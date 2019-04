'இந்த தொழில்போட்டிதான் 346 உயிர்களை பலிகொண்டது!' ஏர்பஸ் Vs போயிங் ரைவல்ரி | How Boeing-Airbus rivalry caused 346 lives

'இந்த தொழில்போட்டிதான் 346 உயிர்களை பலிகொண்டது!' ஏர்பஸ் Vs போயிங் ரைவல்ரி

போயிங்-ஏர்பஸ் இடையேயான தொழில் போட்டிக்கும், சமீபத்தில் நடந்த இரு கோர விபத்துகளுக்கும் இருக்கும் தொடர்பு என்ன? எப்படி 346 உயிர்கள் இதனால் பறிபோனது?

எந்த ஒரு துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் உச்சபட்ச போட்டி என்பது இரு முக்கிய நிறுவனங்களுக்கு இடையேதான் இருக்கும். குளிர்பான சந்தையில் பெப்சி-கோக்கோகோலா, சூப்பர்ஹீரோ காமிக்ஸ் சந்தையில் மார்வெல்-டிசி, சொகுசு கார் சந்தையில் மெர்சிடிஸ்-பி.எம்.டபிள்யூ என்பது போல விமான உற்பத்தி சந்தையில் போயிங்-ஏர்பஸ். சந்தையில் விற்கப்படும் 70% விமானங்கள் இவை இரண்டில் ஒரு நிறுவனம் தயாரித்ததாகத்தான் இருக்கும். இப்படி ஒரு தொழிலில் இருமுனை போட்டி இருக்கும்போது ஒரு நிறுவனம் ஏதேனும் நல்ல மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய தயாரிப்பையோ, சேவையோ அறிமுகப்படுத்தினால் அது நேரடியாக இன்னொரு நிறுவனத்தைப் பாதிக்கும். ஜியோவின் அறிமுகம் மற்ற டெலிகாம் நிறுவனங்களைப் பாதித்ததே அதே போலத்தான். இந்த இரு நிறுவனங்களில் ஒரு நிறுவனம் நல்ல விமானம் ஒன்றை அறிமுகம் செய்து வெற்றிகண்டுவிட்டால் போதும் மற்றொரு நிறுவனம் விற்பனையில் நல்ல சறுக்கலை சந்திக்கும்.

அப்படியான ஒரு அறிவிப்புதான் 2010-ம் ஆண்டு ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்துவந்தது. தங்களது பிரபலமான அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் A320 விமானத்தில் விரைவில் மேம்படுத்தப்பட்ட இன்ஜின் பொருத்தப்படும் என்பதுதான் அது. இந்த A320 neo என்னும் புதிய விமானங்களின் முக்கிய சிறப்பு, முன்பை விடப் பெரிய இன்ஜின் என்றாலும் இதில் பழைய A320-க்கும் இதற்கும் எந்த மாறுதல்களும் இல்லை. பழைய A320 விமானத்தை ஒட்டிய பைலட்களாலேயே, ஒரு சிறிய பயிற்சியுடன் இதையும் எளிதாக ஓட்டமுடியும். இந்த பெரிய இன்ஜினால் 15% வரை எரிபொருள் திறன் மேம்படுத்தப்பட்டது.

இப்படி ஏர்பஸ் புதிய அப்டேட்டுடன் சந்தையில் நல்ல பெயரையும் ஆர்டர்களையும் பிடிக்க, எப்போதும் முன்னணியில் இருக்கும் போயிங் நெருக்கடிக்குத் தள்ளப்பட்டது. 1970-களில் இருந்து இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் தங்களது பிரபல 737 ரக விமானங்களில் இதே போன்று பெரிய இன்ஜின் பொருத்தலாம் என முடிவெடுத்தது. அங்குதான் பிரச்னை தொடங்கியது.

ஏர்பஸின் A320-க்கும், போயிங்கின் 737-க்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருந்தது. போயிங்கின் 737-ல் தரைக்கும் விமானத்திற்கு இருக்கும் இடைவெளி என்பது A320-வை விட சற்றே குறைவாக இருந்தது. இதனால் பெரிய இன்ஜின் பொருத்த போதிய இடம் 737-ல் இல்லை. இதற்கு மாற்றாக இன்ஜினை சற்றே மேலே பொருத்தலாம் என முடிவுசெய்து 737 MAX புதிய பெரிய இன்ஜினுடன் வரும் என அறிவித்தது போயிங். இதை அறிவித்த ஆண்டே போயிங்கிற்கு ஆர்டர்கள் குவிந்தன.

