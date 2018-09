மைதானத்தில் கதறி அழுத ஆப்கன் வீரர்! - தட்டிக் கொடுத்து ஆறுதல் கூறிய சோயப் மாலிக் #PAKvAFG

ஆசியக் கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றுப் போட்டியில் சோயப் மாலிக் அதிரடியால் ஆப்கானிஸ்தான் அணியை, பாகிஸ்தான் அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.

அபுதாபியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட் செய்த ஆப்கானிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 257 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியின் ஹஷ்மத்துலா ஷாகிதி ஆட்டமிழக்காமல் 97 ரன்கள் சேர்த்தார். பாகிஸ்தான் தரப்பில் முகமது நவாஸ் 3 விக்கெட்டுகளும், இளம் வீரர் ஷாகின்ஷா அப்ரிடி 2 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தினர். இதையடுத்து 257 ரன்கள் இலக்குடன் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி, முதல் ஓவரிலேயே பகர் ஜமன் விக்கெட்டை இழந்தது. இதையடுத்து, தொடக்க வீரர் இமாம் உல்ஹக்குடன் இணைந்து பாபர் ஆஸம் சிறப்பான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தார். இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு இந்த ஜோடி 154 ரன்கள் சேர்த்தது. இமாம் உல்ஹக் 80 ரன்களும், பாபர் ஆஸம் 66 ரன்களும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். 36வது ஓவரில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 158 ரன்களை பாகிஸ்தான் அணி எடுத்திருந்தது.

அடுத்துவந்த ஹரீஸ் சோஹைல் சிறிதுநேரம் நிலைத்து ஆடினார். இதையடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் சர்ஃப்ராஸ் அகமது, ஆசிப் அலி மற்றும் முகமது நவாஸ் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழக்க இறுதி ஓவர்களில் பரபரப்பு கூடியது. விக்கெட்டுகள் ஒருமுனையில் வீழ்ந்தாலும் மறுமுனையில் சோயப் மாலிக் அதிரடி காட்டினார். கடைசி ஓவரில் 10 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், அந்த ஓவரை ஆப்கானிஸ்தானின் அஃப்தாப் ஆலம் வீசினார். அந்த ஓவரின் முதல் பந்தில் ரன் ஏதும் எடுக்கப்படாத நிலையில், அடுத்த இரண்டு பந்துகளில் ஒரு சிக்ஸர் மற்றும் பவுண்டரி அடுத்து பாகிஸ்தானை வெற்றிபெறச் செய்தார் சோயப் மாலிக். இதன்மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 3 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. சோயப் மாலிக் 43 பந்துகளில் 51 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார்.

போட்டி முடிந்ததும் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்கள் கைகுலுக்கிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் கடைசி ஓவரை வீசிய வேகப்பந்துவீச்சாளர் அஃப்தாப் ஆலம் மனமுடைந்தார். தனது டீசர்ட்டின் ஒரு முனையை வைத்து முகத்தை மறைத்தபடி அவர் கதறி அழுதார். ஆடுகளத்துக்கு அருகில் மண்டியிட்டு அஃப்தாப் அழுதுகொண்டிருந்தார். அப்போது, அங்கே சென்ற பாகிஸ்தானின் சோயப் மாலிக், அஃப்தாபுக்கு ஆறுதல் கூறி தேற்றினார். சோயப் மாலிக்குடன் மற்றொரு பாகிஸ்தான் வீரரான ஹஸன் அலியும் அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார். பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் சீனியர் வீரருமான சோயப் மாலிக்கின் இந்தச் செயல் உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடம் பாராட்டைப் பெற்றது. இந்தச் சம்பவம் குறித்த வீடியோவை ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

