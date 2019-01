பங்குச் சந்தை முதலீடு: 6 நிமிட வாசிப்பில் நாணயம் விகடனின் 9 வழிகாட்டுதல்கள்!

பங்குச் சந்தையில் மற்றும் கடன் சந்தையில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் தாக்கமானது, மியூச்சுவல் ஃபண்ட், பங்குச் சந்தை முதலீடு, பாண்ட் மற்றும் பல முதலீடுகளில் பிரதிபலிக்கும். இந்தப் பிரதிபலிப்பானது முதலீட்டாளர்களுக்குச் சாதகமாகவோ அல்லது பாதகமாகவோ இருக்கலாம்.

எனவேதான், நமது முதலீட்டைக் குறித்த காலத்துக்கு ஒருமுறை மறுஆய்வு செய்வது அவசியம் என்கிறார்கள் நிதித் துறை நிபுணர்கள். இதன்மூலம் ஒருவரது முதலீடு பாதகமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி யிருக்கும்பட்சத்தில், அதைக் கண்டறிவதுடன், அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் குறைக்கத் தேவையான மாற்றங்களை முதலீட்டுக் கலவையில் (Portfolio) செய்யலாம். முதலீட்டை மறுஆய்வு செய்வதற்கென குறிப்பிட்ட காலம் எதுவுமில்லை. எனவே, ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அல்லது இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை என்று துல்லியமான கால நிர்ணயம் எதுவும் செய்ய முடியாது. சில அசாதாரணமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும்போது அவசியம் மறுஆய்வு செய்யவேண்டும்.

- முதலீட்டை ஏன் மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும்? எப்போது முதலீட்டை மறுஆய்வு செய்வது? எவை அசாதாரண சூழ்நிலைகள்?

எப்படி மறுஆய்வு செய்வது? நம்முடைய முதலீட்டை மறுஆய்வு செய்யாமல் விட்டால்...? போன்ற பல கேள்விகளுக்கு தெளிவாக பதில் சொல்கிறது 'லாபத்தை அதிகரிக்கும் முதலீட்டு மறுஆய்வு! - ஏன்... எப்போது... எப்படி?' எனும் கவர் ஸ்டோரி.

"ஜி.எஸ்.டி. வரி கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கான டர்ன் ஓவர் வரம்பை ரூ.20 லட்சத்திலிருந்து ரூ.40 லட்சமாக மாற்றியிருப்பது நல்ல தொடக்கத்துக்கான அடையாளம்தான். இந்த வரி கணக்கு தாக்கல் வரம்பு மாற்றத்தால் ஜி.எஸ்.டி. வரி வசூல் வால்யூம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளே அதிகம். வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வோரின் எண்ணிக்கை வேண்டுமானால் குறையலாம். ஆனால், வரி வசூல் கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும். தற்போது ரூ.40 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பதை ரூ.1 கோடியாக உயர்த்தினால், அது இன்னும் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும்."

- சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சில் கூட்டத்தில் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் என்று அழைக்கப்படும் எம்.எஸ்.எம்.இ. நிறுவனங்களுக்கான ஜி.எஸ்.டி. வரி கட்டுவதற்கான வரம்பு ரூ.20 லட்சத்திலிருந்து ரூ.40 லட்சமாக உயர்த்தப் பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம் எம்.எஸ்.எம்.இ துறையினரிடம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த மாற்றம் குறித்து அலசுகிறது 'ஜி.எஸ்.டி வரி மாற்றம்... சிறுதொழில் நிறுவனங்களுக்கு நன்மை தருமா?' எனும் கட்டுரை.

கடந்த 2016-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த ஜெம், இரண்டு ஆண்டுகளில் பிரமிக்கத்தக்க அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது. தற்போது நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மத்திய அரசு அலுவலகங்களும், பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் தற்போது பொருள்களை 'ஜெம்' மூலம் மட்டுமே வாங்குகின்றன. இதற்காகக் கடந்த ஆண்டே DGS&D அமைப்பை மூடிவிட்டது அரசு. விரைவில் இதில் மாநில அரசு நிறுவனங்களையும் இணைக்கும் பணிகளும், அனைத்து அலுவலர்களுக்கான பயிற்சிகளும் தற்போது மும்முரமாக நடந்துவருகின்றன...

