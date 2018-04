கிளாஸிக் கவர் டிரைவ்... கோலியின் பாராட்டு... அடுத்த ஸ்மித்...? மார்க்ரம் வேற லெவல்! #SAvAUS

பிப்ரவரி 4, 2018. இந்தியாவுடனான 2-வது ஒருநாள் போட்டிக்குத் தயாராகியிருந்தது செஞ்சுரியன் மைதானம். தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரர்கள் வந்த பேருந்து மைதானத்தை அடைந்தது. அந்தப் பேருந்தில் 22 தென்னாப்பிரிக்க வீரர்களின் படம் இருந்தது. ஆனால், அந்தப் போட்டியின் தென்னாப்பிரிக்க கேப்டன் எய்டன் மார்க்ரம் முகம் அதில் இல்லை. காரணம், அவர் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வருடாந்திர ஒப்பந்தத்தில் இல்லை. ஆம், அந்த ஒப்பந்தத்திலேயே இல்லாத ஒருவர்தான் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வழிநடத்தினார்.

அம்லா, டுமினி, டி காக், மில்லர் எனப் பல முன்னணி வீரர்கள் இருந்தபோதிலும், அதுவரை 6 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், 2 ஒருநாள் போட்டிகளிலும் மட்டுமே விளையாடியிருந்த மார்க்ரம் கேப்டனாக்கப்படுகிறார். 23 வயதுதான். `எதன் அடிப்படையில் இவரை கேப்டனாக்குகிறார்கள்?' என்ற கேள்வி பலமாக எழுந்தது. தென்னாப்பிரிக்கா தடுமாறியது. மார்க்ரம் திணறினார். அந்தத் தொடர் முழுதும் அந்த ஒரு கேள்வி துரத்திக்கொண்டே இருந்தது... `மார்க்ரம் ஏன் கேப்டனாக்கப்பட்டார்?' அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றன. முதல் காரணம் - க்ரீம் ஸ்மித். எப்படி...? பின்னர் பார்ப்போம். இரண்டாவது காரணம் - மார்க்ரம் எனும் மாஸ்டர் பேட்ஸ்மேன். இந்தக் கட்டுரைக்கான காரணமும் அந்த மாஸ்டர் பேட்ஸ்மேன்தான்!



விராட் கோலி, மார்க்ரம் பெயரைக் குறிப்பிட்டு ட்விட்டரில் வாழ்த்தியிருக்கிறார். பல முன்னாள் வீரர்களும், கிரிக்கெட் ரசிகர்களும்கூட மார்க்ரம் ஆட்டத்தைப் பாராட்டுகின்றனர். ஆனால், அவையெல்லாம் அவர் அடித்த அந்த 152 என்ற எண்ணுக்கான பாராட்டு அல்ல. வாண்டரர்ஸ் மைதானத்தில் அவர் ஆடிய அழகுக்கான பாராட்டு. 17 பௌண்டரிகள்... ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு திசையில் அடிக்கப்பட்டவை. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக அடிக்கப்பட்டவை. கட்ஷாட், கவர் டிரைவ், ஸ்ட்ரெய்ட் டிரைவ், புல், ஹூக் என அனைத்து விதமான ஷாட்களையும் துல்லியமாக ஆடினார்.

ஸ்கொயர் திசையில் கட் செய்து முதல் பௌண்டரி, கவர் திசையில் டிரைவ் செய்து இரண்டாவது. மிட்விக்கெட் திசையில் ஃப்ளிக் செய்து மூன்றாவது, எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசையில் அடுத்தது. இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையான ஷாட். அந்த ஷாட்களின்போது அவரது 'ஃபூட் மூவ்மென்ட்'டும், டைமிங்கும் பார்ப்பதற்கு ரம்மியமாக இருந்தது. அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ஷன். அந்த முதல் பௌண்டரியும், மூன்றாவது பௌண்டரியும் பேக் ஃபூட் வைத்து அடிக்கப்பட்டவை. பேக்ஃபூட் வைக்கும்போது சிலருக்கு பேல்ன்ஸ் தடுமாறும். ஆனால், மார்க்ரம் திடமாக ஆடினார். பந்தை அடிக்கும்போதிருந்த placement... சிறப்பு!

இரண்டாவது மற்றும் 4-வது பௌண்டரிகள் 'ஃப்ரன்ட் ஃபூட்' எடுத்துவைத்து அடிக்கப்பட்டவை. தன் இடது காலை மிக இலகுவாக எடுத்துவைத்து, மணிக்கட்டைச் சுழற்றி, மார்க்ரம் கவர் திசையில் அடித்ததெல்லாம், உச்சகட்ட பெர்ஃபெக்ஷன். லயான் பந்தில் அடித்தாரே ஒரு சிக்ஸர்..! ஃபுல் லெந்த்தில் ஆஃப் ஸ்டம்புக்கு வெளியே வந்த பந்து... சடசடவென க்ரீஸிலிருந்து கிளம்பினார். முதலில் இடது காலில் ஒரு ஸ்டெப், பிறகு வலது கால்... மீண்டும் இடது காலை ஒரு அடி எடுத்து வைத்து, வலது காலை மடக்கி, லாங் ஆன் திசையில் அவர் விளாசியதெல்லாம் வேற லெவல். வர்ணனையாளர்கள் வழக்கமாகச் சொல்வது, காதுகளில் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது - "மார்க்ரம்... யூ பியூட்டி".

