Published: 14 May 2022 10 AM Updated: 14 May 2022 10 AM

``பாராமதியின் காந்திக்கு கோட்சேயை தயார்படுத்தும் நேரம் இது!” - சரத்பவாருக்கு வந்த கொலை மிரட்டல்