தற்போது வரைக்கும் 180,000-க்கும் மேற்பட்ட வணிகர்களும், சேவை நிறுவனங்களும் இதில் பதிவு செய்துள்ளனர். அரசு சார்பில் 32,114 நிறுவனங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்காக இதில் பதிவு செய்து கொண்டுள்ளன. இதுவரைக்கும் ரூ.16,000 கோடிக்குமேல் இதில் பணப்பரிவர்த்தனை நடைபெற்றிருக்கிறது. ஏழு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பொருள்களும், 3400-க்கும் மேற்பட்ட சேவைகளும் இதில் கிடைக்கின்றன...

- இந்தியாவின் மிகப்பெரிய இ-காமர்ஸ் நிறுவனம் எதுவென கேட்டால், ஃப்ளிப்கார்ட் அல்லது அமேசான் எனச் சட்டெனப் பதில் சொல்லிவிடுவோம். ஆனால், அவற்றையெல்லாம் விஞ்சும் அளவுக்குச் சத்தமின்றி வளர்ந்து வருகிறது மத்திய அரசின் இ-மார்க்கெட் பிளாட்பாரமான ஜெம். அதுகுறித்த விரிவான பார்வையே... இ-காமர்ஸில் கலக்கும் இந்திய அரசின் 'ஜெம்'!



அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தைகள் 2009-ம் ஆண்டு துவங்கி தற்போது வரையிலும் அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தைகள் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்துக் கொண்டு செல்லும் நேரத்தில் வர்த்தகப்போரின் தாக்கங்களினால், நிறுவனங்களின் வர்த்தகங்களில் வரும் ஆறு மாதங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுமாயின், அதன் தாக்கம் 2020-ம் ஆண்டில் 'ரிசஷன்' என்ற நிலைக்கு அமெரிக்கா தள்ளப்படும் என்ற செய்தியும்சந்தையில் உலா வருகின்றன. அதாவது, பொருளாதாரத்தில் மந்தநிலை என்பது, நடப்பு ஆண்டில் வரக்கூடிய அமெரிக்கப் பொருளாதாரப் புள்ளிவிவரங்கள் சந்தைகளுக்கு உணர்த்த இருக்கின்றன. அவ்வாறு பாதிப்புகள் வருமாயின் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு சரியத் தொடங்கும். தங்கத்திற்கும், டாலருக்கும் நேரிடையான தொடர்பு இருப்பதால், டாலர் மதிப்பில் சரிவு காணப்படுமாயின் அது சர்வதேச தங்கத்தின் விலையில் நிச்சயம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்...

- ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இப்போது உயர்ந்துகொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில், தங்கம் சரியான முதலீடாக இருக்குமா என்பதைப் விரிவாகப் பார்க்கிறது 'தங்கம் விலை... ஏற்றம் தொடருமா?' எனும் சிறப்புக் கட்டுரை.

"...அதெல்லாம் நமக்குச் சரிவராது சார். நான் பேஸிக்காவே ரொம்பவும் அமைதியான கூச்ச சுபாவம் கொண்டவன். யாருடனும் பேசிப் பழகுவது என்பதெல்லாம் எனக்குக் குதிரைக்கொம்பு" என்கிறீர்களா? டெக்னாலஜியால் வழிநடத்தப்படும் இன்றைய உலகில் நேரடித்தொடர்பு என்பது மிகமிக குறைவான அளவிலேயே நெட்வொர்க்கிங்கிற்குத் தேவைப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்தப் புத்தகம் சொல்லவருவது இதைத்தான்.

