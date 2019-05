16 கோடி ஆண்டுகளுக்குமுன் வாழ்ந்த `வௌவால் டைனோசர்’ - சீனா காட்டும் புதைபடிம ஆதாரம்! | New 'Bat winged Dinosaur' found in China

16 கோடி ஆண்டுகளுக்குமுன் வாழ்ந்த `வௌவால் டைனோசர்’ - சீனா காட்டும் புதைபடிம ஆதாரம்!

இன்றைய சீனா 16 கோடி ஆண்டுகளுக்குமுன் வௌவால் போன்ற இறக்கைகள் கொண்ட டைனோசர்களுக்கு வாழ்விடமாக இருந்திருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் புதைபடிம ஆதாரம் தற்போது கிடைத்துள்ளது. Ambopteryx longibranchium என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கும் இந்த இனத்தின் புதைபடிமம் 2017-ல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. முழுவதுமாக ஒரே பாறையில் இருக்கும் இதை இரண்டு வருடங்களாக ஆராய்ந்தனர் நிபுணர்கள். அந்த ஆராய்ச்சியில் இந்த வித்தியாச டைனோசர் இனம் பற்றி பல தகவல்கள் கிடைக்கப்பெற்றது. இவற்றின் அமைப்பை வைத்து பார்க்கையில் வௌவால்களைப் போன்ற இறக்கைகளுக்கிடையே சவ்வு இவற்றுக்கும் இருந்திருக்கலாம் எனத் தெரியவந்துள்ளது.

மாதிரி படம்

Credit: Min Wang, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences.

13 இன்ச் இருக்கும் சிறிய டைனோசரான இது ஜுராசிக் காலத்தில் மரங்களில் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும். பறவைகளைப்போல அல்லாமல் ஒரு மரத்திலிருந்து இன்னொரு மரத்துக்குக் காற்றில் சறுக்கிச் செல்லவே இந்த இறக்கைகள் பயன்படுத்தியிருக்கிறது இவை. எனவே Scansoriopterygids என்னும் டைனோசர் வகையைச் சேர்ந்தது இது. இதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டாவது புதைபடிமமே இதுதான்.

மாதிரி படம்

Credit: Min Wang, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences.

இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலிருந்து 50 மைல் தொலைவில்தான் முதல் புதைபடிமம் 2015-ல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. ஆனால், அது தெளிவாக இந்த வௌவால் போன்ற இறக்கைகள் கொண்ட டைனோசர்களைப் பற்றி உறுதிசெய்யவில்லை. இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கலாம் என்றுதான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துவந்தனர். இந்தப் புதிய புதைபடிமம் இப்படியான பறவைகளில் இருந்து மாறுபட்ட பறக்கும் திறன் இருக்கும் டைனோசர்கள் வாழ்ந்திருப்பதை உறுதிசெய்திருக்கிறது.