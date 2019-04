நேராக நின்ற அன்னை மீனாட்சி திரிபங்கிக் கோலத்திற்கு மாறியது எப்படித் தெரியுமா?- தக்கார் கருமுத்து தி.கண்ணன்! | Thakkar karumuthu kannan explains about Annai Meenakshi's posture

நேராக நின்ற அன்னை மீனாட்சி திரிபங்கிக் கோலத்திற்கு மாறியது எப்படித் தெரியுமா?- தக்கார் கருமுத்து தி.கண்ணன்!

இ ன்று, மாநகர் மதுரையை அரசாளும் மாபெரும் பொறுப்பை ஏற்கவிருக்கிறாள் அன்னை மீனாட்சி. ஆம், இன்று மாலை அவளுக்குப் பட்டாபிஷேக வைபவம் நடைபெற உள்ளது. புராண காலத்தில் எப்படி அன்னையின் பட்டாபிஷேக வைபவம் நடைபெற்றதோ, அதற்குச் சற்றும் குறைவில்லாமல், இன்றைய வைபவம் நடைபெறவிருக்கிறது. மதுரையில் இருந்தபடி அகிலமனைத்தையும் ஆட்சி செய்யப்போகும் மீனாட்சி அம்மனின் பட்டாபிஷேக வைபவத்தை முன்னிட்டு, மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலின் அறங்காவலர்க்குழுத் தலைவர் கருமுத்து தி.கண்ணன் சித்திரைத் திருவிழா பற்றிய பல தகவல்களைச் சிலிர்ப்புடன் நம்மிடம் பகிர்ந்துகொண்டார்.

``ஒவ்வோர் ஆண்டும் நடைபெறும் சித்திரைத் திருவிழாவே தனிச்சிறப்புதான். மரபுகளும் சம்பிரதாயங்களும் முழுமையாக இந்தக் கோயிலில் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன. பழைய மரபுகள் தொடர்ந்து பின்பற்றப்படுகின்றன. வேறெந்தக் கோயிலிலும் இல்லாத அளவுக்கு மீனாட்சி அம்மன் சித்திரைத் திருவிழாவில் பக்தர்களின் பங்கேற்பு இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பூர்வீகமாக மாசி வீதியில் குடியிருப்பவர்கள், வேலை, தொழில் காரணமாகப் பல்வேறு இடங்களில் வசித்து வந்தாலும், சித்திரைத் திருவிழா நடைபெறும்போது தங்கள் பூர்வீக வீட்டுக்கு வந்து விழாவில் கலந்துகொண்டு மீனாட்சி அம்மனை வழிபடுவார்கள்.

திருவிழாவின் கோலாகலத்தை அனுபவிப்பதில் அவர்களுக்கு அத்தனை ஆனந்தம்! மதுரையைப் பொறுத்தவரை மீனாட்சிக்கு உரித்தான திருவிழா சித்திரைத் திருவிழா! இந்தக் கோயிலில் மட்டும்தான் மீனாட்சி அம்மனுக்கு பட்டாபிஷேகமும், செங்கோல் வழங்கும் வைபவமும் நடைபெறும். சித்திரையிலிருந்து ஆவணி வரை அம்பாளும், ஆவணி முதல் பங்குனி வரை சுவாமியும் ஆட்சி செய்வதாக ஓர் ஐதீகம் உண்டு. இது பெண்ணுரிமைக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம்'' என்றவரிடம், ``மீனாட்சி அம்மனின் மகிமைகள் குறித்த உங்கள் அனுபவத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ளலாமே...'' என்றோம்.

``எத்தனையோ சொல்லலாம். சிலவற்றை மட்டும் பகிர்ந்துகொள்கிறேன். பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு, கோயிலுக்குக் கும்பாபிஷேகம் செய்ய முடிவெடுத்தோம். பாலாலயம் செய்வதற்கான தேதியைக் குறிப்பதில் சர்ச்சை எழுந்தது. குறிப்பிட்ட தேதியில் பாலாலயம் செய்வதா வேண்டாமா என்பது பற்றி, இருவேறு தரப்பினர் தங்கள் கருத்துகளை வலியுறுத்திக்கொண்டிருந்தனர். ஒரே குழப்பமாக இருந்தது. சரி, அம்பிகையின் சந்நிதியில் திருவுளச் சீட்டு போட்டுப் பார்த்துவிடுவோம் என்று முடிவு செய்தோம்.

அதன்படி ஒரு வெள்ளிக்கிழமை, திருவுளச் சீட்டு எழுத உட்கார்ந்தோம். ஒரே பதற்றமாக இருந்தது. எனக்குத் தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் தெரியும் என்றாலும், பதற்றத்தின் காரணமாக ஆங்கிலத்தில், `can do', `cannot do' என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதினேன். நானே சீட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு போய் தட்டில் வைத்தேன். தீபாராதனை முடிந்து, பக்தர்கள் வரிசையாக அம்பாளை தரிசித்துச் சென்றனர். வரிசையில் ஒரு குழந்தை வந்தது. அந்தக் குழந்தையிடம், தட்டிலிருந்த ஒரு சீட்டை எடுக்கச் சொன்னோம். எடுத்துக் கொடுத்தாள். நிர்வாகத் தரப்பினருக்குச் சாதகமாக, `can do' என்ற சீட்டு வந்தது. எதிர்த்தவர்கள் வாயடைத்து நின்றனர்.

