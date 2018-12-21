டிரேடர்ஸ் பக்கங்கள் - நிஃப்டியின் போக்கு! எக்ஸ்பைரிக்குண்டான மூவ்களையே எதிர்பார்க்கலாம்

எப் அண்ட் ஓ சந்தை பல நடைமுறை சிறப்பு குணங்களும் அதிக ரிஸ்க்கும் கொண்டது. தாங்கும் சக்தி மற்றும் ரிஸ்க் குறித்த முழு புரிதலுக்குப்பின்னரே டிரேடர்கள் வியாபாரத்தில் இறங்கவேண்டும். ஒருபோதும் ரிஸ்க் குறித்த முழு புரிதல் இல்லாமல் வியாபாரம் செய்யக்கூடாது. டிரேடிங் முடிவுகள் முழுக்க முழுக்க உங்களுடையதே.
கடந்த இரண்டு வாரங்களில் ஏழு டிரேடிங் தினங்களாக தொடர்ந்து ஏற்றத்தை சந்தித்த நிப்டி வியாழனன்று சிறிய அளவிலான இறக்கத்திலும் வெள்ளியன்று 197 புள்ளிகள் இறக்கத்துடனும் முடிவடைந்தது. கடந்த வாரம் 10738 மற்றும் 10985 என்ற எல்லைகளைத் தொட்ட நிப்டி வாரத்தின் இறுதியில் வாராந்திர ரீதியாக 51 புள்ளிகள் இறக்கத்துடன் முடிவடைந்திருந்தது. வீக்னெஸ் தற்போதைக்கு சற்று வெளிப்படையாக தெரிய ஆரம்பித்துள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில் 10840 என்ற லெவலுக்கு மேலே உயர்ந்து அந்த லெவலுக்கு மேலேயே தொடர்ந்து நடந்துவந்தால் மட்டுமே இறக்கம் தொடராமல் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஏற்றம் தொடர்ந்தாலுமே 10900 என்ற லெவலில் நல்லதொரு ரெசிஸ்டென்ஸ் இருக்கவாய்ப்புள்ளது. மாறாக இறக்கம் தொடந்தால் 10625லேயே ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதை டிரேடர்கள் நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.
நான்கே டிரேடிங் தினங்களை கொண்ட டிசம்பர் மாத எப்&ஓ எக்ஸ்பைரி இருக்கின்ற வாரத்தில் நுழைய இருக்கின்றோம். வியாழக்கிழமை வரை எக்ஸ்பைரிக்குண்டான மூவ்களையே எதிர்பார்க்கலாம். எக்ஸ்பைரிக்கு பின்னால் டிரெண்ட் மாறிவிடவாய்ப்புள்ளது என்பதை டிரேடர்கள் நினைவில் கொள்ளவேண்டும். வாலட்டைலிட்டி அதிகம் இருக்க வாய்ப்பிருப்பதால் புதிய டிரேடர்களும் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பாதவர்களும் நல்ல ஃபண்டமெண்டல்கள் கொண்ட ஸ்டாக்குகளில் மட்டும் மிகவும் குறைந்த எண்ணிக்கையில் ஸ்ட்ரிக்ட்டான ஸ்டாப்லாஸிடன் வியாபாரம் செய்ய முயற்சிக்கலாம். ஷார்ட் சைட் மற்றும் ஓவர்நைட் பொசிஷன்களை தவிர்ப்பதே நல்லது. மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவேண்டிய காலகட்டமிது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
வரும் வாரத்தில் வெளிவர இருக்கும் முக்கிய டேட்டாக்களின் விவரம் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது. இதையும் கவனத்தில் கொண்டு டிரேடிங் செய்யுங்கள்.
விலை மற்றும் வால்யூம் டேட்டா அடிப்படையில் கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்குகள் – விலைகள் மற்றும் வால்யூம்கள்: 21-12-18 அன்றைய வியாபாரத்தின் இறுதியில் இருந்த நிலை.
கடந்த ஐந்து நாட்கள் டிரேடிங்கை வைத்து வரும் வாரத்திற்கு கவனிக்க உகந்த பங்குகள்: IDBI-61.85, ABFRL-205, FRETAIL-561.70, KPIT-224.15, ALEMBICLTD-45.60, EXIDEIND-263.50, VIJAYABANK-49.15, IBULISL-392.95.
ரிலேட்டிவ் மொமொன்டம் ஸ்டடிஸ் என்ற அளவீட்டில் பார்த்தால் இந்த பங்குகளை டிரேடிங்கிற்கு கவனிக்கலாம்: IBULISL-392.95, FRETAIL-561.70, CUB-193.95, SBILIFE-597.50, PETRONET-223.40, ABFRL-205.00, VIJAYABANK-49.15, IDBI-61.85, PFS-17.35, ANDHRABANK-29.45.
டிரேடிங் வால்யூம் கணிசமான அளவில் அதிகரித்த ஸ்டாக்குகள் (ஐந்து நாள் அளவீட்டில்)-டிரேடிங்கிற்கு கவனிக்கலாம்: HIMATSEIDE-217.90, REDINGTON-87.50, ICICIGI-862.20, WELSPUNIND-59.45, TVSMOTOR-572.90, DAAWAT-42.35, INFY-646.20.
வெள்ளியன்று விலையும் வால்யூமும் அதிகரித்து டிரேடர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் காண்பித்த பங்குகள்: ASHIMASYN-15.75, HIMATSEIDE-217.90.
டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அடிப்படையில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள்.
புல்லிஷ் எம்ஏசிடி கிராஸ் ஓவர் நடந்த ஸ்டாக்குகள்: RELINFRA-307.60, KESORAMIND-91.70.