A320-யை விட 737 தரைக்கு மிக அருகில் இருப்பதைக் காணலாம் (Credit: Screenshot from Vox)

ஏர்பஸ் கூறியது போன்றே போயிங்கும், "737-க்கும் 737 MAX-க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, சிறிய பயிற்சியுடன் 737-ஐ ஒட்டிய பைலட்கள் இதையும் ஓட்டிவிடலாம்" என்றது. ஆனால் உண்மையோ வேறு. 737 MAX-ல் பெரிய இன்ஜின்கள் விமான இறக்கைகளுக்குச் சற்றே மேலே பொருத்தப்பட்டது. இதனால் எரிபொருள் திறன் அதிகரித்தாலும் விமானத்தின் 'nose' என அழைக்கப்படும் பகுதி முழு உந்துதலில் (Full Thrust) சற்றே மேல் நோக்கிச் செல்லும் (Take-off நேரங்களில்). இதனால் விமானம் 'stall' ஆகும் ஆபத்து இருந்தது. அதாவது பறக்கும்போது ஓர் அளவுக்கு மேல் விமானம் மேல்நோக்கி இருந்தால் ( 'angle of attack' ஒரு புள்ளியைக் கடந்தால்) பறக்கும் தன்மையை இழந்துவிடும். Angle of attack 15-20 டிகிரியைத் தாண்டினால் இது நடக்கும். இதைத் தடுக்கத்தான் MCAS என்ற Manoeuvring Characteristics Augmentation System இதில் சேர்க்கப்பட்டது. இது Angle of attack அதிகமாகும்போது தானாக ஆன் ஆகி விமானத்தைக் கீழ்நோக்கிச் செலுத்தும். இத்தனை மாறுதல்கள் இருந்தும் 737-க்கும் 737 MAX-க்கும் பெரிய வேறுபாடுகள் இல்லை என்றது போயிங். MCAS பற்றி எங்கும் பெரிதாக குறிப்பிடவில்லை.

இறக்கைகளுக்கு சற்றே மேலே இருக்கும் என்ஜின்கள்!

விமான சேவை நிறுவனங்கள் இந்த 737 MAX ரக விமானங்களை 2017-லிருந்து பயன்படுத்தத் தொடங்கின. அப்படிதான் இந்தோனேசியாவின் லயன் ஏர் நிறுவனமும் இந்த 737 MAX 8 விமானத்தை வாங்கிப் பயன்படுத்தியது. அதில் ஒரு விமானம் அக்டோபர் 29, 2018 ஜகார்த்தாவில் இருந்து புறப்பட்டது. டேக் ஆஃப் ஆன சில நிமிடங்களில் விமானம் தானாக கீழ் நோக்கித் தள்ளப்பட்டது. விமானிகளுக்கு இது ஏன் நடக்கிறது என்பது புரியவில்லை. 12 நிமிடம் பைலட்கள் நடத்திய போராட்டத்திற்கு பிறகு கடலில் மோதியது அந்த விமானம். 189 பேர் உயிரிழந்தனர்.

டேக் ஆஃப் முதல் விபத்து வரை (Credit: Screenshot from Vox)

இந்த விபத்தைக் குறித்த முதல்கட்ட விசாரணையில் விமானத்தில் சென்ஸார் ஒன்று தவறான Angle of attack-ஐ கொடுத்து தேவையில்லாத நேரத்தில் MCAS-ஐ ஆன் செய்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் விமானி விமானத்தை மேலேற்ற முயற்சி செய்ய இந்த MCAS விமானத்தைக் கீழ் இறக்க முயன்றுள்ளது. இந்தப் புதிய சிஸ்டம் குறித்து போதிய தகவல்களை விமானிகளிடமும், சேவை நிறுவனங்களுடனும் போயிங் தெரிவிக்கவில்லை என்பதுதான் பிரச்னை. இப்படி ஏதேனும் பிரச்னை நிகழ்ந்தால் விமானிகளால் MCAS-ஐ ஆஃப் செய்ய முடியும். ஆனால் 737 MAX பழைய விமானத்தைப் போன்றதுதான் என்ற பிம்பத்தை உருவாக்கியிருந்த போயிங்கினால் இதற்கான முழு பயிற்சி பைலட்களிடம் இல்லை. இதற்குப் பின்பு சில அவசரக்கால நடைமுறைகளை போயிங் அறிவித்தது.

