‘அரசியலின் புதிய அத்தியாயம் வெற்றிபெறட்டும்’ - ஸ்டாலினுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து!

தி.மு.க-வின் புதிய தலைவராகப் பதவியேற்றுள்ள ஸ்டாலினுக்கு, ராகுல் காந்தி வாழ்த்து தெரிவித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கருணாநிதி மறைவுக்குப் பின், தி.மு.க தலைவர் பதவி காலியானதால், புதிய தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க முடிவுசெய்யப்பட்டது. அதன்படி, தி.மு.க தலைவர் மற்றும் பொருளாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது. இதில், காலியாக உள்ள தி.மு.க தலைவர் பதவிக்கு மு.க.ஸ்டாலினும், பொருளாளர் பதவிக்கு துரைமுருகனும் வேட்புமனு தாக்கல்செய்தனர்.

இந்தப் பதவிகளுக்கு வேறு யாரும் வேட்புமனு தாக்கல்செய்ய முன்வராததால், தலைவர் பதவிக்கு மு.க.ஸ்டாலினும், பொருளாளர் பதவிக்கு துரைமுருகனும் போட்டியின்றி ஒருமனதாகத் தேர்வுசெய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில், இன்று அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றுவரும் தி.மு.க பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், மு.க. ஸ்டாலின் தி.மு.க-வின் தலைவராக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டார். புதிய தி.மு.க தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு அனைத்துக் கட்சி தலைவர்களும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தன் ட்விட்டர் பக்கத்தில், “ தி.மு.க-வின் புதிய தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டாலினுக்கு எனது வாழ்த்துகள். அரசியல் பயணத்தின் புதிய அத்தியாயம் சிறப்பாகவும் வெற்றிகரமாகவும் அமையட்டும்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

