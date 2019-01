'இந்த ரோமியோவுக்கு ஜூலியட் கிடைச்சாச்சு!' உலகின் கடைசி தவளையின் காதல் | This Romeo got his Juliet... A Love Story of a Frog

அவன் பெயர் ரோமியோ. பொலிவியக் காடுகளில் 10 ஆண்டுகளுக்குமுன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். அப்போது அவன் இனத்தில் உயிரோடு இருந்தது அவன் மட்டும்தான். இல்லை அப்படித்தான் அனைவரும் நினைத்துக்கொண்டிருந்தோம். அதுவும் பத்து வருடங்களாக. ஒவ்வோர் ஆண்டின் காதலர் தினத்திலும் கொச்சபம்பா இயற்கை வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிரினங்களும் தம் துணையோடு மகிழ்ந்திருக்கும். ஆனால், பாவம் ரோமியோ மட்டும் தனக்கான ஜூலியட் இன்றித் தனியே தவித்துக் கொண்டிருப்பான்.

ரோமியோ, செஹென்காஸ் (Sehuencas water frog) இனத்தைச் சேர்ந்த நீர்த்தவளை. 2009-ம் ஆண்டு பொலிவியக் காட்டுக்குள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டான். அவன் இனத்தைச் சேர்ந்த தவளைகளின் ஆயுட்காலம் 15 ஆண்டுகள். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக இத்தனை ஆண்டுகளாக அவன் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தவளைகூடக் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. அதனால் வாழ்வைத் தனிமையிலேயே கழித்தான் நம் ரோமியோ. அவனுக்குப் பிறகு செஹென்காஸ் இனத் தவளைகளே இருக்காது. அந்த இனமே அழிந்துவிடும் அபாயம் இருந்தது. ரோமியோவோடு அந்த இனமே அழிந்துபோக விடக்கூடாது என்ற உறுதிமொழியை எடுத்துக் கொண்டனர் அந்நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள். பொலிவியாவில் மட்டுமே காணப்படும் எண்டெமிக் உயிரினமான செஹென்காஸ் நீர்த்தவளைகளைத் தேடி பொலிவியக் காடுகள் முற்றிலும் சுற்றினார்கள். நாள் கணக்கில் மாதக்கணக்கில் இல்லை, ஆண்டுக்கணக்கில்.

அவனுக்காக இணையத்தில் இணைதேடி விளம்பரங்களும் தரப்பட்டன. ஏதாவது மூளையில் யாரிடமாவது தற்செயலாக இதே இனத்தைச் சேர்ந்த பெண் தவளை இருந்துவிடாதா என்றதொரு நப்பாசை. அந்த விளம்பரங்கள் மூலமாகத் தங்கள் தேடுதல் வேட்டைக்கும் காடுகளுக்குள் மற்ற செஹென்காஸ் தவளைகளைத் தேடிச் செல்வதற்கும் நிதியுதவி திரட்டினார்கள். அந்த முயற்சிகள் வீணாகவில்லை. பத்தாண்டுகளாக நடந்த தேடுதலுக்குப் பலன் கிடைத்தது. நம் ரோமியோவுக்கு ஜூலியட்டும் கிடைத்துவிட்டாள். மூன்று ஆண் செஹென்காஸ்களும், இரண்டு பெண் செஹென்காஸ்களும் கிடைத்தன. அதில் ஒன்று மட்டும் இளம் பருவத்தது. மற்றவை இனப்பெருக்கம் செய்யும் வயதை எட்டியிருந்தன. அவற்றிடம் இருக்கும் பூஞ்சைத் தொற்றுகளைக் குணமாக்குவதற்கான சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த சிகிச்சைகள் முடிந்தவுடன் ரோமியோ தன் ஜூலியட்டைச் சந்திப்பான். அதன்பின் அவர்களுக்குள் ஏற்படும் காதல் நடக்கவிருக்கும் இன அழிவைத் தடுக்கும்.

Photo Courtesy: Robin Moore, Global Wildlife Conservation

இந்தத் தேடுதலுக்குத் தலைமை தாங்கியவர் கொச்சபம்பா அருங்காட்சியகத்தின் தலைமை ஊர்வன ஆய்வாளர் தெரசா கமாச்சோ படானி. ரோமியோவைப் போன்ற தவளைகளைக் காட்டுக்குள் கண்டுபிடித்தவுடன், ``ரோமியோவின் ஜூலியட் கிடைத்துவிட்டாள்" என்று இன்பப் பூரிப்பில் சொன்னவரும் அவர்தான்.

``கடந்தாண்டு காதலர் தினத்தில், ரோமியோவுக்குக் காதலி கிடைக்க வேண்டுமென்று நிதியுதவி அளித்த அனைவருக்குமே நன்றி. இனி அவன் தனி ஆள் இல்லை. அவன் இனமும் அழிவிலிருந்து காப்பாற்றப்படும்" என்று உதவியவர்களுக்கு நன்றியும் தெரிவித்துள்ளார் தெரசா படானி. படானியும் அவரது குழுவும் மார்ச் மாதம்வரை தங்கள் தேடுதலைத் தொடரவுள்ளனர். இன்னும்கூட காட்டுக்குள் இவை காணப்பட வாய்ப்புகள் உண்டு. அதோடு இன்னும் எங்காவது இந்த வகைத் தவளைகள் வாழ்கின்றனவா என்று தேடிப் பார்ப்பதன் மூலம் அவை எந்த மாதிரியான வாழ்விடங்களில் வாழ்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும். இந்த ஆய்வுகள் எதிர்காலத்தில் ரோமியோ உட்பட அனைத்து செஹென்காஸ் நீர்த்தவளைகளையும் பராமரிப்பிலிருந்து விடுவித்து காட்டுக்குள் விடும்போது உதவலாம்.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்தத் தவளைகளை அருங்காட்சியகத்துக்குக் கொண்டு வந்தாயிற்று. ஒருவழியாக வெற்றியடைந்து விட்டோம் என்று முழுமையாக மகிழ்ச்சியடைய முடியாது. முக்கியமான கட்டமே இனிதான் தொடங்கவிருக்கிறது.

காப்பிடத்தில் வைத்து இந்த உயிரினத்தைப் பாதுகாப்பது குறித்து ஏற்கெனவே ஆய்வாளர்களுக்கு அனுபவம் உண்டு. இத்தனை ஆண்டுகளாகத் தனிமையில் வாடிய ரோமியோவை எந்தவித மனோவியல் சிக்கல்களும் இல்லாமல் பயமின்றி நிம்மதியாக வாழும் அளவுக்குப் பராமரித்து உள்ளார்கள். அந்த அனுபவம் அவர்களுக்கு மற்றவற்றைப் பராமரிப்பதிலும் உதவும். இனி செய்ய வேண்டியது செஹென்காஸ் தவளைகளின் இனப்பெருக்கச் செயல்முறையை ஆய்வு செய்யவேண்டும். அதேசமயம், இந்த வகைத் தவளைகள் இன்னமும் காட்டில் வாழ்கின்றனவா என்பதைத் தேடவேண்டும். அப்படி வாழ்ந்தால் அவற்றைக் கவனித்து இனப்பெருக்கச் செயல்முறையைப் புரிந்துகொள்ள முயலவேண்டும்.

VIDEO: Almost a year after conservationists sent out a plea to help save a species of Bolivian aquatic frog by finding a mate for Romeo, the last remaining member, his very own Juliet has been tracked down deep inside a forest pic.twitter.com/pOq4x9ZXb8