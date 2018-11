"சீனாவின் ஆதரவோடு ராஜபக்சே ஆட்சி அமைக்கத் துடிக்கிறார்" - பழ.நெடுமாறன்

இந்திய அமைதிப்படை எப்படி நடந்துகொண்டது என்பது பற்றி லெப்டினட் ஜனரல் ஹர்க்ரிட் சிங் மற்றும் இந்திய அமைதிப்படையின் தளபதிகள் பலரின் புத்தகங்களிலிருந்து மேற்கோள்களாகக் காட்டியிருந்ததை, அரசு தரப்பில் வாதங்களாக எடுத்து வைத்தனர், அதைக் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்ட நீதிபதிகள் இந்தத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர்.

தொண்ணூறுகளுக்குப் பிறகான தமிழக அரசியலில் பிரிக்கமுடியாத ஒன்றாக மாறிப்போய் உள்ளது ஈழம் குறித்தான அரசியல். இலங்கையில் 2009-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற இறுதிக்கட்டப் போருக்குப் பிறகு, தமிழகத் தேர்தலில் அந்தப் போரின் தாக்கம் எதிரொலித்தது. அதன் பின்னர் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் கட்சிகளின் வெற்றியைவிடவும் தோல்வியைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இலங்கையின் இறுதிக்கட்டப் போரின் பின்விளைவுகள் விளங்கின எனலாம். ஈழம் பற்றிய அரசியலை இங்குப் பேசுபொருளாக்கியவர்களில் முக்கியமானவர் தமிழ் தேசிய முன்னணி தலைவர் பழ.நெடுமாறன்.

இலங்கைத் தமிழர் பிரச்னையில் ஈழத்துக்கு ஆதரவாக 2002-ம் ஆண்டு `தமிழ் ஈழம் சிவக்கிறது’ என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார். அந்தப் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கருத்துகள், இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக உள்ளன எனத் தெரிவித்து, அந்தப் புத்தகத்துக்குத் தடைவிதிக்கப்பட்டது. அவரும் கைது செய்யப்பட்டார். இந்தப் புத்தகத்துக்கு எதிரான வழக்கிலிருந்து 2006-ம் ஆண்டு நீதிமன்றம் அவரை விடுதலை செய்த நிலையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்களைத் திரும்பத் தரவேண்டி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார் பழ. நெடுமாறன்.

அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, புத்தகங்களில் இறையாண்மைக்கு எதிரான கருத்துகள் இடம்பெற்றுள்ளதால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்களைத் திரும்ப வழங்க முடியாது என்றும், இந்தியாவின் அரசியல் சட்டதிட்டத்தின்படி அவற்றை அழித்துவிட வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார். அதுபற்றியும் சமீபத்தில் இலங்கையில் நடந்து வரும் அரசியல் குழப்பங்களைப் பற்றியும் பழ.நெடுமாறனிடம் பேசினோம்.

`` `தமிழ் ஈழம் சிவக்கிறது’ என்ற புத்தகம் எதைப் பற்றியது?”

``தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தில், திலீபன் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர்த் தியாகம் செய்த நிகழ்விலிருந்து, விடுதலைப் புலிகளின் முக்கியத் தளபதியான கிட்டுவை இந்தியக் கடற்படை சுற்றி வளைத்த பின்னர், அவரின் உயிர்த் தியாகம் வரையிலான விடுதலைப் புலிகளின் முக்கியமான நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியது அந்த நூல்”.

``சட்டப்படி புத்தகங்களை அழிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பை எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்?”