பொதுவாக ஆஃப் ஸ்டம்ப் லைன் அல்லது அதற்கு வெளியே வரும் பந்துகளைத்தான் கவர் டிரைவ் செய்வார்கள். ஆனால், லயான் வீசிய ஒரு பந்தை மார்க்ரம் அடித்த விதம் மிரட்டியது. குட் லெந்த்தில் மிடில் ஸ்டம்ப் லைனில் வீசப்பட்ட பந்து. இன்சைட் அவுட் வந்து கவர் டிரைவ் செய்தார். அந்த ஷாட்டைப் பார்க்கவேண்டுமே..! "Good cover drivers in the history of the game will be proud of that" என்றார் வர்ணனையாளர். நிச்சயமாக. இதனாலேகூட, கவர் டிரைவ் அடிப்பதில் வல்லவரான விராட் இவரைப் பாராட்டியிருக்கக்கூடும்.

ஃபூட்வொர்க், டைமிங், பிளேஸ்மென்ட் எல்லாமே பக்கா. டெக்னிக்கலாக ஒரு பேட்ஸ்மேனை அணுகும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் ஆராயவேண்டும்...Speed of the bat. அதில் மார்க்ரம் ஆசம். ஒவ்வொரு ஷாட்டும், அடித்த வேகத்தில் விர்ரென பௌண்டரியை அடைந்துகொண்டிருந்தன. 41-வது ஓவரில் ஹேசில்வுட் அவருக்கு ஒரு ஷார்ட் பால் வீசினார். கொஞ்சமும் தடுமாற்றமில்லாமல், இடுப்பை லேசாக வளைத்து 'புல் ஷாட்' ஆடினார். பந்து போன தடமும் தெரியவில்லை, விழுந்த இடமும் தெரியவில்லை. "Fine leg hasn't seen that" என்று சொல்லி சிரித்துக்கொண்டிருந்தார்கள் வர்ணனையாளர்கள். அவ்வளவு வேகம். முதலில் சொன்ன, அந்த லயான் பந்தில் சிக்ஸர்கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு ஷாட்தான்.

"Watching AB batting is a treat. He is a delight to watch" என்று கோலி முதல் டுப்ளெஸி வரை பலர் சொல்லக் கேட்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட டி வில்லியர்ஸ் நேற்று நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்டில் நின்று மார்க்ரம் ஆடுவதை ரசித்துக்கொண்டிருந்தார். ஒவ்வொரு ஷாட்டும் அவ்வளவு பிரமாதமாக இருந்தால், அந்தக் கலைஞனும் ரசிக்கத்தானே செய்வான். கால்பந்து புகைப்படக்காரர்களுக்கு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஒரு வரம். அவரது ஒவ்வொரு அசைவும் ஃபொட்டோ மெட்டீரியல். எடுத்துக் குவிக்கலாம். அப்படித்தான் மார்க்ரமும். அவரது ஒவ்வொரு ஷாட்டும் அந்த அளவுக்கு நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் இருந்தது. ஏ.பி அவரை ரசிக்கக் காரணமும் அதுவே.

இந்த 216 பால் இன்னிங்ஸில், மார்க்ரம் தடுமாறியது இரண்டே முறைதான். அந்த அளவுக்கு அவரது பேட்டிங்கில் கன்ட்ரோல் இழக்காமல் ஆடினார். ஆஸியின் அனைத்து பௌலர்களையும் அசால்டாக எதிர்கொண்டார். எல்லா திசைகளிலும் ரன் சேர்த்தார். அனைத்து விதமான ஷாட்களையும் அடித்து ரசிகர்களை பிரமிக்கவைத்தார். அவருக்கு ஒரே ஒரு மைனஸ்... கட் ஷாட் ஆடும்போது, கொஞ்சம் கன்ட்ரோல் இழந்து, பந்து 'air'ல் சென்றுவிடுகிறது. அதுதான் அவரது அற்புதமான ஆட்டம் இரட்டைச் சதம் தொடுவதற்கு முன்பே முடியக் காரணமாகவும் இருந்தது. கம்மின்ஸ் பந்துவீச்சில் கல்லியில் கேட்சாக வெளியேறினார்.

