'இதயத்தைக் காப்போம்' - இதய ஆரோக்கிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி #WorldHeartDay

இதயத்தின் துடிப்புதான் வாழ்வின் துடிப்பு. ஒவ்வொருமுறை துடிக்கும்போதும், ரத்தமும், அதனுடன் சேர்ந்து பிராணவாயுவும், ஊட்டச்சத்துகளும் ஹார்மோன்களும் நம் உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் சென்று சேர்வதை உறுதிப்படுத்தும் இதயமானது, ஒரு சராசரி மனிதரின் வாழ்நாளில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 250 கோடி முறை துடிக்கிறதாம்!

இதய ஆரோக்கியத்தின் அவசியத்தை உணர்த்தும் வகையில் செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதியை 'சர்வதேச இதய தின'மாக அறிவித்துள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம். 2020ஆம் ஆண்டின் சர்வதேச இதய தினம் அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, காரணம் கோவிட்-19. பேரிடர் நோய்க் காலமான இந்நேரத்தில் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள நாம் அதிக அக்கறை செலுத்தவேண்டியுள்ளது. 'இதயத்தால் இதய நோய்களை வெல்வோம்' ('Use your heart to beat CVD (cardiovascular diseases))' என்பது இந்த வருட இதய தினத்தின் கருப்பொருளாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.