பின்பு இந்த வருட மார்ச் 10 எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸின் விமானம் ஒன்று இதே போன்று டேக் ஆஃப் ஆன சில நிமிடங்களில் தரையில் மோதியது. இதில் 157 பேர் உயிரிழந்தனர். முதலில் கிடைத்த ரேடார் தகவல்களை வைத்து லயன் ஏர் விபத்தை போன்றேதான் இதுவும் நிகழ்ந்திருக்கக் கூடும் என்று கருதப்பட்டது. இந்த மாத தொடக்கத்தில் எத்தியோப்பியாவின் விமான விபத்து விசாரணை ஆணையம் இந்த விபத்தைப் பற்றிய முதல் தகவல்களை தெரிவித்தது. அதில் தவறான சென்ஸார் தகவல்கள்தான் இந்த விபத்துக்குக் காரணம் என்று தெரியவந்துள்ளது. இருப்பினும் பைலட்கள் போயிங் தரப்பில் இருந்து கொடுக்கப்பட்ட அவசரக்கால நடைமுறைகளைப் பின்பற்றியும் விபத்தைத் தடுக்கமுடியவில்லை என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இந்த இரண்டு விபத்துகளைப் பற்றிய முழுஅறிக்கைகள் வெளியாக ஒரு வருடம் ஆகிவிடும். ஆனால் இந்த MCAS கோளாறுதான் காரணம் என்பது மட்டும் இப்போதைக்கு தெளிவாக தெரிகிறது.

எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸின் விமானம் விபத்துக்குள்ளான இடம்

உலகமெங்கும் இருக்கும் 737 MAX விமானங்கள் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதல் காலாண்டில் இதனால் பங்குச்சந்தையில் போயிங் பெரிய சரிவைக் கண்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 100 கோடி டாலர்கள் வரை இதனால் போயிங் இழந்திருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது. பலர் போயிங் மீது வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர், விமான சேவை நிறுவனங்களின் இழப்புகள் வருங்கால விமானங்களை சலுகை விலையில் கொடுப்பது மூலம் ஈடுகட்டப்படும் என நம்பப்படுகிறது. எப்படி இதற்கும், 737-க்கும் ஒரே மாதிரியான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. MCAS மென்பொருள் அப்டேட் செய்யப்படும் என்று போயிங் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எப்போது இவை மீண்டும் பறக்கும் என்பது பற்றி தெளிவான தகவல்கள் இல்லை.

ஆனால் இப்படி பல தொழில்நுட்ப காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும் ஏர்பஸ் நிறுவனத்துடன் எப்படியாவது போட்டிபோட வேண்டும் என்ற தீராத முனைப்புதான் இந்த விபத்துகளுக்குக் காரணமாகியுள்ளது. இப்போதும் 737 MAX பழைய 737 போன்ற விமானம்தான் என்னும் நிலைப்பாட்டில் திடமாக இருக்கிறது போயிங். இது கண்ணுக்கு தெரிந்த ஒரு விளைவு, உலகமெங்கும் நிலவும் இந்த தொழில்போட்டி என்பது இப்படி கண்ணுக்கு தெரியாமல் பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திக்கொண்டேதான் இருக்கிறது. இந்த சரிவில் இருந்து மீள போயிங் செய்யவேண்டியது ஒன்றைத்தான். ஏர்பஸ் என்ன செய்கிறதென்பதைவிட தங்களுக்கு பலம் எதுவோ, தங்களுக்கு ஏற்றது எதுவோ அதைத் தெளிவாக செயல்படுத்தி மீண்டும் மேலே வருவதுதான்.