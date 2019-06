`40,000 ஆண்டுகள் பழைமையான ஓநாயின் தலை'- எப்படி கிடைத்தது தெரியுமா? | '40,000 year old Wolf head' How was it found?

காலநிலை மாற்றத்தால் பூமி வெப்பமாகிவருவது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. இதனால் ஆர்டிக் மற்றும் அண்டார்டிக் பகுதிகளில் பல வருடங்களாக உறைந்திருக்கும் பனி உருகிவருகிறது. ரஷ்யாவின் சைபீரிய உறைபனி நிலங்களிலும் அதே நிலையே. இதனால் 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த ஒரு ஓநாயின் தலை மட்டும் தனியாகக் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. இத்தனை ஆண்டுகள் பனியில் இருந்ததால் தோல், சதை என எதுவுமே அழுகாமல் அப்படியே இதில் இருக்கிறது.

Image: Albert Protopopov

இந்த உருகும் பனியில் மாமூத் தந்தங்கள் கிடைக்கும் எனத் தேடுதலில் இறங்கிய அந்தப் பகுதி மக்கள் இந்தத் தலையை அங்கிருக்கும் Tirekhtyakh நதிக்கரையில் கண்டெடுத்துள்ளனர். பின்பு இதை அங்கிருக்கும் அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் மாமூத் ஆராய்ச்சி பிரிவிடம் ஒப்படைத்திருக்கின்றனர். ``40,000 ஆண்டுகள் ஆகியும் பனியால் திசுக்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு அப்படியே இருக்கும் இதைப்போன்ற பாகம் ஒன்று கிடைப்பது இதுவே முதல்முறை" என்று தெரிவித்தார் அந்தப் பிரிவின் தலைவர் ஆல்பர்ட் ப்ரோடோபோபோவ்.

Pleistocene காலத்தில் (ஐஸ் ஏஜ் என்றும் அழைப்பர்) வாழ்ந்த இந்த ஓநாயின் மூளை எப்படி இருக்கிறது, மண்டைஓடு அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என டிஜிட்டல் மாடல் தயார் செய்வதில் தீவிரமாக இருக்கிறது இந்தக் குழு. மேலும், இதன் தலை எப்படி துண்டிக்கப்பட்டிருக்கும் என்ற கேள்விக்கும் விடை தேடப்பட்டுவருகிறது. மேலும், இந்தக் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு சிங்க இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிறிய குட்டியின் உடலும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. 42,000 ஆண்டுகள் பழைமையான மான் உடலும் திரவ ரத்தத்துடன் கிடைத்திருக்கிறது. இதை குளோன் செய்யும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகிறது. புவி வெப்பமடைவது இப்போதைக்கு குறைய வாய்ப்பில்லை என்பதால் காலப்போக்கில் இன்னும் பல விலங்குகளின் மிச்சம் வெளிவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் அந்தக் காலம் எப்படி இருந்தது, விலங்குகள் எப்படி வாழ்ந்தன எனப் பல விஷயங்கள் தெரியவரும்.

