ற உறவுதான் விஞ்சியிருக்கும். அதனால், திருமணம் தொடர்பான முடிவுகளை வேகமாக எடுப்பார்கள் என்பதால், அவர்களுக்கு 172 நாள்கள் என்பது பெரிய எண்ணிக்கையாகத் தோன்றலாம். நம்முடைய திருமணங்களில் அன்றும், இன்றும் உணர்வுகளுக்குத்தான் முதலிடம். அவர்களுடைய டேட்டிங்கில் செக்ஸ்கூட நிகழ்கிறது. நம்முடைய கலாசாரத்துக்கு டேட்டிங் ஒத்துவராது என்பதைவிட, எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு டேட்டிங் பாதுகாப்பான விஷயமில்லை என்பதுதான் என் கருத்து. `ஒரு நாள் பழகினாலே ஒருத்தருடைய குணத்தைக் கண்டுபிடிச்சிடுவேன்’ என்று நம்மூரில் சிலர் ஓவர் தன்னம்பிக்கையுடன் பேசுவார்கள். அது எப்படி சரியில்லையோ, அதேபோல இந்த ஆய்வு முடிவும் நம் ஊருக்குச் சரியாக வராது' என்றார் மருத்துவர் அசோகன்.