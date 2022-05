Published: 02 May 2022 9 AM Updated: 02 May 2022 9 AM

``ஒலிபெருக்கிகளை அகற்றாவிடில் பிரச்னைகளுக்கு நாங்கள் பொறுப்பு அல்ல” - ராஜ் தாக்கரே எச்சரிக்கை