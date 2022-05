Published: 26 May 2022 8 AM Updated: 26 May 2022 8 AM

``இதே நிலை நீடித்தால், இலங்கை நிலைதான் தமிழ்நாட்டுக்கும்..." - எச்சரிக்கும் பிரேமலதா விஜயகாந்த்