நேரடித் தொடர்பில் இல்லாமல் எப்படி சோஷியல் மீடியா மூலம் மட்டுமே திடமான மற்றும் உபயோககரமான நெட்வொர்க்கிங்கைச் செய்துகொள்ளமுடியும் என்பதைச் சொல்கிறது இந்தப் புத்தகம். மேலும், சின்னச்சின்ன பேச்சு வார்த்தைகளின் அவசியத்தையும் முக்கியத்து வத்தையும், எப்படி அந்தப் பேச்சுவார்த்தைகளைச் செய்யும் திறமையைக் கைவசப்படுத்துவது என்பதைப்பற்றியும் சொல்கிறது இந்தப் புத்தகம்...

- பலருடன் பழகி வைத்திருந்தால், அந்தப் பழக்கம் சரியான நேரத்தில் கைகொடுக்கும் என்பார்கள். பிறருடன் எப்படிப் பழக்கவழக்கத்தை அமைத்துக்கொள்வது என நிறையப் பேருக்குத் தெரிவதில்லை. அவர்களுக்கு உதவக் கூடிய Taking the Work Out of Networking புத்தகத்தின் முக்கிய அம்சங்களை அடுக்கிறது 'வாங்க பழகலாம்' எனும் கட்டுரை.

என்.பி.எஸ். திட்டம் சார்ந்த மத்திய அரசு ஊழியர் ஓய்வுபெறும் போது குறைந்தபட்சம் 40% முதிர்வுத்தொகையை மாதாந்திர பென்ஷன் பெற முதலீடு செய்துவிட்டு, 60% தொகையை ஒட்டு மொத்தமாகப் பெற்றுச் செல்லலாம். முதலீடு செய்த தொகைக்கு, சந்தை நிலவரப்படி கிடைக்கும் தொகை மாதாந்திர பென்ஷனாகக் கிடைக்கும். இதுவே என்.பி.எஸ்.-ன் அடிப்படை.

- மத்திய - மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய பென்ஷன் திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு, புதிய பென்ஷன் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்து 15 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில், 'மீண்டும் பழைய பென்ஷன்' என்பதே ஊழியர்களின் ஒருமித்த கோரிக்கையாக உள்ளது. காரணம், பணப்பலன்! இன்னும் குறிப்பிட்டுச் சொல்வதெனில் மாதாந்திர பென்ஷன். எது பெஸ்ட் என்பதை நிறுவுகிறது 'பழைய பென்ஷன், புதிய பென்ஷன்! - பணப்பலனில் என்ன வித்தியாசம்?' எனும் சிறப்பு அலசல்.

குறிப்பிட்ட இடைவெளியில், குறிப்பிட்ட வட்டி: குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதம், குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் முதலீட்டாளர் களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இது கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் கிடைக்கும் லாபம் ஏறி இறங்குவதுபோல் இருப்பதில்லை. வங்கி வைப்பு நிதி போன்று இதில் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் முதலீட்டாளர்களுக்கு வட்டி வருமானம் கிடைத்துவிடும்.

வட்டி பெறும் முறை: மாதம், காலாண்டு, அரையாண்டு அல்லது வருடத்துக்கு ஒரு முறை அல்லது முதலீடு முடிவடையும்போது வட்டி பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி உள்ளது. முதலீட்டாளர் விரும்பிய காலத்தைத் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.

- இவ்விரண்டு அம்சங்களைப் போல மொத்தம் 10 முக்கிய அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் பங்குகளாக மாறாத கடன் பத்திர (NCD - Non-convertible Debentures) முதலீட்டில் கவனிக்க வேண்டிய பத்து முக்கிய அம்சங்களை தவறவிடாதீர்கள்.

