அன்டார்டிகாவை விட அதிகக் குளிர்... என்ன ஆச்சு அமெரிக்காவுக்கு? | Polar vortex to bring the coldest air in a generation in Chicago

இலட்சக்கணக்கான அமெரிக்கர்கள் வீடுகளை விட்டு இயல்பாக வெளியே வர முடியாத சூழலில் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக அமெரிக்காவின் மத்திய மேற்குப் பகுதியைச் சார்ந்த மக்கள் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என அரசாங்கத்தால் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். மத்திய மேற்குப் பகுதி மாகாணங்களில் அவசர நிலை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உலகையே ஆட்டிப் படைக்கும் அமெரிக்காவின் அரசியலில் அப்படி என்ன நெருக்கடி நிலை என நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். ஏனென்றால் இது அரசியல் நெருக்கடி அல்ல இயற்கையின் நெருக்கடி. அதே நேரத்தில் மிகப்பெரிய இயற்கைப் பேரழிவுகளும் நிகழவில்லை. குளிரும், பனியும், பனிப்புயல்களுமே அமெரிக்காவை இந்த நிலைக்குத் தாக்கியுள்ளன. இதுவரை பத்து, பதினைந்து நாள்களுக்குப் பனி மட்டுமே பெய்துகொண்டிருந்த நிலையில் தற்போதுதான் வெப்பநிலை குறையத் தொடங்கியிருக்கிறது. ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸையும் கடந்து மைனஸுக்கும் கீழே செல்லும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர். வெப்பநிலை மைனஸில் சென்றால் என்ன பிரச்னை? குளிர் வழக்கம்தானே இது எனக் குடிமக்கள் அலட்சியமாக இருக்க வேண்டாம் என வானிலை முன்னறிவிப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர். ஏனென்றால் இந்தக் குளிர் மனித உயிர்களையே காவு வாங்கும் அபாயம் நிறைந்தது என எச்சரித்துள்ளனர். இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வரலாறு காணாத குளிர் நிலவி வருகிறது.

அமெரிக்காவின் 75% மக்கள் ஏறக்குறைய 220 மில்லியன் மக்கள் இந்தக் குளிரை பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டி வரும் எனத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த 25 வருடங்களில் இல்லாத அளவுக்குக் குளிர் நிலவி வருகிறது. ஒரு தலைமுறையின் குளிர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கடந்த சில நாள்களைவிட இந்த வாரம் போகப் போக நிலைமை இன்னும் மோசமாகும் என்கின்றனர் வானிலை ஆய்வாளர்கள். முக்கியமாக இந்த வாரத்தின் செவ்வாய்க்கிழமை (அதாவது அமெரிக்காவில் இன்று), புதன்கிழமை, வியாழக்கிழமைகளில் குளிரின் அளவு அதீதமாக ஏறக்குறைய -30 டிகிரி செல்சியஸ் வரை செல்லலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எல்லாவித வரலாற்றுப் பதிவுகளையும் உடைத்து வருகிறது இந்தக் குளிர். இதற்கு முன்பு சிகாகோவில் ஜனவரி 18, 1994-ல் -20 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. அதற்கும் முன்னதாக ஜனவரி 20, 1985 லும் ஜனவரி 10, 1982 லும் சிகாகோ, ராக்போர்டு (Rockford), இல்லினோய்ஸ் (Illinois) போன்ற இடங்களில் -27 டிகிரி செல்சியஸ் வரை சென்றன. இதுதான் வரலாற்றின் அதிகபட்ச குளிராகப் பதிவாகியுள்ளது. இது மட்டுமல்லாமல் குளிர் காற்றானது -60 டிகிரி செல்சியஸ் வரை செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இவை நிலைமையை இன்னும் மோசமாக்கக் கூடியவை.

It’s currently -5° F and feels like -27° F right now with the wind chill! In Science, we found out that hot water will freeze and turn into snow in mid-air when it’s this cold! #Teach4Me pic.twitter.com/F6OOEVKy5r