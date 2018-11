மரித்தவர்களுக்காகக் கண்ணீர் விடாதீர்கள்... மெழுகுவத்தி அணைந்துவிடும்! #AllSoulsDay

இறந்த அனைத்து ஆன்மாக்களின் நினைவுநாள் கல்லறைத் திருவிழாவாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

ஓர் ஊரில் தந்தையும் மகளும் வாழ்ந்து வந்தார்கள். தந்தைக்குத் தன் மகள் மீது அவ்வளவு அன்பு. அவளை தன் உயிராக நினைத்து வாழ்ந்தார். ஒருநாள் அந்த அன்பு மகள் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையானாள். துடித்துப்போன அந்தத் தந்தை, ஊரில் உள்ள மருத்துவர்கள் அனைவரிடமும் சென்று சிகிச்சை அளித்துப் பார்த்தார். ஆனால் யாராலும் அவளைக் குணப்படுத்த முடியவில்லை. ஒருநாள் இரவில் மகள் இறந்துபோனாள். அப்போது அந்தத் தந்தை அடைந்த துக்கத்துக்கு அளவே இல்லை. உலகமே இருண்டுபோனதுபோல உணர்ந்தார். எல்லோரிடமிருந்தும் தன்னைத் தனிமைப்படுத்திக்கொண்டு தனிமையான வாழ்வு வந்தார். தன்னுடைய மகளின் நினைவு வரும்போதெல்லாம் கண்ணீர் விட்டு அழுதார்.

ஒருநாள் அவர் தூங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது ஒரு கனவு கண்டார். அந்தக் கனவின்போது அவர் மேல் உலகத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கே வெண்ணிற ஆடை அணிந்த குழந்தைகள் தங்களது கைகளில் எரியும் மெழுகுவத்தியை ஏந்தி கடவுளின் சந்நிதி முன் வரிசையாக நின்றுகொண்டிருந்தனர். ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் அணைந்த மெழுகுதிரியுடன் நின்றுகொண்டிருந்தது. அந்தக் குழந்தையின் அருகே அவர் சென்று பார்த்தபோதுதான் அது தன்னுடைய குழந்தை என்று தெரிந்தது.

உடனே அவர் அந்தக் குழந்தையின் (மகளை) அருகே சென்று அள்ளி அணைத்துக் கொண்டார். அத்துடன் அந்தக் குழந்தையிடம், ``மகளே எல்லோருடைய திரியும் எரிந்துகொண்டிருக்க, உன்னுடைய திரி மட்டும் ஏன் அணைந்திருக்கிறது?” என்று கேட்டார். உடனே அந்தக் குழந்தை, ``அப்பா! என்னுடைய திரி மற்ற குழந்தைகளின் திரிகளைப் போன்று நன்றாகத்தான் எரியும். ஆனால், நீங்கள் தொடர்ந்து வடிக்கும் கண்ணீர் பட்டுத்தான் என்னுடைய திரி அணைந்துபோயிருக்கிறது?” என்றது அந்தக் குழந்தை.

மேலும் அந்தக் குழந்தை தன்னுடைய தந்தையைப் பார்த்து, `அப்பா எதற்காக இப்படி அழுதுகொண்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்களை விட்டுப் பிரிந்தாலும், இங்கே உயிரோடுதானே இருக்கிறேன். அதனால் என்னைப்பற்றி நினைத்து நீங்கள் இனிமேலும் அழ வேண்டாம்' என்று சொன்னாள். உடனே அந்தத் தந்தை தூக்கத்திலிருந்து திடுக்கிட்டு விழித்தெழுந்தார். தன்னுடைய மகள் விண்ணகத்தில் உயிரோடுதான் இருக்கிறாள் என்று ஆறுதலடைந்தார்.

`வாழ்வு மாறுபடுகிறதே அன்றி, அழிந்து போவதில்லை' என்பதற்கு இந்த நிகழ்வு எவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்கிறது. இன்றைய தினம் அன்னையாம் திருச்சபை, இறந்த அனைத்து ஆன்மாக்களின் நினைவுநாளை கல்லறைத் திருவிழாவாகக் கொண்டாடி மகிழ்கிறது. இந்த நல்ல நாளில் நம்முடைய குடும்பங்களில் இறந்த அன்பான உறவுகளுக்காக, இன்னும் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களுக்காகச் சிறப்பாக ஜெபம் செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம்.

