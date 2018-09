நடால் 32 vs நடால் 25... டொமினிக் தீமின் மாபெரும் சவால்! #USOpen

நடால் இதுவரை ஃபெடரர், ஜோகோவிச், முர்ரே என எத்தனையோ முன்னணி வீரர்களை எதிர்கொண்டுள்ளார். வித்தியாசமான, தனித்துவமான அணுகுமுறை கொண்ட பல வீரர்களை எதிர்கொண்டுள்ளார். ஆனால், அவர் ரஃபேல் நடாலை எதிர்கொண்டதில்லை!

போட்டி முடிந்ததும், நெட்டுக்கு அருகே சென்று தன்னை எதிர்த்து ஆடியவரோடு கைகுலுக்குவது டென்னிஸின் முக்கியப் பழக்கம். போட்டியில் வென்றதும்... அதுவும் மிகமுக்கியப் போட்டியில், மிகப்பெரிய வீரருக்கு எதிராக போராடி வென்றதும் தரையில் விழுந்து கண்ணீரும் கதறலுமாகக் கொண்டாடுவது ரஃபேல் நடால் வழக்கம். ஆனால், இன்று அவர் அப்படிக் கொண்டாடவில்லை. அமெரிக்க ஓப்பன் காலிறுதியை வென்றதும் நெட்டைத் தாண்டிச் சென்று, டொமினிக் தீம் தோள்களைத் தட்டிக் கொடுத்துக் கட்டிப் பிடிக்கிறார். தொடர்ந்து பாராட்டுகிறார்... தோள்களில், தலையில் தொடர்ந்து தட்டிக்கொடுக்கிறார். அந்த இளம் ஆஸ்திரிய வீரரிடம் நடால் எதிர்கொண்டது இதுவரை கண்டிராத புதிய சவால்!

நடால் இதுவரை ஃபெடரர், ஜோகோவிச், முர்ரே என எத்தனையோ முன்னணி வீரர்களை எதிர்கொண்டுள்ளார். வித்தியாசமான, தனித்துவமான அணுகுமுறை கொண்ட பல வீரர்களை எதிர்கொண்டுள்ளார். ஆனால், அவர் ரஃபேல் நடாலை எதிர்கொண்டதில்லை. என்ன. ஆம், உலகின் முன்னணி வீரர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் நடால் சவாலளித்தாரோ, அப்படியான சவாலை இன்று எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது. டொமினிக் தீம், நடாலுக்கு எதிராக நடாலைப் போலவே விளையாடினார். நடாலை திணறவும் வைத்தார்.

எத்தனை எதிரிகள் இருந்தாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக வியூகம் அமைத்துவிடலாம். தன்னைவிட பல மடங்கு பலம் வாய்ந்த எதிரிக்குக்கூட வியூகம் அமைத்துவிடலாம். ஆனால், தன் வியூகத்தை உடைக்கவே எப்படிப் புது வியூகம் அமைப்பது. தன்னை எதிர்த்து விளையாடும் வீரர்களின் மூவ்மென்ட்களை `டிக்டேட்' செய்வதுதான் நடாலின் பலம். தொடர்ந்து கேமின் திசையைத் தீர்மானித்துக்கொண்டே இருப்பார். அப்படிச் செய்யும்போது, எதிர்த்து விளையாடுபவரால், பந்தின் திசையைச் சரியாகக் கணிக்க முடியாது. பொதுவாக மற்ற வீரர்கள் கிராஸ் கோர்ட்டில் அடிக்கும் ஷாட்டை, கோர்ட்டின் அதே திசையில் அடித்துவிடுவார். இதுதான் நடாலின் மிகப்பெரிய பலம்.

அதேபோல், ஆட்டம் ஐந்தாவது செட்டில் இருந்தாலும், அவரது ரேலிகளின் வேகம் பிரமிப்பாக இருக்கும். பந்து சென்ற திசையை அந்த வீரர் சுதாரிப்பதற்குள், அது திரும்பி வந்துகொண்டிருக்கும். நடாலின் சர்வீஸ்கள், ஃபெடரர், ஜான் இஸ்னர் போன்றவர்களின் சர்வீஸ் போல் ஆபத்தானவை இல்லை. ஆனால், அவரது `ஃபோர்ஹேண்ட்' ஷாட்கள் டென்னிஸின் ஆபத்தான ஆயுதம்.