ஏனோ எனக்கு அந்தக் குழந்தையின் பெயரைக் கேட்கத் தோன்றியது. கேட்டேன். அந்தக் குழந்தை சொன்னது, `என் பெயர் மீனாட்சி'. அந்தச் சம்பவத்தை நினைக்கும்போதெல்லாம் நான் மெய்சிலிர்த்துப் போகிறேன்'' என்றவர், மீனாட்சி அம்மன் திரிபங்கிக் கோலத்தில் காட்சி தருவதன் பின்னணியில் நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை நம்மிடம் சிலிர்ப்புடன் பகிர்ந்துகொண்டார்.

``நம்புபவர்களுக்கு அம்பாள் பேசும் தெய்வம். குறிப்புகள் மூலம் நம்மிடம் பேசுபவள் அவள். இங்கே மீனாட்சி அம்மன் திரிபங்கிக் கோலத்தில் எழிலுடன் காட்சி தருகிறாள். ஆனால், சிற்பி மீனாட்சி அம்மனின் திருவுருவச் சிலையை வடித்தபோது, அம்பிகை நேராக நின்ற கோலத்தில்தான் இருந்தாள். சிலையில் மீனாட்சி அம்மன் ஆவாஹணமாகி இருக்கிறாளா என்பதில் மன்னருக்குச் சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அதை உறுதிப்படுத்திக் காட்டும்படி சிற்பிக்குக் கட்டளையிடுகிறார் மன்னர். என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் குழம்பிய சிற்பி, அம்பிகையின் திருவடிகளைப் பணிந்து பிரார்த்தனை செய்தார்.

மறுநாள் காலையில் மன்னரும் சிற்பியும் அம்மனின் சந்நிதிக்குச் சென்றனர். நேற்றுவரை நேராகக் காட்சியளித்த அம்பிகை, இன்று இடுப்பையும் இடக் காலையும் லேசாக வளைத்து, பக்தர்களை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பது போன்ற கோலத்தில் காட்சி தந்தாள். மன்னரும் சிற்பியும் அம்பிகையின் பெருங்கருணையை எண்ணி நெகிழ்ச்சியும் சிலிர்ப்புமாக வழிபட்டனர். அம்பிகையின் இந்தக் கோலம் சிற்ப சாஸ்திரத்தில் `திரிபங்கி கோலம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தக் கோலத்தில் அம்பாள் கூப்பிட்டக் குரலுக்கு ஓடி வரத் தயாராக நிற்கிறாள். வழி தெரியாமல் நாம் குழம்பி நிற்கும்போது, நமக்கு வழிகாட்டித் தெளிவு தருபவள் அவள்.

சித்திரைத் திருவிழாவுக்கு அடுத்தபடியாக மிகவும் முக்கியமான திருவிழா ஆவணிமூலத் திருவிழா. அந்தத் திருவிழாவில்தான், எம்பெருமானின் திருவிளையாடல்கள் அதிகம் நிகழ்த்திக் காட்டப்படும். இந்தத் திருவிழாவின்போதுதான், `பிட்டுத் திருவிழா' கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தத் திருவிழாவின்போதுதான் சுவாமிக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து ஆட்சிப் பொறுப்பை ஒப்படைக்கும் வைபவம் நடைபெறும். மேலும் அம்பாளுக்கான நவராத்திரி விழா, மார்கழியில் நடராஜருக்கு நடைபெறும் திருவாதிரை உற்சவம் எல்லாமே என் மனதுக்கு நெருக்கமான விழாக்கள்'' என்று கூறினார்.

மீனாட்சி அம்மன் பட்டாபிஷேக வைபவத்தின்போது செங்கோல் ஏந்தி வரும் பொறுப்பு இவருக்கே உரியது.

``ஒவ்வோர் ஆண்டும் மீனாட்சி அம்மன் பட்டாபிஷேகத்தின்போது செங்கோலை ஏந்தி பிரகார வலம் வரும்போது, அதை எனக்குக் கிடைத்த பெரும்பேறாகவே கருதுகிறேன். அன்றைக்கு எனக்குச் செய்யப்படுகின்ற சிறப்புகள் அனைத்தும் எனக்கானதல்ல. எல்லாம் அம்பாளுக்கு உரியதே. அம்பாளின் பிரதிநிதியாகச் செங்கோல் ஏந்தி வருகின்ற எனக்கு, அந்த மரியாதைகள் வந்து சேருகின்றன. நான் அவற்றைப் பெற்றுக்கொள்கிறேன் அவ்வளவுதான்'' என்கிறார் சிலிர்ப்புடன்!