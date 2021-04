எனாக்டஸ் உலகக்கோப்பையில் சென்னை 'ஆல்ஃபா காலேஜ்'

அலட்சியத்தில் கடற்கரையில் நாம் தூக்கி வீசும் பிளாஸ்டிக் பொருள்கள், கடலோடு அடித்துச் சென்று, நீர்நிலைகள் மாசுபட்டு, கடல் உயிர்களை அழித்து, இயற்கை உணவுச் சங்கிலியை உடைத்து, இறுதியில் மனிதர்களின் தலையில்தான் விடிகிறது!

பல கடல்களின் நீரில் நுண்ணிய மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் கலந்துள்ளதால், அவை கடல் உயிர்களின் உடலில் பரவி அவற்றின் வாழ்வையே நாளடைவில் முடித்துவிடுவதாக பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட மீன்கள் உங்கள் தட்டுக்கும் வந்திருக்கலாம், எச்சரிக்கை!

சுற்றுச்சூழலைக் காக்க மாணவர்களின் பங்கு.

சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க அடுத்த தலைமுறையினரைத் தயார் செய்து வருகிறது 'எனாக்டஸ் (Enactus)' சர்வதேச அமைப்பு. சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடவும் ஒவ்வொரு ஊர்களிலும் உள்ள எளிய சமூக மக்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்குத் திறன் வளர் பயிற்சியை வழங்கிடவும் கல்லூரி மாணவர்களை இளம் தொழில்முனைவோராகத் தயார் செய்கிறது எனாக்டஸ்.

வருடாவருடம் வெவ்வேறு தலைப்பிலான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக மேம்பாடு சம்பந்தப்பட்ட புராஜெக்டுகளில் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள எனாக்டஸ் மாணவர்கள் ஈடுபடுவர். 'எனாக்டஸ் உலகக்கோப்பை' எனும் சர்வதேச போட்டியில் மிகச்சிறந்த புராஜெக்ட்டுக்கு 'சாம்பியன்ஷிப்' டைட்டில் மற்றும் பரிசுகள் வழங்கப்படும். முந்தைய ஆண்டுகளில், பெர்லின், ஜெர்மனி-யில் நடைபெற்ற எனாக்டஸ் (SIFE) Not enactus (kindly mention as early it was known as SIFE, and currently the program is referred as Enactus )உலகக் கோப்பையைச் சென்னை போரூரில் இயங்கி வரும் ஆல்ஃபா அறிவியல் மற்றும் கலைக் கல்லூரி மாணவர்கள் தட்டிச் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

2021: சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டில் மிகப்பெரும் பங்கு விளைவிக்கும் பிளாஸ்டிக் பைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ராக்களுக்கு மாற்றாக 'ரேஸ் டு ரீதிங்க் பிளாஸ்டிக் (Race to Rethink Plastic)' எனும் பெயரில் மூன்று புராஜெக்டுளில் இந்த வருடம் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆல்ஃபா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்கள்.