``புத்தகத்தை முழுவதும் படித்துப் பார்க்காமல் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இந்திய அமைதிப்படை எப்படி நடந்துகொண்டது என்பது பற்றி லெப்டினட் ஜனரல் ஹர்க்ரிட் சிங் மற்றும் இந்திய அமைதிப்படையின் தளபதிகள் பலரின் புத்தகங்களிலிருந்து மேற்கோள்களாகக் காட்டியிருந்ததை, அரசு தரப்பில் வாதங்களாக எடுத்து வைத்தனர், அதைக் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்ட நீதிபதிகள் இந்தத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர். 2006-ம் ஆண்டு அரசு என் மீதான வழக்கைத் திரும்பப் பெறுவதாக அறிவித்தது, அதை ஏற்று நீதிமன்றம் என்னை வழக்கிலிருந்து விடுவித்த பிறகும் பரிமுதல் செய்யப்பட்ட புத்தகத்தைத் திரும்ப தர மறுக்கின்றனர். இந்தத் தீர்ப்பு ஒட்டுமொத்த எழுத்துரிமைக்கும், கருத்துரிமைக்கும் எதிரானது. ஒரு எழுத்தாளனுக்குச் சுதந்திரமாகச் சிந்திக்க எழுத உரிமையுள்ளது. அவனுடைய எழுத்துக்குத் தடைவிதிப்பது பற்றி புத்தகத்தின் வாசகன் மட்டுமே முடிவு செய்ய வேண்டும்”.

``வைகோ நீங்கள் மேல்முறையீடு போக வேண்டும் எனச் சொல்கிறார், மேல் முறையீடு செய்வீர்களா?”

``வழக்கறிஞர்களோடு பேசி சட்டரீதியாக நடவடிக்கை எடுப்பதுபற்றி முடிவு செய்யப்படும்”.

``இன்றைய சூழலிலும் ஈழம் மலரும் என்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளாக எவற்றை எல்லாம் கருதுகிறீர்கள்?”

``உலகெங்கிலும் பரவியுள்ள ஈழத் தமிழர்கள் தமிழீழப் பிரச்னையில் இன்னும் உறுதியோடு உள்ளனர். அவர்கள் தொடர்ந்து போராடுவார்கள். உலகத் தமிழர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாகத் திரள்வார்கள்”.

``2002-ம் ஆண்டில் முதலில் புத்தகத்தை வெளியிட்டதற்கும், 2018-ல் கிடைத்துள்ள நீதிமன்றத் தீர்ப்பை ஒப்பிடும் போதும், இந்தியாவுக்கு ஈழம் மீதான பார்வையில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக உணர்கிறீர்களா?”

``நிச்சயமாக மாற்றம் ஏற்படவில்லை. விடுதலைப்புலிகள் பற்றியான நிலைப்பாட்டில் மட்டுமல்ல; ஈழத்தமிழர் பற்றிய பிரச்னையிலும் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. மத்தியில் இருந்த காங்கிரஸ், பி.ஜே.பி. ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்கும் ஈழத் தமிழர்கள் பற்றியான அணுகுமுறை ஒரே மாதிரியானவைதான்”

``சமீபத்தில் இலங்கையில் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடித்து வரும் குழப்ப நிலையை எப்படிப் பார்க்கின்றீர்கள்?”

``இலங்கையின் இப்போதைய அரசியல் சூழல், ஈழத்தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல; இந்தியாவுக்கும் பேராபத்தானது. இந்திய கடற்படையின் முன்னாள் தலைமை தளபதி ரவி கவுல் எழுதிய `The indian ocean: the strategic posture for india’ என்ற புத்தகத்தில் அந்தச் சம்பவங்களை எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.

பிரிட்டனுக்கு அயர்லாந்து எப்படி முக்கியமோ, சீனாவுக்குத் தைவான் எப்படி முக்கியமோ அதே போல்தான் இந்தியாவுக்கு இலங்கை. இந்தியாவின் நட்பு நாடாகவோ அல்லது நடுநிலையான நாடாகவோ இலங்கை உள்ளவரை இந்தியா கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இந்தியாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை இலங்கை எடுக்குமானால் அது இந்தியாவின் பாதுகாப்பைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும்”.

``இலங்கை அரசியல் நெருக்கடி இந்தியாவுக்கு ஆபத்தாக முடியும் என்று எப்படிச் சொல்கிறீர்கள்?"

``சீனா தற்போது இலங்கையில் வேரூன்றியுள்ளது. சீனாவின் ஆதரவோடு ராஜபக்சே ஆட்சி அமைக்கத் துடிக்கிறார். இதன் விளைவுகள் இந்தியாவைப் பாதிக்கும். இந்தியா, இலங்கையின் தற்போதைய குழப்பமான அரசியல் சூழலை தவறான முறையில் அணுகுகிறது. விடுதலைப் புலிகளை அழிக்க, இலங்கைக்கு உதவியது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பது இந்த நெருக்கடி சுட்டிக்காட்டுகிறது”.