நம்முடைய தொழில்ரீதியான விஷயங்களில் நம்முடைய பெரும்பாலான எதிர்வினைகள் (உதாரணத்திற்கு, நான் வடிவமைத்த போர்ட்ஃபோலியோ கொடுத்த ரிட்டர்ன், என்னுடைய போனஸ், நான் முதலீடு செய்திருக்கும் நிறுவனங்களின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் போன்றவை) நாம் பொதுவாக பகுத்தறிவு மற்றும் உணர்வுபூர்வமான என்ற இரண்டு விஷயங்களையும் கலந்தே இருக்கிறது. இதுபோன்ற விஷயங்களில் நாம் பகுத்தறிவு மற்றும் உண்மைகளைக்கொண்டே (Fact) முடிவெடுக்கவேண்டும் என்று நாம் கற்கும் கல்வி நமக்குச் சொல்லித் தருகிறது. இருந்தாலும் உணர்வுகளும் இதுபோன்ற முடிவுகளை எடுப்பதில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன...

- எதிர்காலம் குறித்த சிந்தனையும் நடவடிக்கையும் நம்முடைய உணர்வு மற்றும் பகுத்தறிவு என்ற இரண்டினையும் உள்ளடக்கிய ஒன்றாகும். முதலீடுகள் என்பது எதிர்காலத்திற்கானது. அதனாலேயே பகுத்தறிவிற்கும் உணர்வுகளுக்கும் இடையேயான போராட்டக்களமாக அது இருக்கிறது. ஆன்மிக உணர்வும் ஈடுபாடும் இந்த இரண்டு விஷயங்களுக்கு இடையே மனிதனைச் சமநிலையில் வைத்திட உதவுகிறது. இது குறித்து விரிவாகப் பேசுகிறது 'காபி கேன் இன்வெஸ்ட்டிங்' தொடரின் 'உணர்வு மற்றும் பகுத்தறிவு... முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க எது சரி?' எனும் பகுதி.

செபியின் அறிவிப்புப்படி, இந்த வகை ஃபண்டுகள் குறைந்தபட்சமாக 35 சதவிகிதத்தை லார்ஜ்கேப் பங்குகள் மற்றும் அவற்றைச் சார்ந்த முதலீடுகளிலும், மற்றொரு 35 சதவிகிதத்தை மிட்கேப் பங்குகள் மற்றும் அவற்றைச் சார்ந்த முதலீடுகளிலும் வைத்திருக்க வேண்டும். மீதமுள்ள 30 சதவிகிதத்தை லார்ஜ்கேப், ஸ்மால்கேப், மிட்கேப் பங்குகளிலோ அல்லது கடன் சார்ந்த முதலீடுகளிலோ அல்லது இவற்றைக் கலந்தோ ஃபண்ட் மேனேஜர் முதலீடு செய்துகொள்ளலாம். இந்த கேட்டகிரியில் உள்ள ஃபண்டுகளில் மீதி உள்ள 30 சதவிகிதத்தை சில ஃபண்டுகள் ஸ்மால் அண்டு மிட்கேப் பங்குகளில் வைத்துக் கொள்கின்றன. சில ஃபண்டுகளோ லார்ஜ்கேப் பங்குகளில் வைத்துக்கொள்கின்றன. இன்னும் சில ஃபண்டுகள் இதில் பாதி அதில் பாதி என்று வைத்துக்கொள்கின்றன. இந்த 30 சதவிகித ஒதுக்கீட்டை வைத்து, இந்தக் கேட்டகிரியில் இருக்கும் ஃபண்டுகளின் வருமானமும் நன்றாக வேறுபடும்...

- பங்குச் சார்ந்த ஃபண்டு வகைகளில் லார்ஜ்கேப், மிட்கேப், ஸ்மால்கேப், இ.எல்.எஸ்.எஸ் ஃபண்ட் வகைகளைக் குறித்துப் பார்த்துவிட்ட நிலையில், லார்ஜ் அண்டு மிட்கேப் ஃபண்ட் வகையைக் குறித்து விரிவாக வழிகாட்டுகிறது 'ஃபண்ட் வகைகள்... ஒரு பார்வை, சில பரிந்துரை! - நடுத்தர கால முதலீட்டுக்கு ஏற்ற லார்ஜ் & மிட்கேப் ஃபண்டுகள்!' தொடர் பகுதி.

