'ஒரு முறை மும்பை இந்தியன்ஸ் என்றாகிவிட்டால் கடைசிவரை மும்பை இந்தியன்ஸ்தான் (Once an MI always an MI)' -ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பொல்லார்டின் நெகிழ்ச்சிப் பதிவு.

`Once an MI always an MI'; ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பொல்லார்ட்!

'ஒரு முறை மும்பை இந்தியன்ஸ் என்றாகிவிட்டால் கடைசிவரை மும்பை இந்தியன்ஸ்தான் (Once an MI always an MI)' -ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பொல்லார்டின் நெகிழ்ச்சிப் பதிவு.

Published: 15 Nov 2022 4 PM Updated: 15 Nov 2022 4 PM