இன்று நடால், இதையெல்லாம் எதிர்கொள்ளவேண்டியிருந்தது. முதல் செட்டில் இருந்தே ஆட்டத்தை, அதன் போக்கை, நடாலின் நகர்வுகளைத் தீர்மானிக்கத் தொடங்கினார் தீம். அதேபோல் அவரது 'ஃபோர்ஹேண்ட்' ஷாட்கள் அப்படியே நடாலைப் பிரதிபலித்தது. இதில் இன்னொரு விஷயம் - தீம் சர்வீஸ்களிலும் பட்டையைக் கிளப்பினார். சர்வ்களின் வேகம், நடாலைத் திக்குமுக்காடவைத்தது. சுமார் 200 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒவ்வொரு சர்வும் மிரட்டலாக இருந்தது. நடால் 3 ஏஸ்கள் மட்டுமே போட, 18 ஏஸ்கள் போட்டிருந்தார் தீம்! இப்படி மொத்த பேக்காஜாக நடாலைவிட ஒரு படி மேலே இருந்தார். முதல் செட் ஸ்கோர் 6-0! அப்போதே 'நடால் அவுட்' என தலைப்புகள் தயாராகியிருக்கும். அந்த ஆட்டம் அப்படித்தான் இருந்தது.

ஆனால், ரஃபேல் நடால் பின்வாங்கவில்லை. டென்னிஸ் உலகின் கம்பேக் நாயகனை ஒரு செட் வீழ்த்திவிடுமா என்ன. சுதாரித்து, தீமின் தவறுகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினார். தீமின் வேகத்தைத் தனக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்தினார். பெரும்பாலான ஷாட்களை பேஸ்லைனுக்கு அருகில் அடித்தார். தீமின் வேகம் அதை கோர்டுக்கு வெளியே சென்றது. அதுமட்டுமல்லாமல், அதிகமாக டிராப் செய்யத் தொடங்கினார் நடால். நெட்டுக்கு அருகில் அடிக்கடி சென்று தீமுக்கு பிரஷர் கொடுத்தார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட்டத்தில் தீமின் ஆதிக்கத்தைக் குறைத்தார். இரண்டாவது செட்டிலிருந்து ஆட்டம் சமநிலையில் பயணித்தது. நடால் மீண்டு வந்திருந்தாலும், தீம் தன் ஆட்டத்தை அப்படியே தொடர்ந்தார்.

பெரும்பாலான நடால் ரசிகர்களுக்கு இது `நடால் vs நடால்' ஆட்டமாகவே தெரிந்திருக்கும். ``Thiem is making Nadal taste his own medicine" என்றார்கள் வர்ணனையாளர்கள். ஆம், ஐந்து செட்களும் அதேதான் தொடர்ந்தது. தீம் நடாலின் மூவ்மென்ட்களில் பெரும் ஆதிக்கம் செலுத்தினார். 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 என நான்கு செட்கள் முடிந்திருந்தன. முதல் செட்டைத் தவிர்த்து மற்ற மூன்று செட்களும் 50-50 ஆட்டமாகவே இருந்தது. இருவரும் சளைக்காமல் ஆடினர். ஆனால், அனைவரையும் வியக்கவைத்தது என்னவோ அந்த 25 வயது ஆஸ்திரிய வீரர்தான்!

உலகின் நம்பர் 1 வீரருக்கு எதிராக ஆடுகிறார். அவரை விட ஆட்டத்தில் அதிகம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார். எந்த இடத்திலும் சோர்ந்துவிடவில்லை. எங்கேயும் பின்தங்கவுமில்லை. டொமினிக் தீம், இந்த ஒரு போட்டியில் நிச்சயம் பல ஆயிரம் ரசிகர்களைச் சம்பாதித்திருப்பார். ஆட்டத்தின் ஐந்தாவது செட்டிலும் மணிக்கு 120 மைல் வேகத்தில் சர்வீஸ்கள் பறந்தன. அந்த வேகத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்த துல்லியம் நடாலுக்குப் பெரும் சவாலாக அமைந்தது.

