நீண்ட போராட்டத்துக்குப் பின் கிடைத்த வெற்றி - கண்ணீர்விட்டு அழுத ஆண்டி முர்ரே!

நீண்ட போராட்டத்துக்குப் பின் வாஷிங்டன் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் காலிறுதிக்குள் நுழைந்திருக்கிறார் இங்கிலாந்து வீரர் ஆண்டி முர்ரே. வெற்றி பெற்றதையடுத்து, ஆண்டி முர்ரே அழுத வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

அமெரிக்காவின், வாஷிங்கடன் நகரில் சர்வதேச ஓப்பன் டென்னிஸ் தொடர் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் போட்டிகள் அந்நாட்டில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் இன்று ரோமானிய வீரர் மாரியஸ் கோபில் மற்றும் இங்கிலாந்து வீரர் ஆண்டி முர்ரேவை எதிர்கொண்டார். இதில் 6-7, 6-3, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் ரோமானிய வீரர் மரியஸ் கோயிலை, வீழ்த்தி ஆண்டி முர்ரே வெற்றி பெற்றார். ஏறக்குறைய 3 மணி நேர போராட்டத்துக்குப் பின் கிடைத்த வெற்றி என்பதால், நெகிழ்ந்துபோனார் முர்ரே. இதையடுத்து ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த அவர், மைதானத்தைவிட்டு வெளியே செல்லாமல், அங்கே அமர்ந்து அழத்தொடங்கினார். இந்தக் காட்சியைக் கண்ட ரசிகர்கள், ஆரவாரத்துடன் கைதட்டி கோஷங்கள் எழுப்பி அவரை உற்சாகப்படுத்தினர். சுமார் 1 நிமிடத்துக்கும் மேலாக ஆண்டி முர்ரே அழுதுகொண்டிருந்தார். இந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. அவரின் ரசிகர்கள் ஆண்டி முர்ரேவுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்த வண்ணம் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

