தலையை மண்ணில் புதைத்துக்கொண்டு வாழும் உயிரினத்துக்கு ட்ரம்ப்பின் பெயர்!

பார்வை குறைபாட்டுடன்கூடிய புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட உயிரினத்துக்கு அமெரிக்கா அதிபர் ட்ரம்ப் பெயர் வைக்கப்பட்டள்ளது.

மத்திய அமெரிக்காவில் உள்ள நாடான பனாமாவில் கால்கள் இல்லாத, பார்வைக்குறைப்பாட்டுடன் கூடிய ஓர் புதிய உயிரினம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 10 சென்டி மீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த உயிரினம் மண்ணுக்கு அடியில் புதைந்து மண் புழுக்களைப்போல வாழக்கூடியது. இந்த உயிரினத்துக்கு 'டெர்மோபிஸ் டொனால்ட் டிரம்பி' (Dermophis Donaldtrumpi) என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் பெயரைச் சூட்டியிருக்கிறார்கள். என்விரோ பில்ட் (EnviroBuild) என்னும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த கட்டடங்களைக் கட்டித்தரும் நிறுவனம் இந்தப் பெயரைச் சூட்டியிருக்கிறது.

உயிரினங்களுக்கு டொனால்ட் ட்ரம்பின் பெயர் வைத்தது இது முதல் முறையல்ல. ஏற்கெனவே, கடந்த ஆண்டில் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த உயிரியல் ஆராய்ச்சியாளர் வஜ்ரிக் நாஜரி என்பவர் கண்டறிந்த அமீபா வகை உயிரினத்துக்கு ட்ரம்பின் பெயர் "நியோபல்பா டொனால்ட்டிரம்பி' (Neopalpa Donaldtrumpi) என்று பெயர் சூட்டியிருக்கிறார். இதற்கு முன்பும் புதிதாகக் கண்டறியும் உயிரினங்களுக்கு முன்னாள் அதிபர்களின் பெயர்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

We bought the naming rights for a caecilian that can only see light and dark at @RainforestTrust's charity auction. @RealDonaldTrump must see the world in black & white to think climate change is a hoax; he’s a perfect namesake! #COP24 #charitytuesday https://t.co/497929Dklk pic.twitter.com/xD2YXxBJ3W