பொதுவாக சர்வீஸ் `ரிசீவ்' செய்யும்போது வீரர்கள் பேஸ்லைனுக்குக் கொஞ்சம் பின்னால் தள்ளியே நிற்பார்கள். மற்ற வீரர்களைவிட நடால் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால் தள்ளி நிற்பார். ஆட்டம் போகப்போக, ஸ்டாமினா குறையக் குறைய சர்வீஸ்களின் வேகம் குறையும். அதனால் மூன்றாவது, நான்காவது செட்களின்போது வீரர்கள் பேஸ்லைனுக்குக் கொஞ்சம் அருகிலேயே நின்று சர்வீஸ் ரிசீவ் செய்வார்கள். ஆனால், இன்று கடைசி செட்டின் கடைசி கேமிலும்கூட நடாலுக்கும் பேஸ்லைனுக்கும் இடையே கிட்டத்தட்ட 10 அடி இடைவெளி இருந்தது. அவ்வளவு வேகம்!

கடைசி செட்டில் இரண்டு முறை நடாலுக்கு சர்வீஸை பிரேக் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. முதல் வாய்ப்பில் இரண்டு பிரேக் பாயின்ட்களையும் உடைத்து, அந்த கேமையும் வென்று அசத்தினார் தீம். அடுத்த முறை 3 பிரேக் பாயின்ட்கள். நடால் எப்படியும் இந்த முறை சர்வீஸை உடைத்துவிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தீம் விடவில்லை. தொடர்ந்து 5 பாயின்ட்கள் வென்று, அந்த கேமையும் வென்றார். அதிலும் ஒருமுறை `பேக்ஹேண்ட்' சாட் மூலம் அவர் அடித்த கிராஸ் கோர்ட் ஷாட் பார்த்து அரங்கமே அதிர்ந்துபோனது. நடாலின் ஃபோர்ஹேண்ட் ஷாட்டில் என்ன வேகம் இருக்குமோ அதே வேகம். அப்படி மிரட்டினார் தீம்.

கடைசி செட்டில் வழக்கத்துக்கு மாறாக, அடிக்கடி நெட்டுக்கு அருகில் சென்று விளையாடினார் நடால். பேஸ்லைனுக்கு அருகில் இருக்கும்போதுகூட டிராப்கள் முயற்சி செய்தார். ஆனால், தீமின் வேகம், நடாலின் அந்த முயற்சிகளை வீணாக்கியது. ஒருசில டிராப்கள் தவிர, மற்றவை நடாலுக்குப் பாதகமாகவே முடிந்தன. களத்தின் இடது மூளையிலிருந்தாலும், வலதுபக்கம், நெட்டுக்கு அருகே போடப்பட்ட டிராப்பை, அற்புதமாக ஹேண்டில் செய்து திருப்பி அனுப்பினார் தீம். நடால் பாயின்ட் எடுத்தபோதெல்லாம் அரங்கம் சந்தோஷப்பட்டது. ஆனால், தீம் பாயின்ட் எடுத்தபோதோ ஆர்தர் ஆஷ் அரங்கம் முழுதும் மட்டுமல்லாமல் அனைவரையும் ஆச்சர்யத்துக்குள் மூழ்கடித்திருந்தார் டொமனிக் தீம். நடால் உட்பட!

அதுதான் நடால் போட்டி முடிந்ததும் நெட்டைத் தாண்டி ஓடக் காரணம். அந்த 4 மணி நேரம் 49 நிமிடம் முழுக்க 32 வயது ரஃபேல் நடால், 25 வயது நடாலை எதிர்த்து விளையாடியது போலத்தான் இருந்திருக்கும். அவர் 25 வயதில் எப்படி ஆடினாரோ, அதை நினைவுகூர்ந்திருப்பார். தனக்கு இப்படியான சவாலைக் கொடுத்ததற்கு, அதைத் தான் வெற்றிகரமாக கடந்து வந்ததற்கும் நெகிழ்ந்திருப்பார். அந்த நெகிழ்ச்சி அந்த அரங்கம் முழுவதுமே இருந்தது. நடால் தன்னை எதிர்த்து வென்றுவிட்டார். 32 வயது நடால் வென்றுவிட்டார்!