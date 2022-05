பாயசங்கள்... பாட்டி சென்டிமென்ட்... பாசிட்டிவிட்டி...

‘`இன்னிக்கு நிறைய பேருக்கு ஆரோக்கியத்துல அக்கறை அதிகமாகியிருக்கு. ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட யோசிக்கிறாங்க. ஹெல்த்தியான ஸ்வீட்ஸா தேடறாங்க. அவங்களுக்காக ஹெல்த்தியான பாயச வெரைட்டீஸை அறிமுகப்படுத்தினோம். சர்க்கரைக்கு பதில் வெல்லம் அல்லது கருப்பட்டி, டயாபட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கு அவங் களுக்கான பிரத்யேக இனிப்பு சேர்த்த பாயசம்,சர்க்கரையே சேர்க்காத இளநீர்ப் பாயசம், டயட் பாயசம், கோதுமை ரவை பாயசம்னு நிறைய உதாரணங்களைச் சொல்லலாம். பாயசம் மட்டுமே பண்ணிக்கொடுத்திட்டிருந்தபோது போன வருஷ தீபாவளியின்போது ஒரு கஸ்டமர் தீபாவளி சீர் பட்சணம் கேட் டாங்க. அதுலேருந்து விஷு, ரம்ஜான் உட்பட எல்லாப் பண்டிகைகளுக்குமான ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்ஸ் ஆர்டர் எடுத்துப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். வேலைக்குப் போற பெண்களுக்கு உதவற மாதிரி நவராத்திரியின் ஒன்பது நாள்களுக்கும் ஒன்பது வகையான சுண்டல்களும் பாயசங்களும் ரெடி பண்ணித் தருவோம்...’’ பிசினஸ் வளர்ந்த கதை பகிர்பவரின் வாடிக்கையாளர் பட்டியலில் ராதிகா சரத்குமார், கிரிக்கெட்டர் அஷ்வின், சினேகா பிரசன்னா... இப்படி நிறைய பிரபலங்களும் உண்டு.

‘`பாசயம் ரெசிப்பீஸ்லேருந்து சமையல்ல உள்ள நுணுக்கங்கள்வரை கணவரோட பாட்டிதான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. இன்னிக்கு நான் சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ்வுமனா இருக்கிறதைப் பார்க்க அவங்க இல்லை. போன வருஷம் பாட்டி தவறிட்டாங்க. ஐடி வேலை, குடும்பம், குழந்தைங் கன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு பிசினஸையும் நடத்தறது சாதாரண விஷயமில்லை. ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாம இது சாத்தியமே இல்லை. எங்கப்பா டாக்டர். காலையில கிளினிக் கிளம்பும்போது அம்மாவை எங்க வீட்ல விட்டுட்டுப் போயிடுவார். அம்மாவும் மாமியாரும் சம்பந்திகள் மாதிரியில்லாம சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க குழந்தைங்களையும் குடும்ப நிர்வாகத்தையும் பார்த்துக்கிறதாலதான் என்னால என் வேலையோடு பிசினஸையும் பார்த்துக்க முடியுது. Everything happens at the right time-னு சொல்வாங்க. அப்படி எல்லாமே நல்லவிதமா நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு...இனிமேலும் நல்லதாவே நடக்கும்னு நம்பறேன்...’’ பாயசத்தோடு பாசிட்டி விட்டியும் தந்து வழியனுப்புகிறார் வித்யா.