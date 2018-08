சென்னையில் தொடங்குகிறது 6 வது சீஸன் புரோ கபடி லீக்! #VivoProKabaddi

புரோ கபடி லீகின் ஆறாவது சீஸன் அக்டோபர் 5 முதல் சென்னையில் தொடங்குகிறது. ஐ.பி.எல் தொடருக்குப் பிறகு இந்தியாவின் பிரபலமான விளையாட்டுத் தொடராக உருவெடுத்திருக்கும் புரோ கபடி லீக், இந்த முறை 3 மாதங்களுக்கு நடக்கவிருக்கிறது. அக்டோபர் 5-ம் தேதி சென்னையில் தொடங்கும் இந்தத் தொடர், ஜனவரி 5-ம் தேதி மும்பையில் நிறைவு பெறுகிறது.

இப்போது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடந்துகொண்டிருப்பதாலும், அதில் கபடி வீரர்கள் பங்கேற்றிருப்பதாலும் இந்த முறை இத்தொடர் ரொம்பவே தாமதமாக நடத்தப்படுகிறது. 13 நகரங்களில் நடத்தப்படும் இந்தத் தொடரில், 12 அணிகளும் 2 ஜோன்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ் தலைவாஸ், தெலுங்கு டைட்டன்ஸ், பாட்னா பைரேட்ஸ், யு.பி.யோதாஸ், பெங்களூரு புல்ஸ், பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் ஒரு பிரிவிலும், புனேரி பால்டன்ஸ், குஜராத் ஃபார்ட்யூன்ஜெயின்ட்ஸ், ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ், யு-மும்பா, தபாங் டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பேந்தர்ஸ் அணிகள் மற்றொரு பிரிவிலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.



ஒவ்வோர் அணியும் தங்கள் பிரிவில் இருக்கும் மற்றோர் அணியுடன் 3 முறை மோத வேண்டும். அதாவது ஓர் அணிக்கு 15 'இன்ட்ரா ஜோன்' போட்டிகள். இன்னொரு பிரிவில் இருக்கும் 6 அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். அந்த 6 அணிகளில் ஏதேனும் ஓர் அணியுடன் மட்டும் இன்னொரு போட்டியில் (வைல்ட் கார்ட் போட்டி) மோத வேண்டும். ஆக, 7 'இன்டர் ஜோன்' போட்டிகள். ஓர் அணி மொத்தம் 22 போட்டிகளில் விளையாடும். ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் 3 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும். 3 எலிமினேட்டர்கள், 2 குவாலிஃபையர் போட்டிகளைத் தொடர்ந்து இறுதிப் போட்டி நடைபெறும்.



5-ம் தேதி தொடங்கும் முதல் சுற்றுப் போட்டிகள் 11-ம் தேதி வரை நடைபெறுகின்றன. ஓய்வு நாளான 8-ம் தேதி தவிர்த்து, மற்ற ஆறு நாள்களில் மொத்தம் 11 போட்டிகள் சென்னையில் நடைபெறுகின்றன. முதல் போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. அதே நாள் இரண்டாவது போட்டியில் யு-மும்பா அணி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பேந்தர்ஸ் அணியுடன் மோதுகிறது. 5 ஆண்டுகள் யு-மும்பா அணியின் கேப்டனாக இருந்த அனுப் குமார், இப்போது ஜெய்ப்பூர் அணிக்காக ஆடும் முதல் போட்டியிலேயே, தன் பழைய அணியைச் சந்திக்கிறார்.

சென்னையில் போட்டி நடைபெறும் 6 நாள்களும் தமிழ் தலைவாஸ் அணி விளையாடவுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக புரோ கபடி லீகின் நாயகன் பர்தீப் நார்வாலின் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியுடனும் சென்னையில் மோதவுள்ளது. தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியுடன் முதல் சுற்றிலேயே 2 போட்டிகளில் மோதுகிறது. இரண்டாவது சுற்று சோனிபட் நகரில் நடைபெறுகிறது.

