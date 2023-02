வலைபாயுதே...

twitter.com/Thaadikkaran

எல்லாரும் லவ்வர்ஸ் டேக்குத் தயாராகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாசம் 28 நாள் வேலை பார்த்தா போதும், சீக்கிரம் சம்பளம் வந்திரும்னு நினைக்குறான் பாரு... அவன்தான்யா மனுஷன்!

twitter.com/prabhu65290

பறந்து போன கொக்கின் மேல் கோபம் கொள்ள எதுவும் இல்லையென வற்றிப்போன குளங்கள் நன்கு அறியும்!

twitter.com/Sabarish_twittz

நான் ரோபோ இல்லையே... பில்கேட்ஸுக்கு 67 வயதில் மலர்ந்த காதல்: செய்தி

90's கிட்ஸ்: நமக்கு இன்னும் வயசு இருக்கு...

twitter.com/Raajavijeyan

‘‘பணத்தால நிம்மதியை வாங்க முடியாதுண்ணே…''

‘‘நிம்மதி இல்லாமப்போனதே, செலவுக்கு 1,000 ரூபா கூட இல்லாமப் போனதுனாலதான்டா...

twitter.com/Kirachand4

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலே வந்துவிட்டது... இப்போதாவது நீட் ரத்து ரகசியத்தைச் சொல்லுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமி

# அதான் சொல்லிட்டோம்ல... ரகசியம்னு!

twitter.com/Greesedabba2

Interviewer: Tell me about yourself.

Me: அப்ப நீ என்னோட resume-ஐப் படிக்கல... அப்படித்தானே?

twitter.com/Kannan_Twitz

யாராவது ‘சாப்டியா'ன்னு கேட்டாத்தான் சாப்பிட்டோமா இல்லையா என்பதே நினைவுக்கு வருகிறது. ‘சாப்பிட்டாயா' எனக் கேட்பதற்கேனும் யாரேனும் இருந்தால் தேவலாம்ல...

twitter.com/Suyanalavaathi

எல்லா நேரமும் தடைகளை உடைத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாற்றுப் பாதையிலும் செல்லலாம்!