`ஆம், இதுவும் அழியும் உயிரினம்தான்'- ஒட்டகச்சிவிங்கிகளைக் காக்குமா அமெரிக்கா? | Giraffes considered for 'endangered' status

`ஆம், இதுவும் அழியும் உயிரினம்தான்'- ஒட்டகச்சிவிங்கிகளைக் காக்குமா அமெரிக்கா?

உலகில் வாழும் உயிரினங்களில் யானை, திமிங்கிலம் போன்ற சிலவைதான் பார்த்தவுடன் நம்மைப் பிரமிப்பில் ஆழ்த்தும். அப்படியான விலங்குகளில் நிச்சயம் ஒட்டகச்சிவிங்கியும் இருக்கும். நீண்ட கழுத்துடன் உயரமாக இருக்கும் தாவர உண்ணியான இந்த விலங்கினமும் அழிவை நோக்கி நகர்ந்துகொண்டிருக்கிறது. விலங்குகள் நல அமைப்புகள் பல இவற்றை `அழிந்துவரும் மிருகங்கள்' (endangered) பட்டியலில் சேர்க்குமாறு தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்துவருகின்றன. இப்படிச் சேர்த்தால் இந்த விலங்குகள் கூடுதல் கவனம் பெரும், இவற்றுக்கு எதிரான வேட்டை, கடத்தல் போன்ற குற்றங்களுக்குத் தண்டனை கடுமையாகும், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக்கப்படும்.

ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இதற்கென தனிச்சட்டம் உண்டு. அமெரிக்காவில் Endangered Species Act என்ற சட்டம் உண்டு. இங்கே Wildlife Protection Act என்ற சட்டம். The International Union for Conservation of Nature அமைப்பு 2016-ல் வெளியிட்ட "Red List" அறிக்கையில் 1985-ல் ஆப்பிரிக்காவில் 1,63,000 இருந்த இவற்றின் எண்ணிக்கை 2015-ல் 97,560 எனக் குறைந்துள்ளதாகத் தெரிவித்தது. இது கிட்டத்தட்ட 40% வீழ்ச்சி. வாழ்விடங்களின் அழிவு, வறட்சி, நோயுடன் மனித வேட்டையும் இதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. இதில் 2006-2015 இடையே மட்டும் சுமார் 4000 வேட்டையாடப்பட்ட ஒட்டகச்சிவிங்கிகளை இறக்குமதி செய்திருக்கிறது அமெரிக்கா. மற்ற நாடுகளிலும் இந்த எண்ணிக்கை குறைவாக இல்லை. அமைப்புகளைக் கோரிக்கைக்கு இணங்கிய அமெரிக்க வனத்துறை (US Fish and Wildlife Service) ஒட்டகச்சிவிங்கியை `அழிந்துவரும் மிருகங்கள்' பட்டியலில் விரைவில் சேர்க்கப் பரிசீலனை செய்துவருவதாக அறிவித்திருக்கிறது. அதற்கான விசாரணை மற்றும் கணக்கெடுப்புகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன எனவும் தெரிவித்திருக்கிறது. இதற்கு Safari Club International போன்ற வேட்டை ஆதரவு அமைப்புகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துவருகின்றனர். ``வேட்டையில் வரும் வருமானம்தான் இந்த விலங்குகளின் இருப்பிடத்தைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது" என்கின்றனர்.