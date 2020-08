நரசிம்ம ராவ்..! - புதிய பொருளாதாரச் சீர்திருத்தத்தின் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன்! #MyVikatan

"If you can look into the seeds of time,

And say which grain will grow and which will not"..

"காலத்தின் விதைகளுக்குள் எட்டிப்பார்த்து எது எப்படி முளைக்கும் எது பொய்த்துப் போய்விடும் என்று யாரால் சொல்ல முடியும்" என மேக்பெத் நாடகத்தில் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருப்பார்.இந்த வரிகள் அரசியலுக்கும் முற்றிலும் பொருந்தும்.

ராஜீவ் காந்தியின் இறப்பிற்குப் பின் காங்கிரஸ் கட்சி செய்வதறியாது திகைத்தது. சோனியா காந்தி தலைவராக மறுத்ததால் அர்ஜூன் சிங், சரத்பவார், நரசிம்மராவ் பெயர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. இறுதியில் நரசிம்மராவ், நாட்டின் ஒன்பதாவது பிரதமராக அறுதிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காத 58 அமைச்சர்களை கொண்ட சிறுபான்மை அரசாங்கத்தை அமைத்தார்.1991- ஜூலை 15ல் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிலும் வென்றார். பிரதமரான பின் நந்தியால் தொகுதியில் போட்டியிட்டு 5,80,287 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார்.