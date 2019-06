லண்டனில் பேல்பூரி விற்கும் ஆங்கிலேயர்!- சமூக வலைதளங்களில் கலக்கும் வீடியோ | British man sells Bhelpuri in London-Viral video

இந்திய நொறுக்குத் தீனிகளில் பேல்பூரிக்கு நிச்சயம் ஒரு முக்கிய இடம் எப்போதும் இருக்கும். பேல்பூரி, பானிபூரி கடைகளை நம்மூர் சாலைகளில் பார்ப்பது சர்வசாதாரணம். ஆனால், இங்கிலாந்து வரை இந்த உணவுகள் சென்றுவிட்டன என்பது சமீபத்தில் ட்விட்டரில் ஒருவர் பதிவிட்ட வைரல் வீடியோ மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

தற்போது இங்கிலாந்தில் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடந்துவருகின்றன. இந்தப் போட்டிகள் நடக்கும் மைதானங்களில் ஒன்றான பிரபல லண்டன் ஓவல் மைதானத்திற்கு வெளியே ஆங்கிலேயர் ஒருவர் லாகவமாக பேல்பூரி தயார்செய்யும் வீடியோ ஒன்றை @JaniJasmine என்ற கணக்கிலிருந்து பதிவிட்டிருந்தார். இந்த வீடியோ ட்விட்டரில் செம வைரல். இதுவரை 2,000-க்கும் மேலான மக்கள் இதை ரீட்வீட் செய்திருக்கின்றனர். 10,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் லைக் செய்திருக்கின்றனர். வீடியோவைப் பதிவிட்டவர் அமிதாப் பச்சனை இதில் டேக் செய்ய அவரும் இதைத் தனது கணக்கில் பகிர்ந்திருக்கிறார். இந்த வீடியோவில் வருபவரின் பெயர் அங்குஸ் டீனான், இவரை லண்டனின் சாலைகளில் உங்களால் பார்க்கமுடியும் என்கின்றனர் சிலர்.

Twitter link: https://twitter.com/JaniJasmine/status/1138287443755638784

At Oval yesterday during India v/s Australia Cricket Match.



भेल ले लो भाई...