தொழில்நுட்பத் துறையில் சாதிக்கணுமா? IBM - BIHER'ன் கோர்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க!

இந்த ஒருங்கிணைந்த பாடத்தின் பயன்கள் என்ன?

* உலகியல் தேவைகளுக்கு ஏற்ற தீர்வுகளை தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வழங்கிட மாணவர்களைச் சிந்திக்க வைக்கிறது. வகுப்புகள், சோதனைக் கூட அனுபவம் மற்றும் புராஜெக்டுகள் மூலம் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படுகின்றது.

* IBM நிறுவனத்தால் சான்றளிக்கப்பட்ட நிபுணர்கள் மாணவர்களுக்கு பாடங்களை எடுக்கின்றனர்.

* செமஸ்டர் முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் கோர்ஸ் (Course) முடிப்பவர்களுக்கு IBM-ன் புரொஃபெஷனல் சர்ட்டிஃபிகேட் வழங்கப்படும்.

* புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி பயில IBM நிறுவனத்தால் நிறுவப்பட்ட அதிநவீன லேப் வசதி இங்குள்ளது.

* வகுப்புகள் மட்டுமின்றி IBM நிறுவனம் நடத்தும் ஆன்லைன் ஃபாரம்ஸ் (Forums) மற்றும் கலந்துரையாடல்களில் மாணவர்கள் கலந்துகொண்டு பேசும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது.

* அவ்வப்போது IBM நிறுவனத்துக்கு நேரடியாக அழைத்துச் செல்லப்படுவதால், துறை சார்ந்த அனுபவ அறிவை மாணவர்களால் நேரடியாக பெற முடியும்!

* உலகின் தலை சிறந்த நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்பு கிடைத்திட இந்தக் கோர்ஸ் பெரிதும் உதவி புரிகிறது.

உங்களின் எதிர்காலத்தை சிறப்பாக மாற்றும் நேரமிது...

பாரத் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் IBM இணைந்து வழங்கும் இந்த ஒருங்கிணைந்த கோர்ஸில் சேர, பாரத்தில் கற்பிக்கப்படும் கீழ்க்கண்ட படிப்புகளில் ஒன்றை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

* B.Tech in Artificial Intelligence and Data Science (In association with IBM)

* B.Sc - Computer Science Cybersecurity (In association with IBM)

* B.Com - Data Analytics (In association with IBM)

இப்போதே விண்ணப்பிக்க க்ளிக் செய்யுங்கள்: https://www.bharathuniv.ac.in/admission2021/application