இன்று நாம் கொண்டாடும் இறந்த அனைத்து ஆன்மாக்களின் நினைவுநாள் தொடக்கத்தில் `குளூனி’ நகரில் பிறந்த ஓடிலோ என்ற துறவியால் கி.பி.906-ம் ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது. அதன்பின் இந்த விழா படிப்படியாக எல்லாத் துறவுமடங்களுக்கும் பரவி, இறந்த ஆன்மாக்களுக்காக விழா எடுத்துக் கொண்டாடும் நிலை உருவானது. பதினான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்துதான் இந்த விழா நவம்பர் 2-ம் தேதி கொண்டாடும் நிலை உருவானது. விவிலியத்தில்கூட இறந்த ஆன்மாக்களுக்காகப் பலிகொடுக்கும் நிலை இருந்ததை நாம் வாசிக்கலாம் (2 12: 43-45).

கல்லறைத் திருவிழா நமக்கு உணர்த்தும் செய்தி என்னவென்று சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். முதலாவதாக இந்த விழா உணர்த்தும் செய்தி, நாமும் ஒருநாள் உயிர்த்தெழுவோம் என்ற நம்பிக்கையைத் தருவதாக இருக்கிறது. ரோமையருக்கு எழுதப்பட்ட வாசகத்தில், கிறிஸ்துவோடு நாம் இறந்தோமாயின், அவரோடு வாழ்வோம் என்பதே நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையாகக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் பவுலடியார். ஆகவே நம்முடைய மண்ணுலக வாழ்வு சாவுடன் முடிந்துபோகும் ஒன்றல்ல. மாறாக நாம் இறந்தபிறகும் உயிர்வாழ்வோம் என்பதே. அத்தகைய நம்பிக்கை நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாகும்.

அடுத்ததாக இந்த விழாவானது, இறந்த ஆன்மாக்களுக்காக, குறிப்பாக உத்தரிக்க ஸ்தலத்தில் (பரலோகத்துக்கும் நரகத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஓர் நிலை) உள்ள ஆன்மாக்களுக்காக ஜெபிக்க அழைப்பு விடுக்கும் விழா. `புனிதர்களின் சமூக உறவை விசுவாசிக்கிறோம்' என்று சொல்லும் நாம் துன்புறும் திருச்சபையில் உள்ள (உத்தரிக்கத் தலத்தில் உள்ளவர்கள்) ஆன்மாக்களுக்காக ஜெபிக்க அழைக்கப்படுகிறோம். அவர்களுக்கான நம்முடைய ஜெபம், அவர்களுடைய தண்டனையைக் குறைத்து அவர்களை வெற்றிபெற்ற திருச்சபையில் (விண்ணகம்) சேர்த்துக்கொள்ளும். எனவே நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம்.

மூன்றாவதாக இந்த விழா உணர்த்தும் செய்தி என்னவென்றால், நாம் இறைவன் தரும் மகிமையை, விண்ணகத்தைப் பெறவேண்டும் என்றால், நம்மோடு வாழக்கூடிய சின்னஞ்சிறு சகோதரிகளுக்கு நம்மாலான உத்திகளைச் செய்யவேண்டும். இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தில் ஆண்டவர் இயேசு சின்னஞ்சிறு சகோதர சகோதரிகளுக்கு உதவி செய்தவர்களுக்குத்தான் விண்ணகத்தைப் பரிசாகத் தருகிறார்.

எனவே, இந்த நல்ல நாளில் இறந்த ஆன்மாக்களுக்காகச் சிறப்பாக ஜெபிப்போம். அத்துடன் நாமும் இறைவனுக்கு உகந்த நல்ல வழியில் நடப்போம். அதன்வழியாக இறையருள் நிறைவாகப் பெறுவோம்.

“If Job’s sons were purified by their father’s sacrifice, why should we doubt that our offerings for the dead bring them some consolation? Let us not hesitate to help those who have died and to offer our prayers for them” – ஜான் கிரிஸ்சோஸ்டம்