10 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மார்க்ரம் எடுத்த ஸ்கோர்

இந்தத் தொடரில் இதே மாதிரி இரண்டாவது முறையாக வெளியேறுகிறார் மார்க்ரம். அந்த ஒரு தவறை மட்டும் சரிசெய்துகொண்டால், கோலி, ஸ்மித், வில்லியம்ஸன், ரூட் வரிசையில், இவரும் 'கம்ப்ளீட் பேட்ஸ்மேனா'க விரைவில் இடம்பிடிப்பார். மார்க்ரம் பற்றிப் பெருமை பேச இந்த ஒரு இன்னிங்ஸ் மட்டுமே காரணம் அல்ல. இந்தத் தொடரில் மட்டும் இதுவரை இரண்டு சதங்கள் அடித்துள்ளார். அதுவும் முதல் டெஸ்டில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 417 என்ற இமாலய டார்கெட்டைத் துரத்தியபோது, அற்புதமாக விளையாடி 143 ரன்கள் எடுத்தார். அதைவிட, கடந்த போட்டியின் 2-வது இன்னிங்ஸில் அவர் அடித்த அந்த 84 ரன்கள்... வேற லெவல்! அதைப் பார்த்துவிட்டு அப்போதே இவரைப் பாராட்டியிருந்தார் கோலி. அந்த அளவுக்கு இவரது ஆட்டம் அனைவரையும் கட்டிப்போட்டது.

டி வில்லியர்ஸ் தவிர்த்து, மற்ற தென்னாப்பிரிக்க பேட்ஸ்மேன்கள் சீராக விளையாட முடியாமல் தடுமாறுகின்றனர். மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய வீரரான அம்லா, தொடர்ந்து சொதப்புகிறார். கேப்டன் டுப்ளெஸி, அபத்தமாக ஆடுகிறார். இந்தத் தொடரில், 7 இன்னிங்ஸ்களில் அவர் அடித்துள்ளது வெறும் 55 ரன்கள். அதுவும் இந்தப் போட்டியில் அவர் அவுட்டான விதம் படுமோசம். பவுமா, டி காக் இன்னும் நம்பத்தகுந்த டெஸ்ட் பிளேயர்கள் இல்லை. மற்றபடி எல்கர் மட்டும் ஓரளவு பரவாயில்லை. இப்படிப்பட்ட நிலையில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் மிகமுக்கிய துருப்புச்சீட்டு இவர்தான். சொல்லப்போனால் அந்த அணியின் எதிர்காலமே இவர்தான்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி இவரைக் கேப்டனாக்க நினைத்ததன் காரணம் அதுதான். அதுவரை 6 டெஸ்ட் போட்டிகளில்தான் விளையாடியிருந்தார். ஆனால், 10 இன்னிங்ஸ்களில் 520 ரன்கள் குவித்திருந்தார். டி வில்லியர்ஸ், அம்லா போன்ற சீனியர்கள் ஓய்வுபெற்றபின், இவரைச் சுற்றித்தான் தென்னாப்பிரிக்க அணி சுழலும் என்பது, அணி நிர்வாகத்துக்குத் தெரியும். அவர்மீது அவ்வளவு நம்பிக்கையும் வைத்திருந்தார்கள். இவர்தான் அடுத்த க்ரீம் ஸ்மித் என்று முடிவு செய்தார்கள்.

அட க்ரீம் ஸ்மித்துக்கும் இதுக்கும் என்னப்பா சம்பந்தம்? 2003 உலகக்கோப்பையில் லீக் சுற்றோடு வெளியேறியது தென்னாப்பிரிக்கா. கேப்டன் பதவியிலிருந்து ஷான் பொல்லாக் விலகினார். கிறிஸ்டன், குளூஸ்னர், டொனால்ட், ரோட்ஸ் என நிறையப் பேர் தங்களின் அந்திமக் காலத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது 8 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் 22 ஒருநாள் போட்டிகளிலுமே ஆடியிருந்த ஸ்மித் அணியின் கேப்டனாக்கப்பட்டார். அதன்பின் தென்னாப்பிரிக்கா பலம் வாய்ந்த அணியாக உருவெடுத்தது, ஆஸ்திரேலியாவையே கதறவிட்டது அனைத்தும் நாம் அறிந்ததே.

அப்படி ஸ்மித்போல் மார்க்ரமை உருவாக்க நினைத்ததுத்தான் இந்த முடிவை எடுத்தது தென்னாப்பிரிக்கா. அதற்கு மார்க்ரம் சரியான ஆள்தான். இத்தனைக்கும் அன்று ஸ்மித்துக்கு கேப்டன் பதவியில் அனுபவமும் இல்லை. ஆனால், மார்க்ரம் அந்த வகையிலும் பாஸ். 2014 அண்டர்-19 உலகக்கோப்பையில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வழிநடத்தியவர். கேப்டன்சி அனுபவமும் இருக்கிறது. ஏதோ, இந்திய அணியுடனான ஒருநாள் தொடர் அவருக்குச் சரியாக அமையவில்லை. அணியின் காயங்கள் அவரது முதல் தலைமையை பாதித்துவிட்டது. ஆனால், அதுவொன்றும் பிரச்னையில்லை. ஏனெனில், மார்க்ரம் வேறு எந்த தென்னாப்பிரிக்க வீரரும் செய்யாத சாதனையைச் செய்தவர்... தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக உலகக்கோப்பை (2014 அண்டர்-19) வென்றுதந்த முதல் கேப்டன்.. ஒரே கேப்டன்..!