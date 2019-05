டெஸ்ட்டிங்கில் BS-6 மஹிந்திரா XUV300 டீசல்... ஆக்ஸசரீஸ் விலை தெரியுமா? | BS-6 Iteration of Mahindra XUV3OO Spotted Testing...!

டெஸ்ட்டிங்கில் BS-6 மஹிந்திரா XUV300 டீசல்... ஆக்ஸசரீஸ் விலை தெரியுமா?

காரின் அதிகாரபூர்வமான அறிமுகத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே, XUV3OO-ன் புக்கிங் 4,000 கார்களைக் கடந்துவிட்டது. மேலும், கார் அறிமுகமான ஒருமாதத்தில், புக்கிங் எண்ணிக்கை 13,000 என்ற எண்ணிக்கையைக் கடந்துவிட்டது.

மஹிந்திரா XUV3OO... கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் டிரெண்டிங்கில் இருக்கும் காம்பேக்ட் எஸ்யூவி செக்மென்ட்டின் (எஸ்யூவி செக்மென்ட்டில் 40% விற்பனை இங்கிருந்துதான்) புதிய குழந்தை. எக்கோஸ்போர்ட், விட்டாரா பிரெஸ்ஸா, நெக்ஸான், வென்யூ ஆகிய கார்களுடன் போட்டிபோடும் இது, மக்களிடையே பலத்த வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது. ஆம், காரின் அதிகாரபூர்வமான அறிமுகத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே XUV3OO-ன் புக்கிங் 4,000 கார்களைக் கடந்துவிட்டது! மேலும், கார் அறிமுகமான ஒரு மாதத்தில், புக்கிங் எண்ணிக்கை 13,000 என்ற எண்ணிக்கையைக் கடந்துவிட்டது! இதனாலேயே இந்த காம்பேக்ட் எஸ்யூவி அறிமுகமான அன்றே டெலிவரிகள் தொடங்கிவிட்டன.

முன்பக்க பார்க்கிங் சென்சார்கள், 7 காற்றுப்பைகள், Heated ரியர் வியூ மிரர்கள், ஸ்டீயரிங் மோடுகள் (Normal, Comfort, Sport), 4 வீல்களுக்கும் டிஸ்க் பிரேக், 2 ஸோன் க்ளைமேட் கன்ட்ரோல் ஏசி, ஸ்டார்ட் - ஸ்டாப் சிஸ்டம் என First In Class வசதிகள் மற்றும் Torquey டர்போ இன்ஜின்கள் - பெரிய சைஸ் இருப்பதால், டாப் வேரியன்ட்கள்தான் [W8, W8 (O)] XUV3OO-ன் 75% புக்கிங்கை ஆக்கிரமித்துள்ளன. இதனாலேயே காரின் வெயிட்டிங் பீரியட்டும் ஒரு மாதத்துக்கும் அதிகமாக உள்ளது. ஆனால், போட்டி கார்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸ் ஆப்ஷன் இல்லை என்பது குறையாகவே இருந்தது.

எனவே, XUV3OO-ல் டீசல் இன்ஜின் - AMT கியர்பாக்ஸ் கூட்டணி விரைவில் வழங்கப்படும் எனத் தகவல் வந்திருக்கிறது. இத்தாலியைச் சேர்ந்த Magnetti-Marelli நிறுவனம் தயாரித்திருக்கும் இது காரில் இணையும்போது, மேனுவல் கியர்பாக்ஸ்கொண்ட மாடலைவிட சுமார் 50,000 ரூபாய் விலை அதிகம். இந்நிலையில் இந்த காம்பேக்ட் எஸ்யூவியின் BS-6 டீசல் மாடலின் டெஸ்ட்டிங்கை மஹிந்திரா தொடங்கிவிட்டது. சென்னை - திண்டிவனம் நெடுஞ்சாலையில் இதைப் படம் பிடித்திருக்கிறார், புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த மோட்டார் விகடன் வாசகரான அர்ஜுன். இதில்தான் AMT கியர்பாக்ஸுக்குப் பதிலாக, ஜப்பானைச் சேர்ந்த Aisin நிறுவனத்தின் Torque Converter ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸைப் பொருத்தவுள்ளது மஹிந்திரா.