பியரிஷ் எம்ஏசிடி கிராஸ் ஓவர் நடந்த ஸ்டாக்குகள்: WIPRO-322.10, BALRAMCHIN-100.70, HDFCBANK-2111.15, TECHM-695.75, HAVELLS-691.50, INDUSINDBK-1575.65, ITI-92.35, SRF-2149.35.
ஆர்எஸ்ஐ/இஎம்ஏ புல்லிஷ் கிராஸ் ஓவர் நடந்த ஸ்டாக்குகள்: ARSHIYA-31.10, FCONSUMER-47.95, PSB-33.45, FEL-41.45.
ஆர்எஸ்ஐ/இஎம்ஏ பியரிஷ் கிராஸ் ஓவர் நடந்த ஸ்டாக்குகள்: IDFCBANK-43.15, ASHOKLEY-105.35, BHEL-69.85, FEDERALBNK-92.50, IBULHSGFIN-816.85, BEML-887.45, JINDALSTEL-164.65, ADANIPORTS-361.10, NCC-85.00.
வாங்கிவிற்பதற்கான டெக்னிக்கல் பொசிஷன்களைக் கொண்டிருக்கும் ஸ்டாக்குகள்: CGPOWER-43.45, TATAGLOBAL-215.40, NAVKARCORP-61.65, AIFL-28.30, ICICIPRULI-326.85, PSB-33.45, LOVABLE-110.15, FRETAIL-561.70, TIMETECHNO-105.65.
வாசகர்கள் கவனத்திற்கு; உங்கள் ஸ்டாக் செலக்ஷனையும் ட்ராக்கிங்கையும் வியாபாரத்தையும் உங்களுடைய ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன், நிதிமேலாண்மைத் திறன் போன்றவற்றை மனதில் வைத்து முடிவு செய்துகொள்ளுங்கள். டிரேடிங் முடிவுகள் முழுக்க முழுக்க உங்களுடையதே.
எப் அண்ட் ஓ கார்னர்
21-12-18 டிரேடிங் முடிவில் உள்ள நிலை (ஒரு சில டிசம்பர் 2018 எக்ஸ்பைரி காண்ட்ராக்ட்களுக்கு மட்டும்)
ப்யூச்சர்ஸ்
ப்யூச்சர்ஸ் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரளவு அதிகரித்த ஸ்டாக்குகள்;
டிசம்பர் 2018 மாத காண்ட்ராக்ட்கள்;ADANIPORTS, NIFTYIT.
ப்யூச்சர்ஸ் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ஒரளவுகுறைந்த ஸ்டாக்குகள்:
டிசம்பர் 2018 மாத கான்ட்ராக்ட்கள்: ADANIPOWER, SUZLON, ITC, SOUTHBANK, IOC, IDFCBANK, IDEA, JPASSOCIAT, RCOM, SBIN, PNB, GMRINFRA, TATAMOTORS, COALINDIA, RELIANCE, JISLJALEQS.
ப்யூச்சர்ஸ் விலை ப்ரிமியத்தில் முடிவடைந்த சில ஸ்டாக்குகள்;
டிசம்பர் 2018 மாத கான்ட்ராக்ட்கள்:BANKNIFTY, PAGEIND, BOSCHLTD, NIFTYIT, MARUTI, SHREECEM, NIFTY, BRITANNIA, BAJAJ-AUTO, HDFCBANK, SRF, TCS, INDUSINDBK, KOTAKBANK, HINDUNILVR.
ப்யூச்சர்ஸ் விலை டிஸ்கவுன்டில் முடிவடைந்த சில ஸ்டாக்குகள்;
டிசம்பர் 2018 மாத கான்ட்ராக்ட்கள்: NIFTYMID50, JETAIRWAYS, OFSS, MRF, BATAINDIA, NIITTECH, TORNTPHARM, COLPAL, BHARATFIN.
அதிக அளவில் டிரேட் நடந்து அதிக அளவில் ஒப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருந்த இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்கள் (டிசம்பர் 2018 காண்ட்ராக்ட்கள்):NIFTY-11000-CALL, NIFTY-10000-PUT, NIFTY-10900-CALL, NIFTY-11200-CALL, NIFTY-10500-PUT, NIFTY-10200-PUT, NIFTY-10700-PUT, NIFTY-11500-CALL, NIFTY-10800-CALL, NIFTY-11100-CALL.
புட் அண்ட் கால் ரேஷியோ:
முக்கிய சில ஸ்டாக்குகளுக்கான புட் அண்ட் கால் ரேஷியோ (டிசம்பர் 2018 கான்ட்ராக்ட்கள்): BERGEPAINT-3.33, MANAPPURAM-2.38, CASTROLIND-1.58, OIL-1.50, KSCL-1.50, RAMCOCEM-1.33, CHENNPETRO-1.29, PFC-1.15, ULTRACEMCO-1.11, MARICO-1.10, SRTRANSFIN-1.09, DISHTV-1.05, BANKNIFTY-1.03, POWERGRID-1.02, GODFRYPHLP-1.00, SREINFRA-0.98, RPOWER-0.97, ADANIPOWER-0.95, IBULHSGFIN-0.90.
எப் அண்ட் ஓ சந்தை பல நடைமுறை சிறப்பு குணங்களும் அதிக ரிஸ்க்கும் கொண்டது. தாங்கும் சக்தி மற்றும் ரிஸ்க் குறித்த முழு புரிதலுக்குப்பின்னரே டிரேடர்கள் வியாபாரத்தில் இறங்கவேண்டும். ஒருபோதும் ரிஸ்க் குறித்த முழு புரிதல் இல்லாமல் வியாபாரம் செய்யக்கூடாது. டிரேடிங் முடிவுகள் முழுக்க முழுக்க உங்களுடையதே.
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