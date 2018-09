மெஸ்ஸியின் ஹாட்ரிக்...இன்டர் மிலானின் கம்பேக்!

சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டத்தில் பார்சிலோனா மற்றும் இன்டர் அணிகள் வெற்றி...

ஐரோப்பாவின் சிறந்த லீக் அணிகள் மோதும் சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பையின் முதல் நாள் ஆட்டங்கள் முடிவடைந்தன. ஸ்பெயினின் பார்சிலோனா மற்றும் நெதர்லாந்தின் பிஎஸ்வி அணிகள் மோதிய ஆட்டத்தில் பார்சிலோனா 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் பிஎஸ்வி அணியை வென்றது. இந்த ஆட்டத்தில் மெஸ்ஸியின் மூன்று கோல்களும், ஓஸுமா டெம்பெளி ஒரு கோலும் அடித்து பார்சிலோனாவை வெற்றியடையச் செய்தனர். எதிரணியின் ஹெர்வின் லோசானோ பல முறை முயன்றும் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை.

ஆட்டத்தில் சாமுவெல் உம்டிட்டி இரண்டு யெல்லோ கார்டுகளை வாங்கி வெளியேறினார். மெஸ்ஸியின் அட்டகாசமான ஃப்ரீகிக்கும், ஒஸுமா டெம்பிளியின் கோலும் ரசிகர்களை துள்ளிக்குதிக்க வைத்துவிட்டன. இதே நேரத்தில் இத்தாலியின் இன்டர் மிலான் மற்றும் இங்கிலாந்தின் டோட்டன்ஹெம் ஹாட்ஸ்பர் இடையே நடைபெற்ற இன்னொரு ஆட்டத்தில் இன்டர் மிலான் அணி இரண்டு கோல்களை அடித்து வெற்றிபெற்றது. டோட்டன்ஹேம் அணியில் க்ரிஸ்டின் எரிக்ஸன் அடித்த ஒரு கோல், கோல்கீப்பரின் தவறா இல்லை எரிக்ஸனின் அதிர்ஷ்டமா என்று தெரியவில்லை. ஆனால், அந்தக் கோல் பலன்தரவில்லை. ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாம்பியன்ஸ் லீகுக்கு வந்திருக்கும் இன்டர் அணியின் கம்பேக்கை பார்த்து ஸ்பர்ஸ் அணி அதிர்ந்துபோய் இருக்கிறது.

Messi at it again pic.twitter.com/pisP0DgMiX

Holy cow, etc and so on pic.twitter.com/95oFuMKvT1