XUV3OO-ல் பின்பக்க இடவசதியில் எந்தக் குறையும் இல்லாவிட்டாலும், ரியர் ஏசி வென்ட்கள் மிஸ்ஸிங். அதேபோல காரின் சைஸுடன் ஒப்பிடும்போது, பூட் ஸ்பேஸ் பட்ஜெட் ஹேட்ச்பேக்குகளைப்போல இருப்பது நெருடல். இந்த காம்பேக்ட் எஸ்யூவியில் இருக்கும் அதே டீசல் இன்ஜின்தான் மராத்ஸோவிலும் இருக்கிறது. ஆனால், அங்கே Eco-மோடு இருக்கும் நிலையில், XUV3OO-ல் அதைக் காணவில்லை. இந்த விஷயங்களை மஹிந்திரா இதன் BS-6 மாடலில் களைந்துவிட்டால், காம்பேக்ட் எஸ்யூவி செக்மென்ட்டின் `தல'-யாக வருவதற்கான அனைத்து சாத்தியங்களும் இதற்கு இருக்கின்றன. தற்போது இதற்கென பிரத்யேகமாக வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஆக்ஸசரிஸின் விலைகளைப் பார்ப்போம்.

Interior



Seat covers range (W4-W6) – Rs 7,580 – 15,920

Seat covers range (W8) – Rs 7,580 – 15,920

Door trim armrest Grey/ Tan – Rs 1,990

Nappa Leather steering cover – Rs 960

Rear luggage cover – Rs 1,463

Boot Organiser – Rs 850

Laptop/snack tray – Rs 6,798

Anti-skid dash-mat set – Rs 556

Auto grip XL mobile holder – Rs 550

Child seat – Rs 9,588

Floor-mats range – Rs 615 – 3,811

Full-floor covering laminated mats – Rs 4,560

Magnetic sunshade set – Rs 1,423

Aluminium dual-tone door-sills protector – Rs 793

Illuminated door-sill protector – Rs 2,809

Audio unit from Pioneer – Rs 4,090 – 45,890

Grey headrest-mounted DVD touchscreens (2) – Rs 17,379

Universal parking sensors – Rs 2,568

Reverse camera with 3.5-inch rear-view display – Rs 7,032

Reverse camera with dash-mounted 4.3-inch display – Rs 7,365

Rear sensors with inner rear-view mirror display – Rs 4,795

Reverse camera – Rs 2,411

Exterior

Chrome tail-lamp garnish – Rs 1,576

Chrome tail-lamp extension garnish – Rs 704

Chrome back-door garnish – Rs 1,272

Chrome rear-bumper accents – Rs 1,280

Chrome door-handle set – Rs 901

Chrome fender garnish – Rs 433

Chrome ORVM garnish – Rs 999

Chrome-insert door visors set – Rs 1,844

Door visors set – Rs 1,463

Roof decals (white/ black) – Rs 7,698

Sporty side decals (red and grey) – Rs 3,000

Racing strips (red/black) – Rs 3,170

Premium design roof wrap – Rs 5,400

Sporty roof strip – Rs 1,560

Front bumper skid-plate extender – Rs 5,360

Front bumper protectors – Rs 3,141

Side skid-plate extender – Rs 6,600

Side chrome-insert body-side Moulding – Rs 1,603

Rear bumper skid-plate extender – Rs 5,160

Rear bumper protector – Rs 3,091

OE Spoiler (unpainted) – Rs 3,520

Aluminium roof carrier with brackets – Rs 7,380

Chrome upper-grille garnish – Rs 1,004

Chrome middle-grille garnish – Rs 1,215

Chrome waistline set – Rs 1,339

Chrome waistline set with rear glass extension – Rs 1,679

Chrome door cladding – Rs 1,494

Chrome rear reflector – Rs 664

SS rear bumper protector – Rs 4,962

16-inch dual-tone wheel covers – Rs 361

16-inch OE wheel covers – Rs 752

17-inch OE painted alloy wheels – Rs 11,241

17-inch OE dual-tone alloy wheels – Rs 12,322

Body covers range – Rs 1,351 – 3,281

Accessory Kits

Sporty add-on kit (front, side and rear) – Rs 18,900

Front and rear add-on kit – Rs 12,635

Essential kit (4 parts included) – Rs 3,142

Intense Chrome kit with 11 parts (for W8 & W8 Option) – Rs 10,290

Intense Chrome kit with 10 parts (for W4 & W6) – Rs 9,790