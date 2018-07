``ஓம் ஃபினிஷாய நமஹா!” - கேப்டன் கூல் தோனிக்கு குவியும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்

தல, மிஸ்டர் கூல் என்று தன் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனியின் 37-வது பிறந்த நாளான இன்று, அவருக்கு அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்களின் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

ஜார்க்கண்ட மாநிலம், ராஞ்சி நகரில் பிறந்த மகேந்திர சிங் தோனி 2004-ம் ஆண்டு இந்திய அணியில் இடம்பிடித்து தன் சர்வதேச கிரிக்கெட் பயணத்தைத் தொடங்கினார். அணியில் சேர்ந்த சிறிது காலத்திலேயே தன் தனிப்பட்ட ஆட்டத்தினால் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார். இந்திய அணி சரிவை நோக்கிச் செல்லும்போது இறுதியில் களமிறங்கி தன் அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு கொண்டு சென்றதில் தோனிக்கு பெரும் பங்கு உண்டு. இதனால் இவர் சிறந்த ஃபினிஷர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். தோனி இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருக்கும்போது பல கோப்பைகளை தன்வசமாக்கிய பெருமை பெற்றவர். மிஸ்டர் கூல் என ரசிகர்களால் அன்புடன் அழைக்கப்படும் தோனியின் 37-வது பிறந்த நாள் இன்று.

இந்திய அணி தற்போது இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடிவருகிறது. இதில் முதல் டி20 போட்டியில் இந்தியா அபார வெற்றிபெற்றது. இரண்டாவது போட்டி நேற்றிரவு நடைபெற்றது. இது தோனிக்கு 500-வது சர்வதேசப் போட்டியாகும். இந்நிலையில், நேற்றிரவு இந்திய அணி வீரர்களுடன் இணைந்து தன் பிறந்த நாளை இங்கிலாந்தில் சிறப்பாக கொண்டாடியுள்ளார் தோனி. ஹாப்பி பர்த்டே எம்.எஸ் தோனி என்ற ஹாஸ்டாக்தான் தற்போது ட்விட்டரில் டாப் ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

தோனியின் பிறந்தநாளில் பல கிரிக்கெட் வீரர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் பிரபலங்களும் அவருக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒரு சிறந்த நாளில் 500-வது சர்வதேசப் போட்டியில் களமிறங்க உள்ளீர்கள். இது இந்தியாவுக்கு அருமையான நாள். பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் சகோதரா. நீங்கள்தான் என்றுமே என் உத்வேகம்” என இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தோனிக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துகளை பதிவிட்டுள்ளார்.

Walking out of your 500th international match & gracefully walking into the blessed day of India, when a legend like you was born! Wish you a very Happy Birthday brother @msdhoni You have been my inspiration & will always be! I cherish all our good times! #HappyBirthdayMSDhoni pic.twitter.com/YinwMNSAgz — Suresh Raina (@ImRaina) July 6, 2018

முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் விரேந்திர சேவாக் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தோனியின் ஒரு புகைப்படம் ஒன்றைப் பதிவிட்டு அதைச் சுட்டிக்காட்டி, ``பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் தோனி. இந்த ஸ்ட்ரெச்சைவிட உங்கள் ஆயுள் மிக நீளமானதாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் ஸ்டம்பிங்கைவிட வேகமாக மகிழ்ச்சியை அனைத்திலும் பெற வேண்டும். ஓம் ஃபினிஷாய நமஹா!” என தனது ஸ்டைலில் பதிவிட்டுள்ளார்.

#HappyBirthdayMSDhoni . May your life be longer than this stretch and may you find happiness in everything, faster than your stumpings. Om Finishaya Namaha ! pic.twitter.com/zAHCX33n1y — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 6, 2018

``இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் தோனி. இந்தியாவுக்காகத் தொடர்ந்து நல்லது செய்ய வேண்டும்'' என மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி பதிவிட்டுள்ளார். சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்து மழையில் நனைந்து வருகிறார் தோனி .