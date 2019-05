வந்துவிட்டது ஹூண்டாய் வென்யூ... இந்தியாவின் முதல் கனெக்டட் காம்பேக்ட் எஸ்யூவி! | Hyundai Launches Venue, India's First Connected Compact SUV

வந்துவிட்டது ஹூண்டாய் வென்யூ... இந்தியாவின் முதல் கனெக்டட் காம்பேக்ட் எஸ்யூவி!

கனெக்ட்டிவிட்டி வசதிகளுக்கான மொபைல் ஆப் மூலமாக, வென்யூவில் சில விஷயங்களைக் கன்ட்ரோல் செய்ய முடியும்! அனைத்து வேரியன்ட்டிலும் 2 காற்றுப்பைகள், ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார்கள், ஏபிஎஸ் ஆகியவை ஸ்டாண்டர்டு.

இந்திய கார் சந்தையில் நீண்ட நாள்களாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் காம்பேக்ட் எஸ்யூவி செக்மென்ட்டில், தனது பங்குக்கு வென்யூவை இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஹூண்டாய். இங்கு லேட்டாக வந்தாலும், `இந்தியாவின் முதல் கனெக்டட் காம்பேக்ட் எஸ்யூவி' ஆக விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. மாருதி சுஸூகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா, டாடா நெக்ஸான், ஃபோர்டு எக்கோஸ்போர்ட், மஹிந்திரா XUV3OO மற்றும் TUV3OO ஆகிய கார்களுடன் போட்டியிடும் இதில் என்ன இருக்கிறது? மினி க்ரெட்டா வேண்டும் என்பவர்களுக்கான சாய்ஸாக வென்யூ மாறுமா?

இன்ஜின் - கியர்பாக்ஸ்

10 கலர்கள் மற்றும் 3 அப்ஹோல்சரி ஆப்ஷன்களோடு E, S, S AT, SX, SX+ AT, SX Dual Tone, SX (O) என 7 வேரியன்ட்களில் வென்யூ வெளிவந்துள்ளது. எலீட்i20 காரில் இருக்கும் 83bhp பவரைத் தரும் 1.2 லிட்டர் Kappa Dual VTVT பெட்ரோல் இன்ஜின் (17.52 கிமீ அராய் மைலேஜ்) மற்றும் 90bhp பவரை வெளிப்படுத்தும் 1.4 லிட்டர் U2 CRDi டீசல் இன்ஜின் (23.7 கிமீ அராய் மைலேஜ்) இங்கும் உண்டு. கூடுதலாக 120bhp பவரைத் தரும் 1.0 லிட்டர் Turbo-GDi பெட்ரோல் இன்ஜினை (MT: 18.27 கிமீ / AT: 18.15 கிமீ), தனது முதல் காம்பேக்ட் எஸ்யூவியில் பொருத்தியுள்ளது ஹூண்டாய்.

டீசல் இன்ஜினுக்கும் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் 6 ஸ்பீடு மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் இருக்கிறது; 1.2 லிட்டர் பெட்ரோலில் 5 ஸ்பீடு MT மட்டுமே. தனது புதிய இன்ஜினில், 7 ஸ்பீடு டூயல் க்ளட்ச் ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸை வழங்கியுள்ளது ஹூண்டாய். டீசல் ஆட்டோமேட்டிக் மிஸ்ஸிங்.

சிறப்பம்சங்கள்

8 இன்ச் Bluelink டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டம், 16 இன்ச் டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்கள், பனரோமிக் சன் ரூஃப், வயர்லெஸ் சார்ஜிங், Air Purifier, க்ரூஸ் கன்ட்ரோல், 6 காற்றுப்பைகள், ESC, ஹில் அசிஸ்ட் கன்ட்ரோல், Vehicle Stability Management, பின்பக்க ஏசி வென்ட் மற்றும் ஆர்ம்ரெஸ்ட், புரொஜெக்டர் ஹெட்லைட்ஸ் மற்றும் பனி விளக்குகள், LED DRL & டெயில் லைட்ஸ், ரிமோட் உடனான OE Telematics, ஆட்டோமேட்டிக் ஏசி - ஹெட்லைட்ஸ் - Day/Night கேபின் மிரர் என வென்யூவில் அதிக அம்சங்கள் இருக்கின்றன. கனெக்ட்டிவிட்டி வசதிகளுக்கான மொபைல் ஆப் மூலமாக காரின் சில விஷயங்களைக் கன்ட்ரோல் செய்ய முடியும்!. அனைத்து வேரியன்ட்டிலும் 2 காற்றுப்பைகள், ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார்கள், ஏபிஎஸ் ஆகியவை ஸ்டாண்டர்டு.

விலை மற்றும் வேரியன்ட்கள்

2 வேரியன்ட்களில் கிடைக்கும் வென்யூவின் 1.2 லிட்டர் பெட்ரோல் மாடலின் சென்னை எக்ஸ்-ஷோரும் விலை, முறையே 6.50 லட்சம் மற்றும் 7.20 லட்சம் என இருக்கிறது. 6 வேரியன்ட்களில் கிடைக்கும் 1.0 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் மாடலின் சென்னை எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை, 8.21 லட்சத்தில் தொடங்கி 11.11 லட்சம் வரை செல்கிறது. இதுவே 5 வேரியன்ட்களில் கிடைக்கும் 1.4 லிட்டர் டீசல் மாடலின் விலை, 7.75 லட்சம் முதல் 10.84 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 13 வேரியன்ட்களில் கிடைக்கும் வென்யூவின் அறிமுக விலைகள்தான் இவை.

எனவே பின்னாளில் காரின் விலை அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியம் இருக்கிறது. 3 வருடம்/Unlimited கிமீ வாரன்ட்டி மற்றும் 3 வருடத்துக்கான RSA உடன் கிடைக்கும் ஹூண்டாயின் காம்பேக்ட் எஸ்யூவியின் Bluelink வசதியை 3 ஆண்டுகளுக்கு இலவசமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்! ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, காம்பேக்ட் எஸ்யூவி செக்மென்ட்டில் லேட்டாக வந்தாலும், லேட்டஸ்ட் வசதிகளுடன் கச்சிதமான விலையில் பலமான போட்டியாளராக களமிறங்கியுள்ளது ஹூண்டாய் வென்யூ. காம்பேக்ட் எஸ்யூவியே இப்படி என்றால், இந்த நிறுவனத்தின் மைக்ரோ எஸ்யூவி எப்படி இருக்கும்?