``என் தந்தை இருந்த இடத்தில் இப்போது நான்" - முதலை ஆர்வலர் ஸ்டீவ் இர்வின் மகன் ராபர்ட் உருக்கம்! | Steve Irwin’s son Robert looks exactly like him in this re-created photo

புகழ்பெற்ற முதலைகள் ஆர்வலர் ஸ்டீவ் இர்வினுடைய மகன் ராபர் இர்வின் தன் தந்தையைப் பெருமைப்படுத்தும் விதமாகத் தன் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

Photo Courtesy: Richard Gilles

15 வயதான ராபர்ட் இர்வின், தன் ஒளிப்படத்தையும் தன் தந்தையின் ஒளிப்படத்தையும் அந்தப் பதிவில் வெளியிட்டுள்ளார். அவற்றில், 15 ஆண்டுகளுக்குமுன் ஸ்டீவ் இர்வின் முர்ரே (Murray) என்ற முதலைக்கு உணவூட்டுவதுபோல் எடுத்த ஒளிப்படத்தையும், தற்போது அதே கோணத்தில் அதே முதலைக்கு அவருடைய மகன் ராபர்ட் உணவூட்டும் ஒளிப்படத்தையும் பதிவிட்டுள்ளார்.

``தந்தையும் நானும் ஒரே இடத்தில் ஒரே முதலையுடன். ஆனால், பதினைந்து ஆண்டுகள் இடைவெளியில்..." என்று தன் பதிவில் அவர் கூறியுள்ளார்.

Dad and me feeding Murray... same place, same croc - two photos 15 years apart pic.twitter.com/9Ybp5AnTOI